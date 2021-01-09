Продукты - можно, носки - нельзя: на Украине ввели локдаун и ограничили продажу отдельных товаров

Народ негодует и удивляется: почему можно купить хлеб и молоко, а презервативы и колготки уже попадают в разряд запрещенных? Украинцы делятся в соцсетях фото магазинов и спрашивают: где логика?
С 8 января на Украине введен локдаун. Президент Зеленский предпочел называть его “общенациональным усиленным карантином” и сообщил, что ужесточения будут не такими строгими, как весной. При этом правила локдауна запрещают работу всех заведений общепита (кроме доставки и на вынос), магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров и ТРЦ, учебных заведений (кроме детских садов). Разумеется, запрещены массовые мероприятия. Ограничения затронут и общественный транспорт, он будет ходить с минимальным числом пассажиров (по количеству сидячих мест, но метро исключено из этих новых правил).
Такие строгие меры, как надеются в министерстве здравоохранения страны, помогут сдержать уровень роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Локдаун продлится до 25 января, а жители Украины уже начали делиться фото магазинов, в которых одни товары купить можно, а другие, стоящие рядом - уже нельзя.
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Народ недоумевает: в чем смысл подобных ограничений? Или на Украине отпала потребность в средствах гигиены, люди перестали пользоваться зубной пастой и стиральным порошком?
"То-есть вы можете заказать товар онлайн и прийти забрать его самостоятельно или курьерской доставкой. Браво. Я пришла за хлебом, но лампочку закажу онлайн, расплачусь на кассе за хлеб. А потом подожду, когда мне вынесут онлайн заказ. Это всё должно меня уберечь от коронавируса, я правильно понимаю? Если можно прийти самостоятельно за онлайн заказом, почему нельзя купить это самостоятельно вместе с продуктами?"- удивляются в Сети.
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Ну нет ни у страны, ни у жителей ресурса дома сидеть... Да и не китайцы мы и не немцы законы соблюдать...
У нас тоже маразма овердохрена, кто бы спорил. К примеру, в первый локдаун, когда в парках на открытом воздухе было гулять нельзя, но в общественный транспорт, в скученность - можно. Передвигаться по городу только по пропускам, при этом сам пропуск оформлялся на два движения, и ездили кто и куда заблагорассудится, достаточно указать "разовая поездка". Ограничения работы ночных клубов с 23.00 до 06.00, типа в ночные часы вирус спит - это очень эпидемиологично. Ну и апофигей - оставайтесь дома, берегите себя, отменили все новогодние мероприятия - и при этом в новогоднюю ночь транспорт бесплатно, приятных поездок!
Но чтобы вот так, в одном магазине, на одной линии расположенные товары, и вдруг точечный запрет, да ещё на предметы гигиены - это я ни понять, ни принять не могу. Дебилизм.
Здесь это про госаппарат, если что))
Я не понимаю. Есть же меры, которые используют в странах по всему миру. Почему бы просто не повторить их? Зачем эта отсебятина?
У вас итак ган.д.онов хватает в незалежной
Да, от короны умирают, да, болезнь заразная. Мрут много. У знакомой отец умер-очередь на вскрытие 3 дня, и это в Москве.
Но если бы даже весь мир, например, носил собянинские перчатки, это бы ничего не изменило. И даже если бы правильно, меняя после каждого контакта с поверхностью, а не собирая всю грязь неделями, пока они не порвутся.