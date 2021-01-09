Сергей Зверев выдвигается в Госдуму. Он будет избраться в парламент от Бурятии

- Надо идти в депутаты. Уже думать не надо. Народная поддержка есть, народная любовь есть, поэтому я, чтобы был мощный толчок местных (политиков), их надо взбодрить хорошо, чтобы им было непросто, чтобы у них была переоценка, чтобы они подумали. Надо вообще-то отчитаться за те пять лет, которые прошли, а если отчитаюсь я за пять лет, то у вас мозг вскроется, что сделал я, и чего добился я. И мне не стыдно, что я суперзвезда, икона стиля, легенда моды, - сказал Сергей Зверев в интервью республиканскому каналу.



В последнее время было много разговоров о том, что Зверев рассматривается в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы от Бурятии. Выборы в Госдуму состоятся в сентябре 2021 года. Сам Зверев не опровергал такую возможность, более того, заявлял, что начал «задумываться» об этом, но теперь пойдет уже точно.