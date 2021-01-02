Тайна меча, воткнутого рыцарем Гальгано в камень

Но сначала немного о самой легенде.



Часовня Капелла ди Монте-Сьепи находится в Италии и построена в честь святого Гальгано в 12-м веке. Само место находится в Тоскане недалеко от деревни Кьюздино. Вот именно там хранится меч рыцаря, теперь уже святого Гальгано, воткнутый в камень. Видимо только после того, как рыцарь забросил свой меч таким оригинальным способом, он и стал святым. А до этого Гальгано Гуидотти вел обычный разгульный образ жизни, пока к нему не явился архангел Михаил со своей речью и убедил того стать отшельником. После этого рыцарь вытащил меч из ножен и вонзил его в камень почти по самую рукоять, стал отшельником и умер в возрасте 33 года. Что-то мало он прожил в образе святого, хотя времена тогда не сильно способствовали долголетию - войны, чума и прочие катаклизмы.