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Новогодние каникулы 2021 по-студенчески: тусовки, девушки, выпивка

Новогодние каникулы 2021 по-студенчески: тусовки, девушки, выпивка (16 фото)

Автор:
11 января 2021 10:55
Сообщество : Юмор
Метки: 2021   Вечеринка   Юмор   вписка   новый год   прикол   студенты   
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Герои этого поста оторвались за эти 10 дней на все 100%! Эх, молодежь, компромата теперь на вас - вагон и маленькая тележка! Как-же хорошо, что в наше время не было мобильных телефонов с фотокамерами.
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Метки: 2021   Вечеринка   Юмор   вписка   новый год   прикол   студенты   
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ah3007 Полчаса назад
Золотые времена, жаль не вернуть.
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