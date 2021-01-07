Сотрудник заповедника, рассказывает о своей повседневной работе, и это фантастика!

Чед Стейплз ухаживает за животными в двух национальных парках Австралии - парке Физердейл в Сиднее, где собрана самая большая коллекция австралийской фауны, и парке Мого, где обитают животные редких видов. Он ухаживает за животными всю свою жизнь и считает это своим истинным призванием. На своих страницах в соцсетях он делится невероятными повседневными моментами своей работы.

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0 Источник: "Это большая привилегия - видеть, как появляется на свет этот чудесный малыш. А как только он встал на ножки, появились его мама и бабушка, и по-своему выразили благодарность".

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0 Источник: "Обожаю обниматься с этим классным парнем".

0 Источник: "Селфи с Фениксом".

0 Источник: "Когда я не с ней, мне так не хватает этих поцелуев!"

Львиные нежности

0 Источник: "Летучие мыши-вампиры - очень интересные существа, хотя о них не знают даже многие любители животных. Я был очень рад возможности поучаствовать в проведении ультразвукового исследования у беременных самок: во-первых, это чрезвычайно интересно, а во-вторых, это поможет нам лучше подготовиться к рождению детенышей".

0 Источник: "Надеюсь, очень скоро мы опять увидимся с тигрятами".

0 Источник: "Ради кенгуру Джо можно даже в вертолетчики податься!"

0 Источник: "Спасибо за доверие, Честер. Ты не представляешь, как приятно мне обнять тебя".

0 Источник: "С днем рождения, Арчер! Не верится, что тебе уже шесть!"

0 Источник: "Вомбаты так любят молоко, что фактически пьянеют от него. Вот как выглядит окосевший от молока вомбат после своей бутылочки".

0 Источник: "Когда ты стоишь рядом с таким великолепным мощным животным, то сам себе кажешься маленьким и незначительным".

0 Источник: "Невозможно выразить словами мои чувства во время подобных встреч".

0 Источник: "Каждый день смотрителя полон таких вот великолепных моментов. Нет, ухаживать за животными для меня - это не работа, это постоянная радость и привилегия".

0 Источник: "Каждый день, изо дня в день нам приходится делать выбор, который определит, сумеют ли будущие поколения ощутить доступную нам радость общения с великолепными животными, которые обитают на нашей планете".

0 Источник: "У динго родились детеныши. Я очень люблю это время года".

0 Источник: "Надеюсь, этот малыш уже не станет крупнее".

0 Источник: "Селфи: я и Комбай".

0 Источник: "Он становится крупнее с каждым днем".

0 Источник: "По-моему, это самое красивое животное в мире".

0 Источник: "Сегодня в Сиднее холодно. Пришлось мне обогреваться коалами".