Каникулы закончились, теперь придется работать: смех сквозь слезы из соцсетей

Новогодние праздники 2021 года приблизились к своему логическому завершению, а это значит, что нам придется страдать. Офисы и производственные предприятия завтра оживут. Вы готовы к самому тяжелому понедельнику в году?

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1. Поговаривают, что это фейк, но решать вам! 0 Источник:

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2. Коты наконец-то смогут от нас отдохнуть 0 Источник:

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6. Классическое утро 11 января 0 Источник:

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9. И смех и грех 0 Источник:

10. У кого-то истерика... 0

11. Кто-то пытается вспомнить свои должностные обязанности 0 Источник:

12. Немного отойдем от темы и вспомним, как прошли эти самые новогодние каникулы 0 Источник:

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14. Помните себя в конце года? Грядет час расплаты! 0 Источник: