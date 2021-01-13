В Калужской области собор начал продавать консервацию, предназначенную для бедных

В городском паблике житель города Людиново выложил фотографии домашних закаток, которые продавали в церковной лавке Собора Казанской иконы Божией Матери.
Оказалось, что ежегодно Собор проводит благотворительную акцию в городе по сбору домашней консервации, которую позже "передают" малообеспеченным или многодетным семьям. В комментариях жители города рассказали, что необязательно было нести закрутки в Собор – в акции участвовали детские сады и школы города, и многие родители приносили еду в эти учреждения.
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Люди возмутились продажей консервации в Соборе, а кто-то даже увидел похожую на свою.
Автор поста попросил комментариев церкви, ведь подобная деятельность отбивает всякое желание заниматься благотворительностью.
Через некоторое время в чате появилась женщина, которая сказала, что является волонтером при Храме и средства от продажи планируют пустить на благотворительность.
Также волонтер привела отчёт о помощи Собора малоимущим гражданам в 2020 году.
Благотворительность дело, конечно, хорошее, а вы что думаете по этому поводу?
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"РПЦ наносит ответный удар. Общество защиты прав потребителей хотят привлечь к ответственности за критику Фонда храма Христа Спасителя.
Руководство Фонда храма Христа Спасителя обратилось в прокуратуру с заявлением, в котором потребовало привлечь общество защиты прав потребителей (ОЗПП) "Общественный контроль" к "установленной законом ответственности" за распространение сведений, порочащих деловую репутацию фонда. Поводом послужило обнародованное ранее заявление ОЗПП, обвиняющее фонд в нецелевом расходовании средств и в превращении храма в БИЗНЕС-ЦЕНТР... прокуратура может квалифицировать действия ОЗПП как КЛЕВЕТУ, тогда она должна будет передать материалы в следственный комитет для возбуждения уголовного дела.
Напомним, что 4 июня 2012 года ОЗПП уже обращалось с иском в Хамовнический суд Москвы, поставив под сомнение законность торговли, осуществляемой подворьем храма Христа Спасителя: "Фактически на территории храма действует бизнес-центр, предоставляющий потребителям широкий спектр коммерческих предложений".
У тех же муслимов, кстати, садака (милостыня) подаётся непосредственно нуждающемуся.