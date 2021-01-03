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Дизайнер создала идеальные платья для самоизоляции

Дизайнер создала идеальные платья для самоизоляции (18 фото)

Автор:
03 января 2021 14:35
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   дизайнер   идеи   карантин   коронавирус   пандемия   стиль   фото   
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Изоляция во время пандемии вдохновила многие творческие умы на свежие идеи. Латвийский дизайнер Санта Купчая (Santa Kupca) придумала капсульную коллекцию платьев, посвященную самоизоляции и предназначенную для видео-звонков. Эти платья полностью состоят из атласных одеял с мягким наполнителем. Теперь ее одежду называют идеальной для времяпровождения на карантине.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   дизайнер   идеи   карантин   коронавирус   пандемия   стиль   фото   
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