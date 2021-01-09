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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4506 постов • 636 подписчиков подписаться
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Сергей Зверев выдвигается в Госдуму. Он будет избраться в парламент от Бурятии

Сергей Зверев выдвигается в Госдуму. Он будет избраться в парламент от Бурятии (1 фото)

Автор:
09 января 2021 12:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: зверев   интересно   парламент   
448
1

Шоумен, «звезда гламура», стилист и певец Сергей Зверев подтвердил своё выдвижение в депутаты Госдумы от Бурятии. Об этом он заявил в ходе интервью каналу АТВ.

«Народная поддержка есть, народная любовь есть», - отметил известный шоумен и стилист

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Метки: зверев   интересно   парламент   
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48  комментариев
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6k
Перст Указующий 3 часа назад
рядом с Валуевым оригинально будет смотреться. Некому разогнать эту шелупонь.
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1k
Гур Перст Указующий 3 часа назад
Самое забавное, что Зверев служил в армии, причем до сержанта дослужился, а Валуев нет. ..
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2k
OLDer 5 минут назад
Коренной бурят - имеет право!
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4k
hairov 10 минут назад
Сергей Зверев выдвигается в Госдуму. Он будет избраться в парламент от Бурятии
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95
Кто-то Там Полчаса назад
Хьюстон, у нас проблемы!!!
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3k
Шура ОсЕчкин 50 минут назад
Прекрасная новость.
Чем больше дичайшего абсурда и преступной некомпетентности во власти нашей, тем быстрее она рухнет к епени матери.
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−74
uuid 58 минут назад
рашкованцы такие рашкованцы)))) этим все сказано. сказочные люди....
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57k
Опиум для народа Час назад
Странный народ в России. Человека,который просто попал в аварию и которому немного сдвинуло колпак,выглящего,скажем так,не как все,принято только за это считать п"дором.
Зато сидельцев,которые трахают петухов (которые как раз и не п"доры,а изнасилованные люди),п"дарасами не считают,а считают настоящими мужиками,"авторитетами" и даже "ворами в законе".
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57k
Опиум для народа 55 минут назад
Минусуют сраные зоновские п"дарасы в законе?)))
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6k
BenderRodriguez Час назад
На самом деле он очень хороший и порядочный человек. Гораздо лучше того дерьма, что сейчас там заседает.
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6k
klop BenderRodriguez 22 минуты назад
Порядочность не признак ума
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19k
Добрый Алабай Час назад
Едрищи планируют затащить в думу ещё ряд видных политиков - павел воля, валерия.
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
-"- Надо идти в депутаты. Уже думать не надо."-
-золотые слова...
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32k
Антон 2 часа назад
Всегда знал что в думе одни полупокеры сидят, лишний раз убедился. Законотворцы, мля!
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8k
Vacony 2 часа назад
А можно потом будет всех собрать и вот так ?
пс.. игра престолов.. взрыв септы...

А можно потом будет всех собрать и вот так ? пс.. игра престолов.. взрыв септы...
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1k
AH_94 2 часа назад
Думал не доживу до закрытия «Дом2» и как Зверев в ГД будет избираться.
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10k
Хью́берт 2 часа назад
Сергей Зверев выдвигается в Госдуму. Он будет избраться в парламент от Бурятии
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8k
MakDag 2 часа назад
Даже не укладывается в голове, как должны выглядеть и думать его избиратели...
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Вот оно, спасение России. С таким законотворцем можно быть спокойным за новые законы. Ну а че, Сережа хуже, чем остальные мандатные пр@ститутки?

Вот оно, спасение России. С таким законотворцем можно быть спокойным за новые законы. Ну а че, Сережа хуже, чем остальные мандатные пр@ститутки?
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6k
Перст Указующий Frank Borman 2 часа назад
Чувствую Имперские амбиции!
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7k
kaboza 2 часа назад
уже думать ненадо
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110
ЯуЦуЧу 2 часа назад
цирк
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2k
александр 2 часа назад
бабло заканчивается, нужно новое место искать.
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9k
Олегbl4 2 часа назад
Хотя довольно таки интересная практика. Выходит депутат мере толпой и говорит.
-Дорогие друзья, вы меня выбрали и за последние 5 лет я ради вас проголосовал за то-то и то-то, предлагал новые законопроекты о том-то и том-то.
И вот что бы один на один с народом. А рядом коробки с гнилыми помидорами.
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9k
Олегbl4 2 часа назад
*перед
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5k
Александр 3 часа назад
Это чмо в зеркало себя видел хоть разок?
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