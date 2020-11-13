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В Индонезии мужчин, которые не носят маски, заставляют отжиматься от пола

В Индонезии мужчин, которые не носят маски, заставляют отжиматься от пола (4 фото)

Автор:
13 ноября 2020 08:49
Сообщество : Пандемия
Метки: коронавирус   маска   наказание   отжимание   пандемия   фото   
182
4
Этот снимок был сделан во вторник в городе Банда-Ачех, крупнейшем городе в очень консервативной индонезийской провинции Ачех.
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Метки: коронавирус   маска   наказание   отжимание   пандемия   фото   
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7  комментариев
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16k
Андрей Иванов Час назад
Скоро у них на улице будут ходить одни накаченные гопники и заставлять отжиматься тех, кто в маске
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3k
Убийца Прохиндеев 22 минуты назад
Хорошая попытка, Собянин, но засунь маски со своих заводиков в жопу. И бордюр еще туда затолкай
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19k
Батончик с маком Час назад
а женщин заставляют прыгать на скакалке
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20k
Сибиряк Час назад
а в Индии вообще палками пи#дят
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16k
Lunatic Asylum Сибиряк Час назад
Так там у полиции есть только палки.
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961
Алексей Заг Час назад
Хоть не штрафы и для здоровья полезно.
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12k
aalexey3 Час назад
Вот уже и "эцих", пока без гвоздей!
Вот уже и "эцих", пока без гвоздей!
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