Новогодние каникулы 2021 по-студенчески: тусовки, девушки, выпивка

Герои этого поста оторвались за эти 10 дней на все 100%! Эх, молодежь, компромата теперь на вас - вагон и маленькая тележка! Как-же хорошо, что в наше время не было мобильных телефонов с фотокамерами.

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1. Для начала, девушки поделились своими главными достижениями за 2020 год 0 Источник:

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3. Если вы из тех, кто сдавал студентам квартиру на Новый год, то вы наверное уже поняли свою ошибку 0 Источник:

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5. Когда случился разгром 0 Источник:

6. Новый год по-студенчески - это море алкоголя 0 Источник:

7. Без праздничного настроения просто никуда 0 Источник:

8. Праздник иногда заканчивался в самый неожиданный для этого момент 0 Источник:

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10. В процессе празднования, данные фотографии казались идеальными 0 Источник:

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12. Они настоящие чемпионы по безбашенным поступкам 0 Источник:

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