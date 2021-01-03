Дизайнер создала идеальные платья для самоизоляции

Все платья и шляпки из капсульной коллекции дизайнера сшиты из атласа, а внутри них - мягкий наполнитель. Благодаря этому в таких одеяниях везде чувствуешь себя в теплой кровати. так Санта решила привнести немного оригинальности в образы людей, например, работающих дома во время пандемии. "Эти платья романтизируют то, что значит для меня дом, в форме мягкого одеяла, которое можно быстро надеть поверх нижнего белья или просто на голое тело," - говорит дизайнер.