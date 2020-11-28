12 невероятных фотографий, которые выглядят как фальшивка, но это не так

Сегодня, когда у нас есть Photoshop, можно добавить к реальности все, что угодно. Но зачастую это совсем не требуется. Вокруг и так происходит столько необычного, что редактирование излишне. Снимки в этом посте могут поразить даже самого отъявленного скептика.