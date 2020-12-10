Персонажи криминальных фильмов и их реальные прототипы

Фильмы посвящают не только благородным личностям и их светлым деяниям, но и известным преступникам, также, бесспорно, оставившим свой след в истории. Криминальные картины, особенно основанные на реальных событиях, всегда пользовались успехом у зрителя, а роли реальных гангстеров, мошенников, грабителей и убийц из них часто примеряют на себя актёры и актрисы первой величины.