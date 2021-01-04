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Жительница Гатчины утверждает, что в церковной лавке вместо свечей ей продали макароны

Жительница Гатчины утверждает, что в церковной лавке вместо свечей ей продали макароны (4 фото + 1 видео)

Автор:
04 января 2021 17:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Гатчина   видео   макароны   свечи   храм   электричество   
773
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Пенсионерка Галина Кожевникова собралась было воспользоваться свечами, когда отключили электричество, но обнаружила в пакете вместо них толстые макароны. В храме уверены, что бабушка что-то путает.

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Метки: Гатчина   видео   макароны   свечи   храм   электричество   
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21  комментарий
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30k
Опаньки Час назад
а что она ела на ужин? странные невкусные макароны ?
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257
Миша 19 минут назад
её молитвы были услышаны, получила еду.
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21k
turyst Полчаса назад
Хм... Макароны, вообще-то, неплохо горят.

Ссылка youtu.be
Хм... Макароны, вообще-то, неплохо горят.
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42k
Alex Ivanov 37 минут назад
Тут недавно пост был о свечном заводе всея Руси. Интересно есть ли взаимосвязь. И насколько качественее товар будет от патриарха)
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37k
Войнов 40 минут назад
Никогда не видел, чтобы свечи покупали пачками впрок. Бред какой-то.
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1k
евгений 44 минуты назад
Ахаха это самая тупая ху*ня, которую я прочитал со времён поста про пердящих селёдок
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3k
fin4all 52 минуты назад
Вообще-то, макароны горят и неплохо. Так что, прежде чем выдумывать бред, автору не мешало бы проверить. Хотя это и профессионалы не делают давно...
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7k
Андрей Ма-С Час назад
она еще больше охренеет когда откроет пакетик макарон из пятерки а там свечи ей впарили)))
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5k
Андрей Крылов Час назад
У бабки явно не всё в порядке с "кукушкой" и "чердаком".
А у автора темы с совестью и честью. Минус.
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11k
Dobryi_KOT Час назад
Источник новости: ВКонтакте (уже само по себе вызывает уважение!) "Ироничные новости России. Сам в Шоке". Бинго! Новость надёжна, как швейцарский банк.
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632k
Result Автор поста Dobryi_KOT 54 минуты назад
Ну, ссылки две вы предпочли не заметить.) Это нормально.
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1k
Олег Час назад
Свечи, которые продают в церкви, в 95% прихожане покупают и зажигают сразу.
Подлог вскрылсЯ бы сразу!
Думаю бабушка что-то путает.
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4k
Majul Час назад
А нахера в принципе тратить деньги на свечи в ТАКОМ количестве. А нахера в принципе тратить деньги в церквях
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4k
Sanar Час назад
На видео нет 30 штук макаронин половину сгрызли? Бабушка явно путает в силу возраста, да и по весу отличить 30 свечей от 30 макаронин легко.
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42k
Alex Ivanov 2 часа назад
Фуфель какой то. Толи макароны попутала бабка, толи со свечей вынула фитили))) Вопрос конечно интересный с первоисточником инфы...и их заинтересованности. Но...
Народ в реалии мало понимает в процессе горения свечей. Так вот горит не фитиль, а пары воска. Катализатором горения выступает фитиль. Попы экономят на свечях и собирают огарки по много раз, и пускают в оборот. В результате свечи реально не горят, горелка кончилась)))
P.S. Кому интересно, есть много информации о том как горит свеча, и что на самом деле горит)
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12k
Иван Alex Ivanov Час назад
Эмммм.. Как может гореть тяжёлая фракция, собственно, отходы перегонки?
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5k
Летучий Мыш 2 часа назад
А кто то похавать собрался, а вместо макарон- свечи)
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144k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Борец с Православием, сейчас своими постами тут всех атеистами сделает, кода Русь крестили вас еще в проекте не было.....вы просто пыль в Истории России, и не вам решать....
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42k
Alex Ivanov ☭Cheкаво☭ Час назад
Ты конечно интересный персонаж в своих убеждениях, но товарисч Че тебя бы мочканул не заморачиваясь. Не за убеждения, а за глупость)))
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