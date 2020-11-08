FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4562 поста • 1007 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Вся правда о "самом проклятом фильме ужасов" в истории кино

Вся правда о "самом проклятом фильме ужасов" в истории кино (7 фото + 1 видео)

Автор:
08 ноября 2020 11:00
Сообщество : Кино
Метки: horror   Проклятые   интересная задумка   интрига   легенда   оккультизм   страшно аж жуть   фильм ужасов   
2478
7
1
Есть множество хорроров, от которых волосы на голове встают дыбом. Обычно это оккультная мистика, что-то, связанное с дьяволом и демонами, злыми силами из потустороннего мира. Вспомните "Омен", "Экзорцист", "Полтергейст". Очень часто и зрители, и создатели фильмов ужасов называют их "проклятыми". Но есть один фильм, о котором говорят, будто в списке "проклятых" он на первом месте.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: horror   Проклятые   интересная задумка   интрига   легенда   оккультизм   страшно аж жуть   фильм ужасов   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
20
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Delhana 4 часа назад
Только один вопрос, за что попала в ад собака, что натворило грешное животное?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 10)
1k
signabk 40 минут назад
"Индийские йоги. кто они".
Сраные киношники прекратили показ из-за того, что одна старуха в обморок упала.
30 человек ...
идтоты.
Макарка говорит, что их 80% в России.
Верю !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Bhaal 42 минуты назад
Ясно. Очередная херня. Считаю, что жанр фильмов ужасов, умер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
94
Умница-красавица 2 часа назад
После «Ведьмы из Блэр» тема мокьюментари протухла. Не знаю, кто еще ведется на эти приколы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Bhaal Умница-красавица 38 минут назад
Смотрел это говно. Так и не понял, что там происходит. Они куда-то ходят, орут. А в конце нам показывают сопливую морду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
torum11 2 часа назад
судя по трейлеру, фильм то ещё гуано((
тут недавно признали самым страшным фильм "синистер", посмотрел я его, ну так на 4 из 10, сугубо моё личное мнение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Wolf 4 часа назад
"в зале по непонятной причине началась давка и погибли 30 человек"
Судя по трейлеру, давка все-таки случится. Люди, зачем-то купившие билет на сей шедевр, будут массово валить из залов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vladimir Taranovich 4 часа назад
м-маркетинг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Pblta4ok 4 часа назад
Трейлер неплох) заинтриговал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
699
Heisenberg 4 часа назад
Жуткая жуть!При просмотре трейлера у меня появилось непреодолимое желание развести у себя в гостиной костёр и всё сжечь к еб@ням!
А потом сходил на толчок и сразу отпустило.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Физики напечатали трехмерную лодку размером меньше, чем толщина волоса Физики напечатали трехмерную лодку размером меньше, чем толщина волоса В Японии построили дом для одиноких кошатников В Японии построили дом для одиноких кошатников 53-летний Майк Тайсон возвращается на ринг 53-летний Майк Тайсон возвращается на ринг Легенда о старце и императоре Легенда о старце и императоре Что получится, если испытать Face Swap на твоем тату? Что получится, если испытать Face Swap на твоем тату? Тайсону предложили миллион за бой с бывшим соперником Тайсону предложили миллион за бой с бывшим соперником
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

455459



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Муж уличил беременную жену в неверности, прилюдно испортив ей праздник в честь будущего ребенка
4
222
Муж уличил беременную жену в неверности, прилюдно испортив ей праздник в честь...
10 любопытных фактов о космических полётах
2
62
10 любопытных фактов о космических полётах
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Баноффи пай
7
2
Баноффи пай
Наказание ждет не всех
0
3
Наказание ждет не всех
Физики напечатали трехмерную лодку размером меньше, чем толщина волоса
Физики напечатали трехмерную лодку размером меньше, чем толщина волоса
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
6
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#прикольные#девушки#медицина#смешные#на различный вкус#дикая природа#комментарии
#юмор#интересно#СССР#картинки#знаменитости#настроение#сша#в мире#забавно#кот
#прикол#животные#люди#коронавирус#кошка#позитив#шоу бизнес#дизайн#здоровые#мир

На что жалуетесь?

Вернуться