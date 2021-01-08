Американец в костюме викинга стал лицом толпы, штурмущей Капитолий, и героем мемов

Среди прорвавшихся в здание Конгресса США было много колоритных личностей, но этот товарищ сразу обратил на себя внимание необычным облачением и вызвал закономерный интерес к своей персоне. Разбираемся, кто он такой и смотрим кучу мемов, рожденных сетевыми умельцами.
Протрамписты в США вывели протесты на новый уровень и пошли на штурм Капитолия.
Демонстранты успели ворваться в здание Конгресса США в тот момент, когда там оглашались результаты недавних выборов президента. Одним из самых колоритных персонажей, замеченных журналистами, стал мужчина в костюме викинга. Снимки с ним появились во многих СМИ, и читатели терялись в догадках: не подставной ли актер затесался в ряды штурмовщиков. Уж очень ярко и даже гротескно выглядел этот защитник Трампа.
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Оказалось, что мужчина активно участвует в акциях протеста уже два года кряду и своего образа не меняет.
Яркого "викинга" зовут Джейк Анджели (Jake Angeli), и хотя у него действительно за плечами нашлось актерское прошлое, 32-летний американец из Финикса заявляет, что он реальный сторонник Трампа и все его акции к постановкам не имеют никакого отношения.
The man in the center with the fur hat and painted face is a QAnon believer from Arizona named Jake Angeli. He was a small-time actor, voice over artist, and singer before he joined the movement. Here's a photo of him out of costume. https://t.co/w7ao6FZPYa pic.twitter.com/Mp8yDceBZr— Nick Martin (@nickmartin) January 6, 2021
Впервые Анджели вышел на митинг в 2017 году. С тех пор он неоднократно участвовал в акциях протеста, посвященных самым разным поводам - от экологии до коронавирусных ограничений. Мужчина является сторонником теории заговоров и считает, что демократы связаны с организацией педофилов. Кроме прочего, в 2018 году он присоединился к движению Q Anon, которое как раз считает, что Америка целиком и полностью погрязла в разнообразных заговорах.
Анджели и его сторонники был уверен, что Трамп вот-вот раскроет сеть педофилов, которая по их мнению, накрыла всю Америку. Он неоднократно называл себя патриотом и выражал поддержку Трампу. На митинге в мае 2020 года в интервью журналистке The Arizona Republic Брианне Франк он заявил: "Мне кажется, важно, чтобы президент США знал, что есть американцы-патриоты, которые видят, через что он проходит. Те, кто готовы встать и сказать: „Мужик, спасибо, что делаешь свою работу“".
Анджели и его сторонники был уверен, что Трамп вот-вот раскроет сеть педофилов, которая по их мнению, накрыла всю Америку. Он неоднократно называл себя патриотом и выражал поддержку Трампу. На митинге в мае 2020 года в интервью журналистке The Arizona Republic Брианне Франк он заявил: "Мне кажется, важно, чтобы президент США знал, что есть американцы-патриоты, которые видят, через что он проходит. Те, кто готовы встать и сказать: „Мужик, спасибо, что делаешь свою работу“".
Jake Angeli, 32, sporting horns and body paint, yells his thanks to President @realDonaldTrump and Q.— BrieAnna J. Frank 🌵 (@brieannafrank) May 5, 2020
The latter is presumably a reference to QAnon, a controversial far-right group. @azcentral pic.twitter.com/RJ990L0xA2
В ноябре 2020, когда стало ясно, что победу в президентских выборах одерживает Байден, Анджели приехал протестовать против результатов в Вашингтон. На этом фото его сняли неподалеку от марша BLM. Там "викинг", как водится, стоял со своей табличкой, содержание которой к страданиям чернокожих отношения не имело.
6 января Анджели вместе с другими сторонниками Трампа вошел в здание Капитолия и даже успел попозировать на трибуне.
"Теперь он нюхает Джейка Анджели"
Jake Angeli your my hero 💞 143. Lol https://t.co/UO6uER81Ck— W.C. (@jemcn) January 7, 2021
ФБР попросило граждан США посодействовать в идентификации и поиске тех, кто участвовал в подготовке и штурме Капитолия. Что-ж, некоторые участники этого действа и не собирались скрываться - с таким ярким образом это было бы затруднительно.
Интересно, чем закончится эта попытка отстоять своего президента и в каких акциях протеста Анджели засветится дальше?
Интересно, чем закончится эта попытка отстоять своего президента и в каких акциях протеста Анджели засветится дальше?
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Одни "альтернативные сми" живут в одной реальности. Другие в другой. Ответственности ноль, президент - помесь Жирика с Ельциным, он понимает что по окончанию его президентства возьмут его за кокинаки и естественно "бьется до последнего" ибо раздувая бардак так как умеет. Ну вот раздул с своими альтернативно одаренными, природа очистилась и олени появились в корридорах капитолия.
Даже в Париже с их полицией. Такое не происходит.
>>не так? А вот твои комменты - кому-то нужны? Сам себе ответь
так он ради протеста, или чтоб стать узнаваемым и знаменитым?
-ну да есть тут один сумашедший, лет 5 ходит на все протесты
-покажите как его
-да вот этот придурок
-ну пригласите его на собеседование, посмотрим
...
-да... нам подходит, запускайте придурка
(такой примерно был диалог в белом доме)
а пипол это хавает