Персонажи криминальных фильмов и их реальные прототипы

Давайте посмотрим на самые яркие примеры подобных появлений в иностранном кино и сравним актёров в образе с прототипами персонажей, чьи роли они исполняют.
Фильмы посвящают не только благородным личностям и их светлым деяниям, но и известным преступникам, также, бесспорно, оставившим свой след в истории. Криминальные картины, особенно основанные на реальных событиях, всегда пользовались успехом у зрителя, а роли реальных гангстеров, мошенников, грабителей и убийц из них часто примеряют на себя актёры и актрисы первой величины.
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Джордан Белфорт
Показан в фильме «Волк с Уолл-стрит» (2013).
Исполнитель роли: Леонардо Ди Каприо.
Исполнитель роли: Леонардо Ди Каприо.
Пабло Эскобар
Показан в фильме «Эскобар» (2017) и сериале «Нарко» (2015-2018).
Исполнители роли: Хавьер Бардем и Вагнер Моура.
Исполнители роли: Хавьер Бардем и Вагнер Моура.
Фрэнк Уильям Абигнейл-младший
Показан в фильме «Поймай меня, если сможешь» (2002).
Исполнитель роли: Леонардо Ди Каприо.
Исполнитель роли: Леонардо Ди Каприо.
Показан в фильмах «Неприкасаемые» (1987) и «Капоне» (2020).
Исполнители роли: Роберт Де Ниро и Том Харди.
Исполнители роли: Роберт Де Ниро и Том Харди.
Джесси Джеймс
Показан в фильме «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» (2007).
Исполнитель роли: Брэд Питт.
Исполнитель роли: Брэд Питт.
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