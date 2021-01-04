Жительница Гатчины утверждает, что в церковной лавке вместо свечей ей продали макароны

"Я несколько недель назад в наш Собор святого Апостола Павла пошла. Живу здесь уже 19 лет, всегда туда хожу. Смотрю, длинные свечи продают, понравились. На рынке я никогда не покупаю, только в церкви. Говорю, дайте 30 штук. Мне отпустили. В пакетике. Я хоть и редко теперь выбираюсь из дома, но свечи в храме нужны — за родителей поставить, за брата. А позавчера (30 декабря- ред.) у нас на улице свет выключился. Начала поджигать — не горит. Вторую — не горит. Третью — то же самое", - рассказывает пенсионерка.

"Я фонарик взяла, посветить — посмотреть. У церковной свечи одна сторона плоская, чтобы ставить удобно было, а на другом конце ниточка, чтобы поджигать. А у этих края неровные. Ну, думаю, ладно. Утром погляжу. Ну и посмотрела — а они внутри пустые. Попробовала на зуб, думаю может ниточка и покажется. Но свечка оказалась жесткой. Приехала внучка, я ей показала. Мол посмотри, что за чудеса. Та надкусила, оказалось — макароны," - удивляется Галина.