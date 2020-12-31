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Самая опасная книга в мире

Самая опасная книга в мире (2 фото)

Автор:
31 декабря 2020 09:57
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: в мире   интересно   книга   самая опасная книга   факт   фото   
1943
2
В США показали книгу, которая убивает буквально.

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Метки: в мире   интересно   книга   самая опасная книга   факт   фото   
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11  комментариев
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30k
Лесли 🥰 2 часа назад
Думаю в наше время никто бы не умер, т.к у нас почти никто не читает!))) И это плохо
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926
hangukhangukovich Лесли 🥰 Час назад
Да, обои у нас ни кто не читает.
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3k
Bhaal 51 минуту назад
У нас люди до сих пор в фенольных домах живут
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4k
Михаил Bhaal 24 минуты назад
это безопасно)). Ты же выжил как то!
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3k
Bhaal Михаил 4 минуты назад
А я в них не живу
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8k
Кыся 2 часа назад
Да прям там, убивает. Там концентрация такая, что и муху не убьет, тем более, за столько лет все выветрилось уже.
Люди годами жили в домах, полностью оклеенных этими обоями, а тут набор образцов, в тысячи раз меньше по объему.
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Комментарий удален. Причина: флуд
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