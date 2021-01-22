Подростка, станцевавшего лезгинку у Вечного огня, заставили извиниться

После того, как танцора начали разыскивать полицейские, он внезапно опубликовал ролик с извинениями. Говорит, не знал, что делал, что-то кощунственное, но взрослые ему объяснили и теперь он раскаивается.
Несколько дней назад в Сети появился ролик, в котором подросток в красной куртке отплясывает лезгинку у мемориала с братскими захоронениями советских воинов в Ставропольском крае.
Инцидент произошел 16 января у Вечного огня в селе Донское Труновского округа. Вполне ожидаемо видео вызвало шквал возмущения - подростка начали искать, в том числе и полицейские, которые, как сообщается, довольно быстро установили его личность. Но внезапно танцор сам "вышел на связь" и опубликовал еще одно видео в окружении взрослых мужчин, видимо, родственников, и попросил прощения за свою выходку, пообещав, что больше никогда не будет совершать подобных
танцев поступков.
Подросток также заявил, что старшие родственники ему объяснили, что он поступил крайне некрасиво. Надеемся, одними объяснениями дело не обошлось...
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