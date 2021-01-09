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10 пунктов которые в США хуже, чем в России

10 пунктов которые в США хуже, чем в России (17 фото)

Автор:
09 января 2021 08:46
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Россия   сша   хуже   
1338
17
Алексей Соломатин, руководитель проекта сервиса для самостоятельных путешествий Letim.me. Он расскажет, что в США хуже, чем в России. Сам он так начинает повествование: "Рискну написать этот пост, однако, предполагаю, что могу огрести гнев несогласных".
Ну ничего. Мы же за культурное общение и если вы не согласны с моим мнением, всегда можете написать комментарий ниже и сделать репост пояснив свою точку зрения.
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Метки: Россия   сша   хуже   
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7k
Михаил 2 часа назад
Можно список расширить.
11. Наркоманы. Ходят уже открыто и курят марихуану. Вонь стоит ужасная.
12. Лутеры. Ходят толпами - грабят магазины. Полиция предпочитает не вмешиваться.
13. Крупные города засранцы мусором. Ковид только ухудшил проблему.
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8k
Александр 8 минут назад
Бездомные у них более приличные, так как там дом можно потерять нормальному человеку, не всегда зависящим от него причинам.
У нас же чаще всего бомжуют по своей вине, чаще всего опустившиеся личности, коих очень мало.
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2k
Frank Borman 22 минуты назад
А еще там очень много янки. Очень жирных, крикливых и наглых. И все они вооружены.
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489
strader 24 минуты назад
10 пунктов которые в США хуже, чем в России
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7k
Izrin Maria Полчаса назад
Вспомнился старый анекдот.
"Зачем же вы к ней ходите, если она вам так противна?!"
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13k
vikklu Полчаса назад
Больше половины притянуто за уши, да ещё с маськоффским апломбом. Не нравится, не приезжай. А оплата по телефону есть практически везде, только она мне нафиг не сдалась. Я уж как-нибудь карточкой, с пин-кодом, без понтов. И покушать себе приготовлю домашней еды, руки, слава Богу, не из задницы. И на метро в ЛА ездить, себя не уважать, машину в рент слабО взять? Дешевле обойдётся и времени из Голливуда до Санта Моники потратишь полчаса не более. Ну и т.д. Проще надо быть, проще.
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114
Igor Beneditski 45 минут назад
Не знаю какое кофе в штатах не пробовал но как житель Израиля скажу в России, покрайней мере на заправках, вместо кофе помои первый раз купив эспресо недалеко от Домодедово я просто его выкинул. Постоянно отправляясь в поездку в Россию берем с собой несколько пачек кофе и кстати очень многие мои знакомые поступают так же. Я не имею в виту специализированные кофейни там не был но выпить кофе между делом, на заправке или в какой то сетевой какфешке невозможно, если не считать эту бурую жижу кофе
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9k
KOSTELLO 57 минут назад
Всё верно написано.
Каждый решает сам, с чем ему мириться, а с чем нет, отсюда и сама необходимость переезда в США.
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4k
Tatyana 59 минут назад
Отличная статья, достоверная и без политических искажений. Америка интересная страна для туризма, но не для жизни. Из-за вечной машинной темы и некачественной еды, нация теряет здоровье, люди жиреют. Хорошее питание, медицину и образование там могут себе позволить только очень обеспеченные граждане. Нет денег, лучше не болей. Если ты из семьи бедной, то вероятность получить бесплатное образование стремится к нулю, а, следовательно, и подняться на социальном лифте не удастся. Не родившись в США, ты всю жизнь будешь эмигрантом, только твои внуки станут американцами. У меня много родственников и друзей там, но только коренные чувствуют себя отлично. Остальные перебиваются, приспосабливаются, выживают. Подруга через 20 лет мучений и жизни по съёмным квартирам в разных штатах, пахоты на нескольких работах одновременно (а тут, кстати, танцевала в известной труппе), нашла себе обеспеченного гражданина, родила ребёнка и таким образом поправила своё положение, даже отправила старшую в колледж. В общем, что касается меня, то я бы точно не хотела бы там жить.
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3k
ezhik Tatyana 41 минуту назад
я думаю, что любая страна хороша для жизни, когда есть деньги. бедных и не особо довольных своей жизнью хватает и среди коренного населения штатов...
там где родился, там и пригодился!)
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4k
Tatyana ezhik 36 минут назад
Согласна.
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9k
ss Час назад
"Возможно им не выгодно работать с банками по картам"
-
Просто американцы дорожат своей свободой. Они прекрасно понимают, что безнал - это лишняя возможность для государства тотально контролировать и порабощать человека. А уж за собственную свободу они топят - моё почтение.
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29k
Азат Баширов Час назад
10 пунктов которые в США хуже, чем в России
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3k
Виталик из Израиля Час назад
Автор, большинство покупателей что в Израиле, что в США, что в Западной Европе, при покупках в супермаркетах, практически не смотрят на ценники. Набросал в корзину что необходимо и пошел к кассе, в любом случае сумма не будет критической.. А в остальном, взгляд сугубо субъективный, в любой стране можно найти кучу непонятного и непостижимого...Я к примеру за 22 года в Израиле, так и не смог привыкнуть к местному климату...
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3k
Виталик из Израиля Tatyana 47 минут назад
Вы к примеру где живете?
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3k
Виталик из Израиля Tatyana 40 минут назад
Я сказал, практически не смотрят на ценники, а это значит что цены на привычные продукты давно знакомы, резкого скачка быть не может, поэтому делая покупки мало кто разглядывает ценники, если только что то новое и необычное..я к примеру всегда приблизительно знаю сколько придется платить на кассе, с точностью до 10%...
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4k
Tatyana Виталик из Израиля Полчаса назад
О, теперь про Израиль верю (по характереым выкрутасам и переворотам в тексте). Успехов, Виталик, и поменьше дезы, ибо вы не один такой, кто был далее 10 км от собственного места рождения.
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7k
Izrin Maria Tatyana 20 минут назад
Чесслово!
Обычый набор товаров в обычном магазине - не смотрю.
Что-то новое, или необычное - исключительно из интереса, мол, сколько это стоит пачка стеклянной лапши?
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6k
Administrator Виталик из Израиля 16 секунд назад
Как ты ее зацепил.
Она тут думала, что королева комментариев))
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3k
Виталик из Израиля 2 часа назад
А еще, а ещё они говорят не по-русски...
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8k
Antique computer Виталик из Израиля Час назад
Дикари!
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3k
ezhik ых 58 минут назад
"в мире", а не на Брайтоне!
и попробуй вернуть этих "брайтонцев" сейчас обратно на историческую Родину :)
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1.6M
Иван Кемеров Автор поста Виталик из Израиля 54 минуты назад
Ну извини Малышь, в иврите не силён.
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3k
Виталик из Израиля Иван Кемеров 46 минут назад
Похоже и в русском тоже..
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3k
Виталик из Израиля Antique computer 45 минут назад
И не говорите...
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