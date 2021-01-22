Подростка, станцевавшего лезгинку у Вечного огня, заставили извиниться

Несколько дней назад в Сети появился ролик, в котором подросток в красной куртке отплясывает лезгинку у мемориала с братскими захоронениями советских воинов в Ставропольском крае.

Инцидент произошел 16 января у Вечного огня в селе Донское Труновского округа. Вполне ожидаемо видео вызвало шквал возмущения - подростка начали искать, в том числе и полицейские, которые, как сообщается, довольно быстро установили его личность. Но внезапно танцор сам "вышел на связь" и опубликовал еще одно видео в окружении взрослых мужчин, видимо, родственников, и попросил прощения за свою выходку, пообещав, что больше никогда не будет совершать подобных танцев поступков.