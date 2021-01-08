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Американец в костюме викинга стал лицом толпы, штурмущей Капитолий, и героем мемов

Американец в костюме викинга стал лицом толпы, штурмущей Капитолий, и героем мемов (20 фото)

Автор:
08 января 2021 00:05
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Конгресс США   викинг   интересно   мемы   фотошоп   штурм Капитолия   
1280
20
Среди прорвавшихся в здание Конгресса США было много колоритных личностей, но этот товарищ сразу обратил на себя внимание необычным облачением и вызвал закономерный интерес к своей персоне. Разбираемся, кто он такой и смотрим кучу мемов, рожденных сетевыми умельцами.
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Метки: Конгресс США   викинг   интересно   мемы   фотошоп   штурм Капитолия   
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19  комментариев
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10k
Паша Эмильевич Час назад
Американец в костюме викинга стал лицом толпы, штурмущей Капитолий, и героем мемов
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6k
Matthew Hopkins 6 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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435
Oleg 17 минут назад
Хорошо,что в костюме викинга,а не с кастрюлей на голове.
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3k
KINESCOPE Oleg Минуту назад
И без ваты в голове.
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12k
ЦСКА 18 минут назад
Американец в костюме викинга стал лицом толпы, штурмущей Капитолий, и героем мемов
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1k
AРТУР ITA 22 минуты назад
гори эта америка.......
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26k
Добрый Полчаса назад
У них похоже свой Джигурда имеется... Или это наш?
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7k
costa Добрый Полчаса назад
Наш Джигурда там президентом работает)))
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606
Audrius Lape 38 минут назад
Какой на... викинг? Под индейца косит...
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7k
costa 41 минуту назад
Идиот, что тут можно сказать.
Одни "альтернативные сми" живут в одной реальности. Другие в другой. Ответственности ноль, президент - помесь Жирика с Ельциным, он понимает что по окончанию его президентства возьмут его за кокинаки и естественно "бьется до последнего" ибо раздувая бардак так как умеет. Ну вот раздул с своими альтернативно одаренными, природа очистилась и олени появились в корридорах капитолия.
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2k
Слава Андреев 42 минуты назад
Все мутно в этой истории. Народ штурмует здание. А полиция где то курит. Прям постановка.
Даже в Париже с их полицией. Такое не происходит.
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−37
Владимир 45 минут назад
>>Мужик ярко выразил свой протест, он стал узнаваем и заметен. Что тебе
>>не так? А вот твои комменты - кому-то нужны? Сам себе ответь

так он ради протеста, или чтоб стать узнаваемым и знаменитым?
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−37
Владимир 53 минуты назад
-есть какой-нибудь яркий дебил
-ну да есть тут один сумашедший, лет 5 ходит на все протесты
-покажите как его
-да вот этот придурок
-ну пригласите его на собеседование, посмотрим
...
-да... нам подходит, запускайте придурка

(такой примерно был диалог в белом доме)
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−37
Владимир Час назад
яркий пример, как общественный протест превращают в шапито

а пипол это хавает
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7k
Prostovopros Владимир 47 минут назад
Мужик ярко выразил свой протест, он стал узнаваем и заметен. Что тебе не так? А вот твои комменты - кому-то нужны? Сам себе ответь.
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−56
Я - Ваша Проблема Час назад
А слабо думу штурмом взять
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4k
Vadim Я - Ваша Проблема 23 минуты назад
Её взяли более четверти века назад и на место так и не положили.
Её взяли более четверти века назад и на место так и не положили.
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321
Алексей Я - Ваша Проблема 22 минуты назад
Как будто там реальные решения принимаются, вы бы ещё брать штурмом царь пушку предложили бы или спереть царь колокол.
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3k
Andrey Abramov Я - Ваша Проблема 20 минут назад
Вот как капитолий возьмут, покажут пример истиной демократии, так и на думу рванем. А то, судя по происходящему, демократия, это когда полиция мудохает протестующих, или в штатах тоталитарный режим?! Да не может быть! Там же все по демократическим нормам делают. И мы должны брать пример с оплота демократии, не так ли?
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