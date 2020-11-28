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12 невероятных фотографий, которые выглядят как фальшивка, но это не так

12 невероятных фотографий, которые выглядят как фальшивка, но это не так (13 фото)

Автор:
28 ноября 2020 21:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Поразить   Это не так   невероятные   происходит   реальность   фальшивка   фотографии   
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13

Сегодня, когда у нас есть Photoshop, можно добавить к реальности все, что угодно. Но зачастую это совсем не требуется. Вокруг и так происходит столько необычного, что редактирование излишне. Снимки в этом посте могут поразить даже самого отъявленного скептика.

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Метки: Поразить   Это не так   невероятные   происходит   реальность   фальшивка   фотографии   
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8  комментариев
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3k
mukado 2 часа назад
Про космический мусор туфта какаято. Никто такой жирный кусок алюминия отправлять в космос не будет, ну кроме Илона маска
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3k
Ыукп Час назад
И как матерились лесорубы за этот гвоздь!
И как матерились лесорубы за этот гвоздь!
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30k
parallax Ыукп 54 минуты назад
Шутник спланировал подлянку на десятилетия вперёд
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1k
Roman parallax 11 минут назад
А нефиг деревья пилить! ;)
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