Сергей Зверев выдвигается в Госдуму. Он будет избраться в парламент от Бурятии

Шоумен, «звезда гламура», стилист и певец Сергей Зверев подтвердил своё выдвижение в депутаты Госдумы от Бурятии. Об этом он заявил в ходе интервью каналу АТВ.
«Народная поддержка есть, народная любовь есть», - отметил известный шоумен и стилист
- Надо идти в депутаты. Уже думать не надо. Народная поддержка есть, народная любовь есть, поэтому я, чтобы был мощный толчок местных (политиков), их надо взбодрить хорошо, чтобы им было непросто, чтобы у них была переоценка, чтобы они подумали. Надо вообще-то отчитаться за те пять лет, которые прошли, а если отчитаюсь я за пять лет, то у вас мозг вскроется, что сделал я, и чего добился я. И мне не стыдно, что я суперзвезда, икона стиля, легенда моды, - сказал Сергей Зверев в интервью республиканскому каналу.
В последнее время было много разговоров о том, что Зверев рассматривается в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы от Бурятии. Выборы в Госдуму состоятся в сентябре 2021 года. Сам Зверев не опровергал такую возможность, более того, заявлял, что начал «задумываться» об этом, но теперь пойдет уже точно.
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Чем больше дичайшего абсурда и преступной некомпетентности во власти нашей, тем быстрее она рухнет к епени матери.
Зато сидельцев,которые трахают петухов (которые как раз и не п"доры,а изнасилованные люди),п"дарасами не считают,а считают настоящими мужиками,"авторитетами" и даже "ворами в законе".
-золотые слова...
пс.. игра престолов.. взрыв септы...
-Дорогие друзья, вы меня выбрали и за последние 5 лет я ради вас проголосовал за то-то и то-то, предлагал новые законопроекты о том-то и том-то.
И вот что бы один на один с народом. А рядом коробки с гнилыми помидорами.