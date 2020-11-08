Вся правда о "самом проклятом фильме ужасов" в истории кино

Про фильм рассказывают следующее: он был снят в 1979 году в Англии, главные герои - брат и сестра, путешествующие по лесу; они пытаются найти дорогу в ад, чтобы спасти душу своей недавно убитой собаки.



На большом экране эту ленту, как утверждается, показывали всего дважды, и оба раза это привело к несчастным случаям, помешательствам, нервным срывам и смерти зрителей. В 1988 году в будапештском кинотеатре во время киносеанса произошел пожар, в результате которого здание сгорело дотла и унесло с собой жизни 56 человек. Первоначально предполагалось, что это произошло из-за неисправного проектора, но позже следствие установило, что зрители сами развели огонь. Затем в 1993 году в Сан-Франциско произошел второй показ "Антрума" - и тоже со смертельным исходом: в зале по непонятной причине началась давка и погибли 30 человек.