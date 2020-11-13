В Индонезии мужчин, которые не носят маски, заставляют отжиматься от пола

В самом же крайнем случае, чтобы убедить в важности соблюдения мер безопасности, людей вынуждают копать могилы для жертв коронавируса.



На данном этапе, чтобы заставить людей соблюдать правила и следить за порядком, по всей стране рассредоточили около 340 тысяч военнослужащих.



В Индонезии наблюдается одна из самых серьёзных вспышек коронавируса в Юго-Восточной Азии, на момент написания сего материала зарегистрировано 452 291 случай заболевания, при этом скончались от недуга почти 15 тысяч человек — больше, чем в любой другой стране региона.



Однако, если принять во внимание численность населения, то по количеству случаев на миллион человек ситуация в Индонезии немного лучше, чем в тех же Малайзии, Мьянме и Филиппинах.



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