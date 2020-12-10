FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4647 постов • 1024 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Персонажи криминальных фильмов и их реальные прототипы

Персонажи криминальных фильмов и их реальные прототипы (16 фото)

Автор:
10 декабря 2020 09:18
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   криминал   подборка   прототип   реальность   роль   фильм   
4186
16
Давайте посмотрим на самые яркие примеры подобных появлений в иностранном кино и сравним актёров в образе с прототипами персонажей, чьи роли они исполняют.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   кино   криминал   подборка   прототип   реальность   роль   фильм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
3
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Александр Зотов 49 минут назад
Харди в роли Капоне вообще мимо. Даже отдалённо внешне не похож
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
26k
Aleksandr Полчаса назад
Маннергейм
Маннергейм
Маннергейм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Валерий Aleksandr 24 минуты назад
Аналогично, Ватсон...
Аналогично, Ватсон...
Аналогично, Ватсон...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
rustent 41 минуту назад
Эх, уходит эпоха... Теперь Белоснежка играют чёрные, а Алладина - Уил Смит.
Кинематограф умер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете Лучшие фильмы про спорт: список топ-10 самых интересных кинокартин, основанных на реальных событиях Лучшие фильмы про спорт: список топ-10 самых интересных кинокартин, основанных на реальных событиях Лучшие фильмы и сериалы про гангстеров и мафию Лучшие фильмы и сериалы про гангстеров и мафию Люди в белых халатах: 10 лучших сериалов про врачей Люди в белых халатах: 10 лучших сериалов про врачей Лучшие фильмы про рыцарей и средневековье: список топ-10 Лучшие фильмы про рыцарей и средневековье: список топ-10 30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни 30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни
ZeroCharisma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

664192



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
Кавказская пленница: в Хасавюрте мужчина помешал похищению девушки
4
75
Кавказская пленница: в Хасавюрте мужчина помешал похищению девушки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Дагестанская блогерша отправила подруг на разборки с девушкой, назвавшей ее "гулящей"
0
84
Дагестанская блогерша отправила подруг на разборки с девушкой, назвавшей ее "гулящей"
Честная мама-блогер пишет о том, как сложно порой бывает любить своих детей
1
3
Честная мама-блогер пишет о том, как сложно порой бывает любить своих детей
Oukitel WP10: защищенный смартфон с технологией 5G за 399.99$
Oukitel WP10: защищенный смартфон с технологией 5G за 399.99$
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Губернатор и его свита
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#прикол#интересное#животные#забавно#истории#новости#актеры#настроение#сша
#фото#факты#россия#авария#разное#картинки#люди#в мире#позитив#автомир
#интересно#история#подборка#дтп#авто авария#кино#япония#дети#смешно#Душевное

На что жалуетесь?

Вернуться