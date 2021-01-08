Американец в костюме викинга стал лицом толпы, штурмущей Капитолий, и героем мемов

Впервые Анджели вышел на митинг в 2017 году. С тех пор он неоднократно участвовал в акциях протеста, посвященных самым разным поводам - от экологии до коронавирусных ограничений. Мужчина является сторонником теории заговоров и считает, что демократы связаны с организацией педофилов. Кроме прочего, в 2018 году он присоединился к движению Q Anon, которое как раз считает, что Америка целиком и полностью погрязла в разнообразных заговорах.



Анджели и его сторонники был уверен, что Трамп вот-вот раскроет сеть педофилов, которая по их мнению, накрыла всю Америку. Он неоднократно называл себя патриотом и выражал поддержку Трампу. На митинге в мае 2020 года в интервью журналистке The Arizona Republic Брианне Франк он заявил: "Мне кажется, важно, чтобы президент США знал, что есть американцы-патриоты, которые видят, через что он проходит. Те, кто готовы встать и сказать: „Мужик, спасибо, что делаешь свою работу“".