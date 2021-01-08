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15 диковинных происшествий, которые искажают реальность

15 диковинных происшествий, которые искажают реальность (19 фото)

Автор:
08 января 2021 15:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Диковинные   искажение   происшествия   реальность   трюк   фокусники   
1218
19

У некоторых фокусников есть магический трюк по созданию портала в "параллельный мир". Вот и фотографии в этом посте показывают события, которые кажутся нам невероятными, и что они никогда не могут произойти в нашей реальности. Глядя на эти снимки, возникает очень много вопросов, но не на все находятся ответы...

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Метки: Диковинные   искажение   происшествия   реальность   трюк   фокусники   
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8  комментариев
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15k
sgb66 50 минут назад
Последствия цунами?
Какое нафиг цунами? Привезли и поставили на хранение на своем участке.
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15k
sgb66 Дмитрий 36 минут назад
Вот фото последствия цунами.
А на том фото - последствия криворукости.
Вот фото последствия цунами. А на том фото - последствия криворукости.
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9k
Андрей Ватрушкин 4 минуты назад
Перец болгарский живородящий.
Перец болгарский живородящий.
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637
Dorell 23 минуты назад
Большая часть происшествий приключилась в фотошопе) А про рыбу я вообще не понял... Рыба попала в ведро... никогда такого не видел, как же она туда попала? Понимаю ещё если бы ведро попало в рыбу =)
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637
Dorell Полчаса назад
Заготовки на 2021 год

Заготовки на 2021 год
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11k
робт Dorell 22 минуты назад
только это не мыши, а собаки или лисицы
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Dorell робт 20 минут назад
Ну так прогресс не стоит на месте) нужно попробовать что-то новое.
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