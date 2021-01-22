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Подростка, станцевавшего лезгинку у Вечного огня, заставили извиниться

Подростка, станцевавшего лезгинку у Вечного огня, заставили извиниться (1 фото)

Автор:
22 января 2021 15:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Вечный огонь   Извинения на камеру   видео   кощунство   лезгинка   ставрополье   
1541
1

После того, как танцора начали разыскивать полицейские, он внезапно опубликовал ролик с извинениями. Говорит, не знал, что делал, что-то кощунственное, но взрослые ему объяснили и теперь он раскаивается.

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Метки: Вечный огонь   Извинения на камеру   видео   кощунство   лезгинка   ставрополье   
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32  комментария
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5k
Duckk 2 часа назад
Не подросток, а макака убогая.
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12k
Пук 11 минут назад
Подростка, станцевавшего лезгинку у Вечного огня, заставили извиниться
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502
Дмитрий 15 минут назад
Модно стало что то сделать там, где этого делать в подобном виде не рекомендуется(прямого запрета ведь нет, вопрос в форме и подаче сделанного), а потом извиняться за сделаное.
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27k
winergy2012 17 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
Йожык 18 минут назад
Идиоты конченные и танцор диско, и его дружки операторы.
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38k
Александр 18 минут назад
Надеюсь не перед кадыровым ?
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1k
Александр Алехин Полчаса назад
Помнится некая группа со славянскими лицами возле мемориала станцевали, так получили реальный срок. Но это же чурка. Ему достаточно извиниться. Его старшие сами накажут.
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5k
кот базилий 37 минут назад
Ублюдок малолетний, его прадед войну наверно в горах пересидел.
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4
Adam Green 48 минут назад
Напоминает картину "Человек с бульвара капуцинов", когда ухо Табакову оттянули и он вышел -"Это шутка была"....
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4
Adam Green 52 минуты назад
Задолбали уже со свей лезгинкой...Какое достижение, а? Это все-равно, что ведро с болтами трясти с разной интенсивностью. Где ученые ваши? Где великие мыслители? Путин избаловал вас вконец. Никто не работает тем трудом, что все люди работают. Понастроил им одни мечети и спортзалы. Вот бы русским так... Не работай -только тренируйся. Чем больше отжался -тем круче тебе мерседес. Дождетесь ребята...Ох дождетесь...
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8k
Alex Murphy Adam Green 40 минут назад
Обезьяны так самовыражаются. До них не доходит, что для остальных это просто цирк.
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19k
hebpat Час назад
и это танцы - у нас так пьяные передвигаются
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3k
Дмитрий Барановский Час назад
Ну, хоть так. А то помнится мне, как малолетки что-то вытворяли у Вечного огня и потом давали "объяснения". И ,судя по "объяснениям", с ними уже хорошо поговорил адвокат.
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30k
Alex Час назад
Надеюсь, что вломили пиз*лей ублюдку
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351
Электроник Час назад
Какая талантливая нация! Сплошные танцоры!
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28k
LEPA Электроник Полчаса назад
Только репертуар скудноват.
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214
andrey 2 часа назад
да не виноват он ! как может быть виновато животное ? откуда ему знать что можно,а чего нельзя делать в мире людей ?
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65k
Пётровыч andrey 42 минуты назад
Ну знаешь, учёные давно доказали, что шимпанзе развиты как трёх летний ребёнок.
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5k
Максус 2 часа назад
только битой по еб.алу этой обезьяне можно объяснить,что такое вечный огонь и почему возле него категорически нельзя плясать.
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51
Племянник Путина 2 часа назад
макака выращенная макаками, была поймана людьми и посредством убедительного поджопника изображает из себе человека. жалкое зрелище
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4
Adam Green Племянник Путина 50 минут назад
Старшие ему объяснили, что кафир не даст еды и мерседес, если так себя вести. Надо показывать кафирам, что любишь их.
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2k
Dmitrii Ivanov 2 часа назад
Концерты на Красной площади, фактически на могилах - хорошо. Лезгинка у памятника, где никто не похоронен - плохо.
Как бы не перепутать...
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Dmitrii Ivanov Старичок Час назад
Насколько я знаю, у Орбакайте нет военного звания.
Насколько я знаю, у Орбакайте нет военного звания.
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297
Старичок Dmitrii Ivanov Час назад
возьмем массовые мероприятия, происходящие на Красной площади. певцы и певички ходят меджу елей, распевая свои песни? или существует площадка в стортоне от захоронений?
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Dmitrii Ivanov Старичок Час назад
Вас Красная площадь - один сплошной могильник. Куда более древний, чем установленные у ее стены памятники.
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Старичок Dmitrii Ivanov Час назад
ты не поверишь, но большая часть европейкой части страны-сплошной могильник и что теперь делать.?
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786
Dutch Dmitrii Ivanov Час назад
Красная площадь традиционное лобное место, где проходят чествования, парады, награждения, ритуал и празднование окончания учёбы в военных вузах, массовые праздничные гуляния и так далее. Так решили САМИ россияне (до того советские люди и до того жители Российской Империи и так далее). Это их ПРАВО и это их ПОРЯДКИ. Что вы вечно к ним со своим хохлятских свиным рылом суётесь? Вам какое дело до их ценностей, традиций и правил? Маргинальные дегенераты...
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