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Сообщество Жизнь в США 549 постов • 198 подписчиков подписаться
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Клиенты ресторана оставили щедрые чаевые официанту

Клиенты ресторана оставили щедрые чаевые официанту (4 фото)

Автор:
06 января 2021 10:34
Сообщество : Жизнь в США
Метки: добро   еда   клиент   люди   официант   ресторан   сша   чаевые   
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4
В американском городе Кейп-Корал, штат Флорида, посетители ресторана индийской кухни сделали официанту отличный подарок на Новый год.

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Метки: добро   еда   клиент   люди   официант   ресторан   сша   чаевые   
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4  комментария
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Константин Константин Час назад
вангую точечкой ошиблись, на 20 баксов 20 центов целились, но непопали))))
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Александр Сучков 7 минут назад
походу точкоголовые наэпались))))
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3k
Еркен 17 минут назад
"Тупо реклама"
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15k
Александр Сучков Еркен 5 минут назад
тупо чего реклама? А, я понял,- мужчина, работающий в ресторане индийской кухни «Masala Mantra» (Кейп-Корал, Флорида, США) зарегился на фишках, что бы рекламировать ресторан!
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