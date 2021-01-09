Продукты - можно, носки - нельзя: на Украине ввели локдаун и ограничили продажу отдельных товаров

"То-есть вы можете заказать товар онлайн и прийти забрать его самостоятельно или курьерской доставкой. Браво. Я пришла за хлебом, но лампочку закажу онлайн, расплачусь на кассе за хлеб. А потом подожду, когда мне вынесут онлайн заказ. Это всё должно меня уберечь от коронавируса, я правильно понимаю? Если можно прийти самостоятельно за онлайн заказом, почему нельзя купить это самостоятельно вместе с продуктами?"- удивляются в Сети.