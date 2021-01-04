Жительница Гатчины утверждает, что в церковной лавке вместо свечей ей продали макароны

Пенсионерка Галина Кожевникова собралась было воспользоваться свечами, когда отключили электричество, но обнаружила в пакете вместо них толстые макароны. В храме уверены, что бабушка что-то путает.
82-летняя Галина Кожевникова обиделась на церковную лавку при соборе Святого Апостола Павла в Гатчине Ленинградской области. Женщина собралась воспользоваться купленными ею свечами, когда в доме отключили электричество, но не тут-то было: вместо них она обнаружила в пакете толстые макароны.
"Я несколько недель назад в наш Собор святого Апостола Павла пошла. Живу здесь уже 19 лет, всегда туда хожу. Смотрю, длинные свечи продают, понравились. На рынке я никогда не покупаю, только в церкви. Говорю, дайте 30 штук. Мне отпустили. В пакетике. Я хоть и редко теперь выбираюсь из дома, но свечи в храме нужны — за родителей поставить, за брата. А позавчера (30 декабря- ред.) у нас на улице свет выключился. Начала поджигать — не горит. Вторую — не горит. Третью — то же самое", - рассказывает пенсионерка.
"Я фонарик взяла, посветить — посмотреть. У церковной свечи одна сторона плоская, чтобы ставить удобно было, а на другом конце ниточка, чтобы поджигать. А у этих края неровные. Ну, думаю, ладно. Утром погляжу. Ну и посмотрела — а они внутри пустые. Попробовала на зуб, думаю может ниточка и покажется. Но свечка оказалась жесткой. Приехала внучка, я ей показала. Мол посмотри, что за чудеса. Та надкусила, оказалось — макароны," - удивляется Галина.
"Я фонарик взяла, посветить — посмотреть. У церковной свечи одна сторона плоская, чтобы ставить удобно было, а на другом конце ниточка, чтобы поджигать. А у этих края неровные. Ну, думаю, ладно. Утром погляжу. Ну и посмотрела — а они внутри пустые. Попробовала на зуб, думаю может ниточка и покажется. Но свечка оказалась жесткой. Приехала внучка, я ей показала. Мол посмотри, что за чудеса. Та надкусила, оказалось — макароны," - удивляется Галина.
Когда внучка Кожевниковой пришла в свечную лавку, с ней не стали разговаривать, заявив, что бабушка, наверное, "совсем ку-ку" - дескать, разбирайтесь с ней сами. Между тем, пенсионерка "ку-ку" себя совсем не считает: "Я уже старенькая, хожу не так шустро, как в молодости, но голова у меня хорошо работает. Вот точно не надо на меня как на дуру смотреть." Когда в лавку при соборе обратились журналисты, с ними были более словоохотливы, правда, информацию о макаронах назвали бредом.
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А у автора темы с совестью и честью. Минус.
Подлог вскрылсЯ бы сразу!
Думаю бабушка что-то путает.
Народ в реалии мало понимает в процессе горения свечей. Так вот горит не фитиль, а пары воска. Катализатором горения выступает фитиль. Попы экономят на свечях и собирают огарки по много раз, и пускают в оборот. В результате свечи реально не горят, горелка кончилась)))
P.S. Кому интересно, есть много информации о том как горит свеча, и что на самом деле горит)