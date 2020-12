Самая опасная книга в мире

Когда говорят о смертоносных книгах, чаще всего имеют в виду их радикальное или пугающее содержимое. Но в Мичиганском университете в США хранится книга, которая может убить буквально.



Речь идет об издании Shadows from the Walls of Death, составителем которого был хирург времен Гражданской войны Роберт М. Кедзи. Доктор собрал в книге 86 образцов обоев, пигмент в которых содержит мышьяк, сообщает Oddity Central.



Во времена Кедзи в США такие обои использовали повсеместно. Американцы даже не подозревали, что со временем мышьяк начинает выделяться, и регулярно вдыхающие его люди болеют, а иногда и умирают.