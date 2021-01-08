15 диковинных происшествий, которые искажают реальность

У некоторых фокусников есть магический трюк по созданию портала в "параллельный мир". Вот и фотографии в этом посте показывают события, которые кажутся нам невероятными, и что они никогда не могут произойти в нашей реальности. Глядя на эти снимки, возникает очень много вопросов, но не на все находятся ответы...