Тайна меча, воткнутого рыцарем Гальгано в камень

Легенда о рыцаре Гальгано, воткнувшем свой меч в камень, который находится там до сих пор, издревле беспокоит умы ученых, религиоведов, мистиков, оккультистов, да и всех людей, которым интересны любые загадки человечества.
Но сначала немного о самой легенде.
Часовня Капелла ди Монте-Сьепи находится в Италии и построена в честь святого Гальгано в 12-м веке. Само место находится в Тоскане недалеко от деревни Кьюздино. Вот именно там хранится меч рыцаря, теперь уже святого Гальгано, воткнутый в камень. Видимо только после того, как рыцарь забросил свой меч таким оригинальным способом, он и стал святым. А до этого Гальгано Гуидотти вел обычный разгульный образ жизни, пока к нему не явился архангел Михаил со своей речью и убедил того стать отшельником. После этого рыцарь вытащил меч из ножен и вонзил его в камень почти по самую рукоять, стал отшельником и умер в возрасте 33 года. Что-то мало он прожил в образе святого, хотя времена тогда не сильно способствовали долголетию - войны, чума и прочие катаклизмы.
Часовня Капелла ди Монте-Сьепи находится в Италии и построена в честь святого Гальгано в 12-м веке. Само место находится в Тоскане недалеко от деревни Кьюздино. Вот именно там хранится меч рыцаря, теперь уже святого Гальгано, воткнутый в камень. Видимо только после того, как рыцарь забросил свой меч таким оригинальным способом, он и стал святым. А до этого Гальгано Гуидотти вел обычный разгульный образ жизни, пока к нему не явился архангел Михаил со своей речью и убедил того стать отшельником. После этого рыцарь вытащил меч из ножен и вонзил его в камень почти по самую рукоять, стал отшельником и умер в возрасте 33 года. Что-то мало он прожил в образе святого, хотя времена тогда не сильно способствовали долголетию - войны, чума и прочие катаклизмы.
Монахи из меча в камне сделали памятник и оградили специальным стеклом, чтобы посетители часовни не пытались с дуру вытащить меч из камня, следуя заповедям волшебника Мерлина и короля Артура. "Если кто-то сможет вытащить меч, тот станет новым королем Англии". В данном случае Италии, видимо))
Легенда конечно красивая. Да и экспонат налицо. Поэтому загадка существует - каким образом рыцарь смог воткнуть меч в камень? Согласитесь, вряд ли это просто. Поэтому существует несколько версий.
Многие исследователи склоняются к мысли, что меч был воткнут в расщелину или трещину, которая со временем закаменела под воздействием воды, растворявшей камень (известняк) в течение длительного времени. Кто-то верит, что меч забивали молотом. Однако церковники напрочь отрицают подобное. С их точки зрения это не что иное, как божественное провидение, ведь согласно легенде Гальгано отказался от участия в кровопролитных походах и воткнул меч в камень, чтобы никогда больше не брать его в руки.
Легенда конечно красивая. Да и экспонат налицо. Поэтому загадка существует - каким образом рыцарь смог воткнуть меч в камень? Согласитесь, вряд ли это просто. Поэтому существует несколько версий.
Многие исследователи склоняются к мысли, что меч был воткнут в расщелину или трещину, которая со временем закаменела под воздействием воды, растворявшей камень (известняк) в течение длительного времени. Кто-то верит, что меч забивали молотом. Однако церковники напрочь отрицают подобное. С их точки зрения это не что иное, как божественное провидение, ведь согласно легенде Гальгано отказался от участия в кровопролитных походах и воткнул меч в камень, чтобы никогда больше не брать его в руки.
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В принципе самой легенде можно поверить. Похоже, рыцарю действительно надоело убивать еретиков, и он проделал такое. Поэтому сам процесс вонзания меча в камень меня нисколько не удивил, ведь это вполне возможно, зная всего лишь основы химии. Натолкнули меня на эту мысль наши метростроевцы, возводившие первую ветку Московского метро, когда для укрепления слабых грунтов в сложных гидрогеологических условиях они применили новые технологии - метод силикатизации грунтов.
Укрепление породы осуществляется путем химического введения в гравелистые грунты по трубам под давлением раствора силикатов хлористого натрия и кальция или жидкого стекла, имеющего свойство быстро схватываться и окаменять окружающий песок и сыпучую породу. В результате химической реакции с жидким стеклом, происходящей непосредственно в грунтах, образуется гель кремниевой кислоты, который цементирует частицы грунтов и значительно повышает их прочность. И в первые сутки процесс затвердевания проходит очень интенсивно. Окончательное окаменение идет в течение последующих трех месяцев. Причем процесс этот полностью повторяет процесс естественного образования песчаников и известняков.
Укрепление породы осуществляется путем химического введения в гравелистые грунты по трубам под давлением раствора силикатов хлористого натрия и кальция или жидкого стекла, имеющего свойство быстро схватываться и окаменять окружающий песок и сыпучую породу. В результате химической реакции с жидким стеклом, происходящей непосредственно в грунтах, образуется гель кремниевой кислоты, который цементирует частицы грунтов и значительно повышает их прочность. И в первые сутки процесс затвердевания проходит очень интенсивно. Окончательное окаменение идет в течение последующих трех месяцев. Причем процесс этот полностью повторяет процесс естественного образования песчаников и известняков.
Метод силикатизации грунтов
Технология закрепления грунтов этим методом проста и доступна, не требует использования сложного оборудования. Около одного инъектора закрепляется столб грунта радиусом 0,3–1 м.
Причем и получение жидкого стекла оказалось процессом совсем не сложным, а даже вполне возможным в домашних условиях. Потому что жидкое стекло - тот же силикатный клей, которым мы клеим бумагу и картон - получается в печи сплавлением кварцевого песка с содой. Кстати, в Европе повсюду стояли печи для обжига извести, которая применялась для строительства монастырей и каменных домов. Думаю, что и для плавки песка с содой такие печи существовали.
Так что рыцарь Гальгано, зная только основы химии или метод силикатизации, мог сделать так.
Причем и получение жидкого стекла оказалось процессом совсем не сложным, а даже вполне возможным в домашних условиях. Потому что жидкое стекло - тот же силикатный клей, которым мы клеим бумагу и картон - получается в печи сплавлением кварцевого песка с содой. Кстати, в Европе повсюду стояли печи для обжига извести, которая применялась для строительства монастырей и каменных домов. Думаю, что и для плавки песка с содой такие печи существовали.
Так что рыцарь Гальгано, зная только основы химии или метод силикатизации, мог сделать так.
Меч в камне святого Гальгано
Набрать в какую-то емкость обычного песка, высыпать его кучей в песочницу во дворе и, нисколько не напрягаясь, воткнуть туда свой меч. Затем обильно полить меч и песок раствором жидкого стекла. Так что к следующему утру меч оказался уже в камне, со временем превратившемся в каменный монолит.
Зачем он так сделал, а не просто выкинул свой меч в реку или сломал? У меня есть ответ и на этот вопрос.
Недалеко от норвежского города Ставангер существует памятник "Мечи в камне", созданный в 1983 г. скульптором Фрицом Редом в честь сражения в 872 г. короля Харальда Прекрасного с двумя другими конунгами (королями). В эпоху викингов постоянно велись войны за земли между разными правителями и их народами. Противостояние Харальда на берегу Хаврсфьорда закончилось его победой, решившей споры между королями раз и навсегда. Воткнутые в камень мечи стали символизировать мир, говоря, что эти мечи никогда не поднимутся вновь.
Зачем он так сделал, а не просто выкинул свой меч в реку или сломал? У меня есть ответ и на этот вопрос.
Недалеко от норвежского города Ставангер существует памятник "Мечи в камне", созданный в 1983 г. скульптором Фрицом Редом в честь сражения в 872 г. короля Харальда Прекрасного с двумя другими конунгами (королями). В эпоху викингов постоянно велись войны за земли между разными правителями и их народами. Противостояние Харальда на берегу Хаврсфьорда закончилось его победой, решившей споры между королями раз и навсегда. Воткнутые в камень мечи стали символизировать мир, говоря, что эти мечи никогда не поднимутся вновь.
Памятник «Мечи в камне», Ставангер, Норвегия
Вот и весь смысл втыкания мечей в камень. Думается, что так оно и было, начиная с древних времен короля Артура. И никакой мистики, и никакого волшебства Мерлина. Только химия, которую наверняка знали образованные люди того времени, монахи, например. Ведь когда грунт силикатизируется, превратившись в природный известняк, никто уже не сможет вытащить меч обратно, он останется там на веки вечные, нам на память.
Вот так решилась еще одна загадка. Загадка о мечах, "воткнутых" в камень.
А что думаете вы? Могли в те времена пользоваться обычной химией? Или до этого додумались только недавно? Тогда каким образом меч мог оказаться в камне? Жду ваших мыслей по этому поводу.
Вот так решилась еще одна загадка. Загадка о мечах, "воткнутых" в камень.
А что думаете вы? Могли в те времена пользоваться обычной химией? Или до этого додумались только недавно? Тогда каким образом меч мог оказаться в камне? Жду ваших мыслей по этому поводу.
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