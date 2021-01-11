Новогодние каникулы 2021 по-студенчески: тусовки, девушки, выпивка

Герои этого поста оторвались за эти 10 дней на все 100%! Эх, молодежь, компромата теперь на вас - вагон и маленькая тележка! Как-же хорошо, что в наше время не было мобильных телефонов с фотокамерами.
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3. Если вы из тех, кто сдавал студентам квартиру на Новый год, то вы наверное уже поняли свою ошибку
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