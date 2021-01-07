Сотрудник заповедника, рассказывает о своей повседневной работе, и это фантастика!

Чед Стейплз ухаживает за животными в двух национальных парках Австралии - парке Физердейл в Сиднее, где собрана самая большая коллекция австралийской фауны, и парке Мого, где обитают животные редких видов. Он ухаживает за животными всю свою жизнь и считает это своим истинным призванием. На своих страницах в соцсетях он делится невероятными повседневными моментами своей работы.
"Это большая привилегия - видеть, как появляется на свет этот чудесный малыш. А как только он встал на ножки, появились его мама и бабушка, и по-своему выразили благодарность".
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Львиные нежности
"Летучие мыши-вампиры - очень интересные существа, хотя о них не знают даже многие любители животных. Я был очень рад возможности поучаствовать в проведении ультразвукового исследования у беременных самок: во-первых, это чрезвычайно интересно, а во-вторых, это поможет нам лучше подготовиться к рождению детенышей".
"Вомбаты так любят молоко, что фактически пьянеют от него. Вот как выглядит окосевший от молока вомбат после своей бутылочки".
"Когда ты стоишь рядом с таким великолепным мощным животным, то сам себе кажешься маленьким и незначительным".
"Каждый день смотрителя полон таких вот великолепных моментов. Нет, ухаживать за животными для меня - это не работа, это постоянная радость и привилегия".
"Каждый день, изо дня в день нам приходится делать выбор, который определит, сумеют ли будущие поколения ощутить доступную нам радость общения с великолепными животными, которые обитают на нашей планете".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Австралия дикие животные животные занимательно интересно национальный парк рабочие будни смотритель
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