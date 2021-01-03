Дизайнер создала идеальные платья для самоизоляции

Изоляция во время пандемии вдохновила многие творческие умы на свежие идеи. Латвийский дизайнер Санта Купчая (Santa Kupca) придумала капсульную коллекцию платьев, посвященную самоизоляции и предназначенную для видео-звонков. Эти платья полностью состоят из атласных одеял с мягким наполнителем. Теперь ее одежду называют идеальной для времяпровождения на карантине.
Все платья и шляпки из капсульной коллекции дизайнера сшиты из атласа, а внутри них - мягкий наполнитель. Благодаря этому в таких одеяниях везде чувствуешь себя в теплой кровати. так Санта решила привнести немного оригинальности в образы людей, например, работающих дома во время пандемии. "Эти платья романтизируют то, что значит для меня дом, в форме мягкого одеяла, которое можно быстро надеть поверх нижнего белья или просто на голое тело," - говорит дизайнер.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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