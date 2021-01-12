FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3076 постов • 1684 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
2021-й год принял пост

2021-й год принял пост (16 фото)

Автор:
12 января 2021 11:00
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: 2020   2020 год   2021   2021 год   Юмор   подборка   прикол   
1143
16

Порция мемов про 2021-й год. Часть из них уже успела статья дикими баянами )

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: 2020   2020 год   2021   2021 год   Юмор   подборка   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Acu900 36 минут назад
Вот такой мем был еще в прошлом году:
Вот такой мем был еще в прошлом году: Баян-баяном, но сдается мне что и маски никуда не денутся. Вот так и будем ходить в масках и в памперсах одновременно ...

Баян-баяном, но сдается мне что и маски никуда не денутся. Вот так и будем ходить в масках и в памперсах одновременно ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Domax3000 17 минут назад
2021-й год принял пост
2021-й год принял пост
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Izrin Maria Domax3000 6 минут назад
-Бабушка! Почему у тебя такие большие уши?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Асмус показала доставшийся ей элитный особняк Харламова за 100 миллионов (9 фото) Асмус показала доставшийся ей элитный особняк Харламова за 100 миллионов (9 фото) Подборка примеров того, как делать не надо Подборка примеров того, как делать не надо 15 фотографий людей, которые выглядят старше своего возраста 15 фотографий людей, которые выглядят старше своего возраста Тренировка для мозга: простые жизненные ситуации, ставящие в тупик Тренировка для мозга: простые жизненные ситуации, ставящие в тупик Техника безопасности? Нет, не слышали! Техника безопасности? Нет, не слышали! Итак, как мы проводим эти новогодние праздники 2021 года Итак, как мы проводим эти новогодние праздники 2021 года
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

943623



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Какая изобретательная девочка... За два дня кровать сломала
2
41
Какая изобретательная девочка... За два дня кровать сломала
Обаятельные и привлекательные фельдшеры скорой помощи, которые спасали жизни в эти праздники
1
62
Обаятельные и привлекательные фельдшеры скорой помощи, которые спасали жизни в эти...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Вопреки протестам Кадырова в Чечне возведут мечеть в его честь
0
70
Вопреки протестам Кадырова в Чечне возведут мечеть в его честь
«Аквамен-2» в поисках азиатской актрисы на главную женскую роль
0
16
«Аквамен-2» в поисках азиатской актрисы на главную женскую роль
Асмус показала доставшийся ей элитный особняк Харламова за 100 миллионов (9 фото)
Асмус показала доставшийся ей элитный особняк Харламова за 100 миллионов (9 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мысли шире
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#сша#картинки#в мире#подборка#фотографии#знаменитости#смешные#природа
#интересно#факты#история#Россия#прикольные#интересное#аварии#комментарии#на различный вкус#сарказм.
#фото#животные#приколы#кино#новый год#дтп#дети#позитив#Реакция#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться