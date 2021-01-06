Клиенты ресторана оставили щедрые чаевые официанту

В американском городе Кейп-Корал, штат Флорида, посетители ресторана индийской кухни сделали официанту отличный подарок на Новый год.
Мужчина, который работает в ресторане индийской кухни «Masala Mantra» (Кейп-Корал, Флорида, США), не устаёт благодарить клиентов, оказавшихся очень щедрыми.
Люди, пришедшие пообедать как раз в канун нового года, оставили официанту чаевые в размере 2020 долларов — как нетрудно догадаться, сумма символизировала уходящий год.
Конечно, сотрудник заведения, совершенно не ожидавший, что получит такой замечательный подарок, очень счастлив. Остаётся пожелать, чтобы в трудовых буднях всех официантов почаще встречались столь добрые и щедрые клиенты.
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