Каникулы закончились, теперь придется работать: смех сквозь слезы из соцсетей

Новогодние праздники 2021 года приблизились к своему логическому завершению, а это значит, что нам придется страдать. Офисы и производственные предприятия завтра оживут. Вы готовы к самому тяжелому понедельнику в году?
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