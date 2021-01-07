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Сотрудник заповедника, рассказывает о своей повседневной работе, и это фантастика!

Сотрудник заповедника, рассказывает о своей повседневной работе, и это фантастика! (27 фото)

Автор:
07 января 2021 18:14
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   дикие животные   животные   занимательно   интересно   национальный парк   рабочие будни   смотритель   
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Чед Стейплз ухаживает за животными в двух национальных парках Австралии - парке Физердейл в Сиднее, где собрана самая большая коллекция австралийской фауны, и парке Мого, где обитают животные редких видов. Он ухаживает за животными всю свою жизнь и считает это своим истинным призванием. На своих страницах в соцсетях он делится невероятными повседневными моментами своей работы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   дикие животные   животные   занимательно   интересно   национальный парк   рабочие будни   смотритель   
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Агасфер 47 минут назад
С книгами Джеральда Дарелла, которыми зачитывались в советские времена, не сравнится ничто
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