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Тайна меча, воткнутого рыцарем Гальгано в камень

Тайна меча, воткнутого рыцарем Гальгано в камень (6 фото)

Автор:
02 января 2021 11:29
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Гальгано   загадка   интересно   меч   меч в камне   тайна   факты   фото   
647
6
Легенда о рыцаре Гальгано, воткнувшем свой меч в камень, который находится там до сих пор, издревле беспокоит умы ученых, религиоведов, мистиков, оккультистов, да и всех людей, которым интересны любые загадки человечества.
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Метки: Гальгано   загадка   интересно   меч   меч в камне   тайна   факты   фото   
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4  комментария
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9k
Андрей Ватрушкин 42 минуты назад
Современный меч к камне.
Современный меч к камне.
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
Все "чудеса" можно объяснить при помощи физики и химии...
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886
greesevold Полчаса назад
Пришел поручик Ржевский и всё опошлил...(с)
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