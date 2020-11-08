Вся правда о "самом проклятом фильме ужасов" в истории кино

Есть множество хорроров, от которых волосы на голове встают дыбом. Обычно это оккультная мистика, что-то, связанное с дьяволом и демонами, злыми силами из потустороннего мира. Вспомните "Омен", "Экзорцист", "Полтергейст". Очень часто и зрители, и создатели фильмов ужасов называют их "проклятыми". Но есть один фильм, о котором говорят, будто в списке "проклятых" он на первом месте.
Считается, что в этой картине есть некий секрет, зашифрованное послание, которое может увидеть не каждый. Но тот, кто его разгадает, обязательно умрет.
Речь о фильме "Антрум".
Речь о фильме "Антрум".
Для начала посмотрите небольшой трейлер. "Антрум: самый смертоносный фильм из когда-либо созданных"
Про фильм рассказывают следующее: он был снят в 1979 году в Англии, главные герои - брат и сестра, путешествующие по лесу; они пытаются найти дорогу в ад, чтобы спасти душу своей недавно убитой собаки.
На большом экране эту ленту, как утверждается, показывали всего дважды, и оба раза это привело к несчастным случаям, помешательствам, нервным срывам и смерти зрителей. В 1988 году в будапештском кинотеатре во время киносеанса произошел пожар, в результате которого здание сгорело дотла и унесло с собой жизни 56 человек. Первоначально предполагалось, что это произошло из-за неисправного проектора, но позже следствие установило, что зрители сами развели огонь. Затем в 1993 году в Сан-Франциско произошел второй показ "Антрума" - и тоже со смертельным исходом: в зале по непонятной причине началась давка и погибли 30 человек.
На большом экране эту ленту, как утверждается, показывали всего дважды, и оба раза это привело к несчастным случаям, помешательствам, нервным срывам и смерти зрителей. В 1988 году в будапештском кинотеатре во время киносеанса произошел пожар, в результате которого здание сгорело дотла и унесло с собой жизни 56 человек. Первоначально предполагалось, что это произошло из-за неисправного проектора, но позже следствие установило, что зрители сами развели огонь. Затем в 1993 году в Сан-Франциско произошел второй показ "Антрума" - и тоже со смертельным исходом: в зале по непонятной причине началась давка и погибли 30 человек.
Фильм на долгие годы лег на полку, его не показывали и о нем забыли. Но года назад о нем узнал американский продюсер Эрик Сетин, и решил представить ленту широкой аудитории. Он заключил сделку с Uncork'd Entertainment, чтобы в 2020 году "Антрум" показали в кинотеатрах по всей Японии.
А теперь режиссеры Дэвид Амито и Майкл Лайчини решили вернуть "Антрум" к жизни, добавив к названию приписку "Самый смертоносный фильм из когда-либо созданных", чтобы его могли увидеть все желающие. Но исключительно на свой страх и риск.
Поэтому в самом начале фильма на экране появляется официальное уведомление: "Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с тем, что создатели фильма рассказали вам о его истории и о связанной с ним опасности. Продюсеры, дистрибьюторы, актеры, съемочная группа, профсоюзы и руководство кинотеатра на всех уровнях освобождаются от ответственности за любые события, которые произойдут с вами во время или после просмотра, в том числе болезнь, травму, смертельную опасность или смерть".
Ну а теперь самая мякотка: всё это - выдумка чистейшей воды, от начала и до конца. Маркетинговый ход, рекламная уловка создателей очередного фильма ужасов - называйте как хотите.
Не было никакого "проклятого" фильма "Антрум", снятого в 1979 году, не было никакого пожара в кинотеатре в Будапеште, где погибли люди. Ну и так далее.
Не было никакого "проклятого" фильма "Антрум", снятого в 1979 году, не было никакого пожара в кинотеатре в Будапеште, где погибли люди. Ну и так далее.
Все эти страшилки придумали режиссеры Дэйв Амито и Майкл Лайчини, снявшие свой фильм в 2018 году. Они использовали жанр "мокьюментари" и эффект старой пленки, чтобы добавить правдоподобности своей легенде. Они долго никому не показывали фильм, но подогревали к нему интерес на различных хоррор-фестивалях. В общем, подготавливали публику...
Первый показ "Антрума" состоялся на Брюссельском международном кинофестивале в апреле 2019 года. Чтобы не портить отличную легенду и огромную подготовительную работу, проделанную создателями фильма, "Антрум" продолжают называть "проклятым фильмом". Просто потому что это фишка, и такие фишки хорошо работают!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Сраные киношники прекратили показ из-за того, что одна старуха в обморок упала.
30 человек ...
идтоты.
Макарка говорит, что их 80% в России.
Верю !
тут недавно признали самым страшным фильм "синистер", посмотрел я его, ну так на 4 из 10, сугубо моё личное мнение.
Судя по трейлеру, давка все-таки случится. Люди, зачем-то купившие билет на сей шедевр, будут массово валить из залов.