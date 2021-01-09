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Продукты - можно, носки - нельзя: на Украине ввели локдаун и ограничили продажу отдельных товаров

Продукты - можно, носки - нельзя: на Украине ввели локдаун и ограничили продажу отдельных товаров (13 фото)

Автор:
09 января 2021 11:00
Сообщество : Пандемия
Метки: ашан   запрет на продажу   коронавирус   локдаун   пандемия   продукты   сюр   фото   
1058
13
Народ негодует и удивляется: почему можно купить хлеб и молоко, а презервативы и колготки уже попадают в разряд запрещенных? Украинцы делятся в соцсетях фото магазинов и спрашивают: где логика?
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Метки: ашан   запрет на продажу   коронавирус   локдаун   пандемия   продукты   сюр   фото   
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−29
aldor4243 Час назад
В нашей говнореспублике ЛНР тоже когда карантин был в мае, купить можно было только пожрать, все промышленные товары не продавали. Бред мирового масштаба
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winergy2012 aldor4243 Полчаса назад
Хохлоскот,ЛНР не ваша республика.
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188
Олег Бондаренко 14 минут назад
ЗА КАСТРЮЛИ ВАЩЕ НЕПОНЯТНО
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54
Manul Otocolobus 17 минут назад
Этому маразму есть 2 причины : отсутствия денег и отсутствие мозга. Если стоит цель ограничить гуляние людей по магазинам, то нужно было ограничивать торговлю не по группам товара, а по специфике магазина - указано в документах торговля продуктами питания - значит торгуй продуктами и сопутствующими товарами (ассортимент как правило небольшой) , не указано - вот тебе компенсации и льготы на эти 3 недели и сиди дома. Но денег на компенсации нет и льготы только в виде обещаний. И экономика в жопе, поэтому торговля упирается и ищет выходы - ленточками товар огородиди, но по рукам никто бить не будет, бери что хочешь. Строительный "Эпицентр" и ему подобные продукты и бытовую химию завезли и торгуем с ленточками дальше. Сети с косметикой типа "Ева" тоже с ленточками на косметике, но ничего страшного - выбирать помаду 2 часа никто мешать не будет, даже помогут. Мелкие магазины двери на замок, на двери номер телефона и продавец внутри - звоните и откроют вам.
Ну нет ни у страны, ни у жителей ресурса дома сидеть... Да и не китайцы мы и не немцы законы соблюдать...
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3k
Федя Хитрый Полчаса назад
На святое покусились. на КАСТРЮЛИ !!!
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302
Миша Полчаса назад
Просто Зеленский давно не был в магазинах, и как то не предполагал, что продукты и презервативы продают в одном месте. Я так понимаю, что мысль была прикрыть на карантин МАГАЗИНЫ непродовольственных товаров, а не товары, остальное это уже тупость местного начальства, строго выполняющих директивы сверху, не понимая их смысла.
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29k
Азат Баширов Полчаса назад
Продукты - можно, носки - нельзя: на Украине ввели локдаун и ограничили продажу отдельных товаров
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4k
Александр Иванов Полчаса назад
Ну, с презиками понятно-полстраны разбежалось по Европам и России, надо делать новых.
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13k
Мария Коненкова Полчаса назад
Почему, почему...яка держава, как говорится.
У нас тоже маразма овердохрена, кто бы спорил. К примеру, в первый локдаун, когда в парках на открытом воздухе было гулять нельзя, но в общественный транспорт, в скученность - можно. Передвигаться по городу только по пропускам, при этом сам пропуск оформлялся на два движения, и ездили кто и куда заблагорассудится, достаточно указать "разовая поездка". Ограничения работы ночных клубов с 23.00 до 06.00, типа в ночные часы вирус спит - это очень эпидемиологично. Ну и апофигей - оставайтесь дома, берегите себя, отменили все новогодние мероприятия - и при этом в новогоднюю ночь транспорт бесплатно, приятных поездок!
Но чтобы вот так, в одном магазине, на одной линии расположенные товары, и вдруг точечный запрет, да ещё на предметы гигиены - это я ни понять, ни принять не могу. Дебилизм.
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7k
Клёст 36 минут назад
Поверхностное отношение к решению проблемы - типичная ошибка начальствующих дилетантов.
Здесь это про госаппарат, если что))
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5k
Apok 49 минут назад
Выбрали клоуна - жуйте. Вы что, думали, что уйдёте от ответственности за выбор? Хрен там! Вот вам тотальный цирк!
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4k
RomaXz 54 минуты назад
Хах, совсем бред какой-то.
Я не понимаю. Есть же меры, которые используют в странах по всему миру. Почему бы просто не повторить их? Зачем эта отсебятина?
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1k
Шмёль RomaXz 50 минут назад
Так они и повторили. Вслед за Латвией. У латышей аналогичный маразм творится.
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4k
RomaXz Шмёль 40 минут назад
Не слышал о таком в Латвии. Насколько я знаю, там просто позакрывали всё и дистанцию ввели.
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4k
RomaXz Шмёль 21 минуту назад
А нет, все таки есть такое.
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3k
Vasiliy Pakazyava 56 минут назад
Долпоиписм
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9k
KOSTELLO 58 минут назад
Зачем вам там презервативы?
У вас итак ган.д.онов хватает в незалежной
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27k
winergy2012 KOSTELLO Полчаса назад
Красава.
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2k
glazz_19 KOSTELLO 5 минут назад
Это хитрый план их клоуна по налаживанию демографической ситуации. Ненавистная Рашка еще не завоевана, а киборгов уже нема - всех в котлах сварили. Вот и будут строгать новый призыв :)
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2k
Manul 59 минут назад
Это потому что президент у нас Клоун
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6k
Elena Ki Час назад
У нас на улице каждую неделю устраивают фермерский рынок. Кроме рыбы, овощей и фруктов там можно было купить носки-трусы-майки, джинсы, тапки или ботинки. Сейчас этого ничего нет. Остались только нитки-иголки, туалетная бумага и средства для уборки.
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4k
Артем Кощеев Час назад
Я такие маразма, конечно, не оправдываю, но каждая страна ищет свой способ максимально рассадить людей по домам, не мешая им при этом зарабатывать деньги
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2k
Ivan Час назад
Коронобесие во всех странах показало всю бестолковость и беспомощность властей, словно соревнование:"Самые дебильные ограничения года".
Да, от короны умирают, да, болезнь заразная. Мрут много. У знакомой отец умер-очередь на вскрытие 3 дня, и это в Москве.
Но если бы даже весь мир, например, носил собянинские перчатки, это бы ничего не изменило. И даже если бы правильно, меняя после каждого контакта с поверхностью, а не собирая всю грязь неделями, пока они не порвутся.
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6k
Elena Ki Час назад
Нам в Греции объяснили так - чтобы исключить нездоровую конкуренцию. У нас тоже в супермаркетах закрыты отделы, торгующие промтоварами. Но при этом открыты небольшие магазинчики, которые всегда этими товарами торговали. Если все будут закупаться только в супермаркетах, мелкие торгаши сдохнут. Но мне, например, разрешили клей купить.
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2k
Агасфер Час назад
Резко подскочили продажи надувных баб, вместо буквы Г выговаривающих Х :-)
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13k
Роман Час назад
Каклы жгут
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6k
Elena Ki Роман Час назад
Они тупо скопировали меры, принятые в Европе. Но там совсем другая ситуация, там малый бизнес развит и занят как раз торговлей всякой мелочевкой. Чтобы поддержать соседа, который продает носки всю жизнь, а сейчас у него это занятие может перетянуть на себя крупный сетевой супермаркет, это и придумали. И в транспорте тоже. Только у нас дальше пошли - только половина от заявленных мест. Каждое второе сиденье и в автобусах-троллейбусах и в метро затянуто полосатой лентой. Не знаю, как сейчас, давно в городе не была.
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4k
KINESCOPE Роман 16 минут назад
А кацапы вешаются.
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