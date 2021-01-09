10 пунктов которые в США хуже, чем в России

Алексей Соломатин, руководитель проекта сервиса для самостоятельных путешествий Letim.me. Он расскажет, что в США хуже, чем в России. Сам он так начинает повествование: "Рискну написать этот пост, однако, предполагаю, что могу огрести гнев несогласных".
Ну ничего. Мы же за культурное общение и если вы не согласны с моим мнением, всегда можете написать комментарий ниже и сделать репост пояснив свою точку зрения.
Ну ничего. Мы же за культурное общение и если вы не согласны с моим мнением, всегда можете написать комментарий ниже и сделать репост пояснив свою точку зрения.
Все эти 10 пунктов составлены мной после недельных — двухнедельных поездок по штатам. Возможно, для живущих там людей, некоторые пункты наоборот покажутся более приемлемы для жизни. Кто знает. Не настаиваю.
Еще бы хотел обратить внимание, что это не негативная статья. Я лишь выделил то, что очевидно для меня лично. Если сравнивать в целом по множеству пунктов, то штаты с лихвой опередят Россию во многом с точки зрения простого человека, но это уже тема для другого поста.
Поехали.
В США я был 5 раз в разное время. Большую часть времени находился в Калифорнии (Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сан-Франциско), Неваде, Юте, Аризоне. Один раз специально летал в Чикаго на неделю. Так же несколько дней провел в Нью-Йорке. Из этих поездок сделал для себя выводы об американском устройстве жизни и отметил несколько интересных вещей, которыми и хочу с вами поделиться.
Конечно, сравнивать Россию и США в целом бессмысленно. Это настолько разные страны, что даже терять на это время не хочется. В этом посте я бы хотел отметить 10 довольно заметных для меня вещей, которые в России по ряду причин мне кажутся удобнее и, если хотите, лучше.
Еще бы хотел обратить внимание, что это не негативная статья. Я лишь выделил то, что очевидно для меня лично. Если сравнивать в целом по множеству пунктов, то штаты с лихвой опередят Россию во многом с точки зрения простого человека, но это уже тема для другого поста.
Поехали.
В США я был 5 раз в разное время. Большую часть времени находился в Калифорнии (Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сан-Франциско), Неваде, Юте, Аризоне. Один раз специально летал в Чикаго на неделю. Так же несколько дней провел в Нью-Йорке. Из этих поездок сделал для себя выводы об американском устройстве жизни и отметил несколько интересных вещей, которыми и хочу с вами поделиться.
Конечно, сравнивать Россию и США в целом бессмысленно. Это настолько разные страны, что даже терять на это время не хочется. В этом посте я бы хотел отметить 10 довольно заметных для меня вещей, которые в России по ряду причин мне кажутся удобнее и, если хотите, лучше.
1. Ценообразование
В Росси понятные цены. Если вы пришли в магазин, то уже на этапе выбора товаров вы всегда будете знать точно, сколько вы заплатите. Если у вас есть конечно деньги.
В США очень непривычное ценообразование. Если вы привыкли платить за товар/услугу столько, сколько указано на ценнике, то первое время вы будете испытывать легкий шок. Все цены в магазинах указаны без налогов. На кассе к цене товара вам добавят еще от 4% до 12% в зависимости от штата.
В каждом штате свой налог с продаж и он может отличаться почти в два раза. Но это еще не все. Если вы пришли в кафе где есть обслуживание, то там еще придется заплатить чаевые. Чаевые могут составлять 10-15 и 25%, но это на ваше усмотрение. Если вы откажетесь платить чаевые, вам обязательно зададут вопрос, что вас не устроило и почему такое решение. Если вы платите картой, то в программном обеспечении уже присутствует выбор размера чаевых.
В США очень непривычное ценообразование. Если вы привыкли платить за товар/услугу столько, сколько указано на ценнике, то первое время вы будете испытывать легкий шок. Все цены в магазинах указаны без налогов. На кассе к цене товара вам добавят еще от 4% до 12% в зависимости от штата.
В каждом штате свой налог с продаж и он может отличаться почти в два раза. Но это еще не все. Если вы пришли в кафе где есть обслуживание, то там еще придется заплатить чаевые. Чаевые могут составлять 10-15 и 25%, но это на ваше усмотрение. Если вы откажетесь платить чаевые, вам обязательно зададут вопрос, что вас не устроило и почему такое решение. Если вы платите картой, то в программном обеспечении уже присутствует выбор размера чаевых.
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2. Сотовое покрытие и скорость интернета
Мы уже привыкли в России, что мобильная связь и интернет есть практически в любой точке, куда бы мы не приехали. Некоторые популярные направления, например, трасса Москва-Петербург и вовсе покрыта высокоскоростным мобильным интернетом практически всех сотовых операторов. Я уже не говорю про города, где мобильная связь есть везде. Даже в метро есть мобильный интеренет и связь. Даже провинция в этом преуспела. Например, в Удмуртии, все крупные населенные пункты уже покрыты сетью 4G. Про сотовую голосовую связь даже говорить не приходится. Она есть практически везде, даже в глухом лесу вдали от населенных пунктов добивает какая-нибудь сотовая вышка. Возможно есть «мертвые» зоны, но я давно таких не встречал. Это все опять же я сужу по своему опыту. Не исключаю, что есть метста где люди мучаются без связи, но в целом картина покрытия удовлетворительная.
В США дела обстоят несколько иначе. Мы очень много катались по национальным паркам запада США. Мобильный интернет есть далеко не везде и даже если он где-то есть, то его скорость оставляет желать лучшего. Были вообще интересные случае прямо на подъезде к Лас-Вегасу. Не было ни сотовой связи, ни естественно интернета до тех пор, пока на не появились очертания города. И таких случаев очень много. Даже в пригородах Лос-Анджелеса мобильный хороший интернет есть не везде. На телефоне отображается пресловутая буква E. Если обобщить, то мобильное покрытие в России мне кажется лучше.
Еще одна проблема — покупка местной сим-карты. Там нельзя вот так запросто прийти в магазин и купить дешевую симку не несколько дней. Вам предложат тарифы по которым вам придется заплатить сразу ощутимую сумму.
В США дела обстоят несколько иначе. Мы очень много катались по национальным паркам запада США. Мобильный интернет есть далеко не везде и даже если он где-то есть, то его скорость оставляет желать лучшего. Были вообще интересные случае прямо на подъезде к Лас-Вегасу. Не было ни сотовой связи, ни естественно интернета до тех пор, пока на не появились очертания города. И таких случаев очень много. Даже в пригородах Лос-Анджелеса мобильный хороший интернет есть не везде. На телефоне отображается пресловутая буква E. Если обобщить, то мобильное покрытие в России мне кажется лучше.
Еще одна проблема — покупка местной сим-карты. Там нельзя вот так запросто прийти в магазин и купить дешевую симку не несколько дней. Вам предложат тарифы по которым вам придется заплатить сразу ощутимую сумму.
3. Кофе
Я люблю кофе. В России качественный кофе найти намного проще, чем в США. Даже на сетевых заправках ГазпромНефть и Лукойл кофе заказывает для кофейных автоматов оптовыми партиями из-за рубежа. Качество отменное. Я лично очень люблю кофе на Лукойле. Первым делом когда я прилетаю из США и еду на машине, заезжаю на заправку лукойла, чтобы выпить кофе.
В Америке кофе заваривают через фильтр-пакеты и продают его почти везде. На заправках огромный выбор и стоит он не дорого, но пить его невозможно. Но это на мой вкус, конечно. Американцам, кстати, нравится.
В Америке кофе заваривают через фильтр-пакеты и продают его почти везде. На заправках огромный выбор и стоит он не дорого, но пить его невозможно. Но это на мой вкус, конечно. Американцам, кстати, нравится.
4. Города для автомобилей или пешеходов
В России более взвешенный подход к пешеходной инфраструктуре. Это скорее даже не заслуга России, а естественный процесс развития городов. Раньше не было автомобилей и о них не думали строя города. Сейчас, не имея автомобиля можно спокойно передвигаться, гулять по городу по пешеходным тротуарам. Не подумайте, что в Америке нет тротуаров и пешеходных зон, конечно есть и в достаточном количестве. Просто города так организованы, что превосходство все равно на стороне автомобиля. В том же Лос-Анджелесе, например, без машины будет крайне сложно передвигаться.
Исключением(где я был) можно выделить нью-йоркский Манхэттен, в силу своей ограниченной площади и плотной застройки, но стоит только переместиться в Бруклин, сразу попадаешь в автомобильную америку.
Исключением(где я был) можно выделить нью-йоркский Манхэттен, в силу своей ограниченной площади и плотной застройки, но стоит только переместиться в Бруклин, сразу попадаешь в автомобильную америку.
5. Бесконтактная оплата
Несмотря на то, что бесконтактная оплата мобильными телефонами Apple Pay и Google Pay была разработана в США, в самой америке это не пользуется популярностью. Да и вообще, с оплатой картами в США все намного хуже, чем в России. Не то, что бы там нет безналичной оплаты — есть. Просто сами американцы часто используют кэш (наличные). По этой причине во многих торговых точках вообще нет терминалов карточной оплаты или просто стоят таблички CASH ONLY. Возможно им не выгодно работать с банками по картам, я не вникал в подробности, но для потребителя это не очень удобно. Если говорить о банкоматах с бесконтактной авторизацией, как во многих российских банках, то в США я таких не встречал. Там вообще с банкоматами особая история и требует отдельного поста.
В России уже несколько месяцев не ношу с собой ни наличные ни банковских карт. Только телефон. Все покупки осуществляю через Apple Pay айфона. Даже не припомню, чтобы где-то мне отказали сославшись на отсутствие терминала. В штатах у меня с собой всегда полные карманы мелочи и кэша, иначе можешь остаться без покупки либо голодным... о еде в следующем пункте.
В России уже несколько месяцев не ношу с собой ни наличные ни банковских карт. Только телефон. Все покупки осуществляю через Apple Pay айфона. Даже не припомню, чтобы где-то мне отказали сославшись на отсутствие терминала. В штатах у меня с собой всегда полные карманы мелочи и кэша, иначе можешь остаться без покупки либо голодным... о еде в следующем пункте.
6. Еда
Многие этот пункт отнесут в пользу Америки, но не я. Для меня найти там что перекусить это целая проблема. Дело в том, что мне не рекомендуется жаренная и жирная пища. Эти два слова там практически в любом блюде. Если найдется не жаренная и не жирная, то будет точно острая. В недавнюю поездку я питался в основном салатами из супермаркетов Walmart. Это единственное, что мой желудок воспринимал адекватно.
Для людей всеядных в Америке раздолье. Порции огроменные и стоят недорого. Все это изящно запивается кока-колой или другой американской жидкостью. Голодным там сложно остаться, если у тебя нет проблем с желудком. Всем остальным — на заметку этот пункт.
В России у меня с едой проблем не возникает. Мой желудок нормально воспринимает домашние пельмени и супы. Так что этот пункт опять в пользу России.
Для людей всеядных в Америке раздолье. Порции огроменные и стоят недорого. Все это изящно запивается кока-колой или другой американской жидкостью. Голодным там сложно остаться, если у тебя нет проблем с желудком. Всем остальным — на заметку этот пункт.
В России у меня с едой проблем не возникает. Мой желудок нормально воспринимает домашние пельмени и супы. Так что этот пункт опять в пользу России.
7. Железнодорожное сообщение
Мы с детства привыкли путешествовать на поездах. Стук колес, курочка с картошечкой, разговорчивые соседи и бескрайние просторы России. Поездка в поезде была неотъемлемой частью отдыха и приключения. Для меня в детстве сам поезд был гораздо интересней пляжного отдыха. Поезда я очень любил раньше, да и сейчас с удовольствием езжу.
В Америке жд сообщение не популярно. Если в двух словах — дешевая авиация и хорошие автомобильные дороги погубили железнодорожные перевозки.
В Америке жд сообщение не популярно. Если в двух словах — дешевая авиация и хорошие автомобильные дороги погубили железнодорожные перевозки.
8. Система измерений
Это самое сложное, к чему нужно привыкнуть приезжая в Америку. Я бы не сказал, что это минус американский, но это очень необычно и сложно для неподготовленного человека. В США имперская система измерений. Нужно постоянно что-то высчитывать и переводить. Бензин измерятся в галлонах (3,79 литра), расстояние в милях(1,61 км), температура в форенгейтах вместо привычных градусов цельсия, вес в фунтах(454 грамма) и так далее.
Небольшой экскурс в историю. Как известно, США в свое время были преимущественно английской колонией и, соответственно, в США была принята та же система мер, что и в Великобритании – имперская. Единицы измерения формировались просто, к примеру, фут – это длина ступни короля, галлон – размер стандартного кувшина для вина на тот момент и т.д. В таком виде данная система и перекочевала в США. Любопытно, что официально имперская система измерения на данный момент существует только в трех странах – это США, Либерия и Мьянма. В самой Великобритании, откуда родом имперская система измерения, формально уже давно принята метрическая система.
Подытоживая скажу, что в России и других странах у нас не возникает проблем с системами мер.
Небольшой экскурс в историю. Как известно, США в свое время были преимущественно английской колонией и, соответственно, в США была принята та же система мер, что и в Великобритании – имперская. Единицы измерения формировались просто, к примеру, фут – это длина ступни короля, галлон – размер стандартного кувшина для вина на тот момент и т.д. В таком виде данная система и перекочевала в США. Любопытно, что официально имперская система измерения на данный момент существует только в трех странах – это США, Либерия и Мьянма. В самой Великобритании, откуда родом имперская система измерения, формально уже давно принята метрическая система.
Подытоживая скажу, что в России и других странах у нас не возникает проблем с системами мер.
9. Бездомные
В России не бросаются в глаза бездомные. Они конечно есть, но они не так очевидны как в США. Если бездомные попадаются на твоем пути, то ты испытываешь некий дискомфорт. Конечно, это минус. Но есть нюанс. В США бездомные совершенно не похожи на бомжей в России. Там они достаточно самодостаточны, если так можно выразиться, и не доставляют тебе особых хлопот. Они знают свои права и являются такими же гражданами США, как и другие люди. С ними считаются. Однако, смотреть на них не очень приятно.
10. Общественный транспорт в крупных городах
В Москве и Санкт-Петербурге мне очень нравится метро. Оно достаточно чистое и быстрое, но шумное. В любую точку города можно без проблем быстро доехать на метро и дальше несколько остановок на автобусе или маршрутке и ты на месте. В Чикаго, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке так быстро ты не доедешь до нужного места. Города занимают огромную площадь и тянутся на десятки километров. Многие мне возразят и скажут, что это уже не города, а прилегающие населенные пункты. Возможно. Взять к примеру Лос-Анджелес. Мы добирались на метромбасе из Голливуда до Санта-Моники почти полтора часа. Очень много остановок, светофоров и расстояние очень приличное. А ведь это практически соседние районы. Да, Санта-Моника это не Лос-Анджелес, но у всех воспринимается этот пляжный район как часть города.
Чтобы добраться из Голливуда в аэропорт LAX это вобще отдельная история с несколькими пересадками. Если ты с чемоданом, то лучше сразу заказывать Uber. Он, кстати, не очень дорогой. Около 50 долларов обойдется поездка в аэропорт, а расстояние очень приличное.
В Нью-Йорке все ругают метро. Оно грязное и не ухоженное. Говорят, что там полно крыс, а ремонт в метро не удается сделать по причине круглостуточной работы. Просто невозможно остановить такой разветвленный механизм города. Лично мне нью-йоркское метро не показалось ужасным, вполне сносное, хоть и выглядит конечно хуже московского.
В Нью-Йорке все ругают метро. Оно грязное и не ухоженное. Говорят, что там полно крыс, а ремонт в метро не удается сделать по причине круглостуточной работы. Просто невозможно остановить такой разветвленный механизм города. Лично мне нью-йоркское метро не показалось ужасным, вполне сносное, хоть и выглядит конечно хуже московского.
Вот такие 10 пунктов, на которые я обратил внимания в разное время находясь в Америке. В следующем посте буду рассказывать о 10 приемуществах перед Россией.
На этом все.
На этом все.
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12. Лутеры. Ходят толпами - грабят магазины. Полиция предпочитает не вмешиваться.
13. Крупные города засранцы мусором. Ковид только ухудшил проблему.
У нас же чаще всего бомжуют по своей вине, чаще всего опустившиеся личности, коих очень мало.
"Зачем же вы к ней ходите, если она вам так противна?!"
Каждый решает сам, с чем ему мириться, а с чем нет, отсюда и сама необходимость переезда в США.
там где родился, там и пригодился!)
-
Просто американцы дорожат своей свободой. Они прекрасно понимают, что безнал - это лишняя возможность для государства тотально контролировать и порабощать человека. А уж за собственную свободу они топят - моё почтение.
Обычый набор товаров в обычном магазине - не смотрю.
Что-то новое, или необычное - исключительно из интереса, мол, сколько это стоит пачка стеклянной лапши?
Она тут думала, что королева комментариев))
и попробуй вернуть этих "брайтонцев" сейчас обратно на историческую Родину :)