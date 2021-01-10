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Каникулы закончились, теперь придется работать: смех сквозь слезы из соцсетей

Каникулы закончились, теперь придется работать: смех сквозь слезы из соцсетей (16 фото)

Автор:
10 января 2021 13:12
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   каникулы   кот   новый год   офис   прикол   работа   
1108
16
Новогодние праздники 2021 года приблизились к своему логическому завершению, а это значит, что нам придется страдать. Офисы и производственные предприятия завтра оживут. Вы готовы к самому тяжелому понедельнику в году?
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Метки: Юмор   каникулы   кот   новый год   офис   прикол   работа   
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