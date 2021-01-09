10 пунктов которые в США хуже, чем в России

Мы уже привыкли в России, что мобильная связь и интернет есть практически в любой точке, куда бы мы не приехали. Некоторые популярные направления, например, трасса Москва-Петербург и вовсе покрыта высокоскоростным мобильным интернетом практически всех сотовых операторов. Я уже не говорю про города, где мобильная связь есть везде. Даже в метро есть мобильный интеренет и связь. Даже провинция в этом преуспела. Например, в Удмуртии, все крупные населенные пункты уже покрыты сетью 4G. Про сотовую голосовую связь даже говорить не приходится. Она есть практически везде, даже в глухом лесу вдали от населенных пунктов добивает какая-нибудь сотовая вышка. Возможно есть «мертвые» зоны, но я давно таких не встречал. Это все опять же я сужу по своему опыту. Не исключаю, что есть метста где люди мучаются без связи, но в целом картина покрытия удовлетворительная.



В США дела обстоят несколько иначе. Мы очень много катались по национальным паркам запада США. Мобильный интернет есть далеко не везде и даже если он где-то есть, то его скорость оставляет желать лучшего. Были вообще интересные случае прямо на подъезде к Лас-Вегасу. Не было ни сотовой связи, ни естественно интернета до тех пор, пока на не появились очертания города. И таких случаев очень много. Даже в пригородах Лос-Анджелеса мобильный хороший интернет есть не везде. На телефоне отображается пресловутая буква E. Если обобщить, то мобильное покрытие в России мне кажется лучше.



Еще одна проблема — покупка местной сим-карты. Там нельзя вот так запросто прийти в магазин и купить дешевую симку не несколько дней. Вам предложат тарифы по которым вам придется заплатить сразу ощутимую сумму.