В Индонезии мужчин, которые не носят маски, заставляют отжиматься от пола

Этот снимок был сделан во вторник в городе Банда-Ачех, крупнейшем городе в очень консервативной индонезийской провинции Ачех.
В Индонезии 2-х мужчин запечатлели отжимающимися от пола перед полицией, спортивное упражнение они осуществляли в качестве наказания за то, что на их лицах не были надеты маски, которые являются неотъемлемым аксессуаром в стране, ведущей борьбу с коронавирусной пандемией.
Индонезия наложила суровые штрафы за нарушение своих законов, направленных на борьбу с COVID-19, в том числе за неношение масок во всех общественных местах. Кроме того, власти ввели ряд странных наказаний для тех, кто не желает или не может заплатить штраф.
Так, проштрафившихся граждан просят отжиматься от пола или выполнять общественные работы, например подметать улицы.
Так, проштрафившихся граждан просят отжиматься от пола или выполнять общественные работы, например подметать улицы.
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Также некоторых людей заставляют лежать в гробах по несколько часов, тогда как от других требуют в наказание чистить канализацию или полежать в течение 30 минут под палящим солнцем.
В самом же крайнем случае, чтобы убедить в важности соблюдения мер безопасности, людей вынуждают копать могилы для жертв коронавируса.
На данном этапе, чтобы заставить людей соблюдать правила и следить за порядком, по всей стране рассредоточили около 340 тысяч военнослужащих.
В Индонезии наблюдается одна из самых серьёзных вспышек коронавируса в Юго-Восточной Азии, на момент написания сего материала зарегистрировано 452 291 случай заболевания, при этом скончались от недуга почти 15 тысяч человек — больше, чем в любой другой стране региона.
Однако, если принять во внимание численность населения, то по количеству случаев на миллион человек ситуация в Индонезии немного лучше, чем в тех же Малайзии, Мьянме и Филиппинах.
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На данном этапе, чтобы заставить людей соблюдать правила и следить за порядком, по всей стране рассредоточили около 340 тысяч военнослужащих.
В Индонезии наблюдается одна из самых серьёзных вспышек коронавируса в Юго-Восточной Азии, на момент написания сего материала зарегистрировано 452 291 случай заболевания, при этом скончались от недуга почти 15 тысяч человек — больше, чем в любой другой стране региона.
Однако, если принять во внимание численность населения, то по количеству случаев на миллион человек ситуация в Индонезии немного лучше, чем в тех же Малайзии, Мьянме и Филиппинах.
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