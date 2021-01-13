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В Калужской области собор начал продавать консервацию, предназначенную для бедных

В Калужской области собор начал продавать консервацию, предназначенную для бедных (9 фото)

Автор:
13 января 2021 11:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Церковь   благотворительность   калужская область   консервация   людиново   рпц   собор   храм   
1859
9
В городском паблике житель города Людиново выложил фотографии домашних закаток, которые продавали в церковной лавке Собора Казанской иконы Божией Матери.
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Метки: Церковь   благотворительность   калужская область   консервация   людиново   рпц   собор   храм   
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22  комментария
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40k
Andrey Час назад
В Калужской области собор начал продавать консервацию, предназначенную для бедных
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11k
Yasen_Perec 20 минут назад
Цены какие то безбожные.
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7k
Natrogrii 47 минут назад
Вся суть "бородатых" ублюдков.
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4k
hairov 54 минуты назад
В Калужской области собор начал продавать консервацию, предназначенную для бедных
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10k
Евгений 59 минут назад
Кто то верит, что на вырученные деньги они собирались кому то помогать?
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−5
Advanced Час назад
А в чем проблема то что хотят продать? Может им деньги нужны и таким образом они собирают на реставрацию собора или церкви. Закрутками тут не поможешь а деньги они получат и потратят на ремонт и реставрацию.
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10k
Евгений Advanced Час назад
Проблема в том, что конкретно эти закрутки собирались для малоимущих семей, а не на реставрацию церкви.
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3k
Wolf Advanced 53 минуты назад
Реставрируются они за счет бюджета.
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1k
Ertin Час назад
По поводу проверок как бы подзабыли... Напомню.

"РПЦ наносит ответный удар. Общество защиты прав потребителей хотят привлечь к ответственности за критику Фонда храма Христа Спасителя.

Руководство Фонда храма Христа Спасителя обратилось в прокуратуру с заявлением, в котором потребовало привлечь общество защиты прав потребителей (ОЗПП) "Общественный контроль" к "установленной законом ответственности" за распространение сведений, порочащих деловую репутацию фонда. Поводом послужило обнародованное ранее заявление ОЗПП, обвиняющее фонд в нецелевом расходовании средств и в превращении храма в БИЗНЕС-ЦЕНТР... прокуратура может квалифицировать действия ОЗПП как КЛЕВЕТУ, тогда она должна будет передать материалы в следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

Напомним, что 4 июня 2012 года ОЗПП уже обращалось с иском в Хамовнический суд Москвы, поставив под сомнение законность торговли, осуществляемой подворьем храма Христа Спасителя: "Фактически на территории храма действует бизнес-центр, предоставляющий потребителям широкий спектр коммерческих предложений".
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57k
Опиум для народа Час назад
Них"я не пойму людей,тащащих всё это попам. Хочешь раздать бедным-так и раздай бедным. Или не знаешь никого нуждающегося? Х"й поверю.
У тех же муслимов, кстати, садака (милостыня) подаётся непосредственно нуждающемуся.
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4k
Бу Час назад
А почему Путинюгенды молчат?)
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8k
СПКиНР Бу Час назад
Тема для них не удобная.
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−5
Advanced Бу Час назад
Че говно из краев льется уже держать нечем?
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4k
Бу Advanced 57 минут назад
Первый пошёл)
Первый пошёл)
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−157
Андрей Аксаментов Час назад
Доходы почты россии по продажи еды не дают покоя РПЦ.
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6k
Вася 2 часа назад
у любого действия есть имя. Чьих рук дело в данном случае, прихожанам данной церкви разузнать должно быть нетрудно. Так что нужно найти и распросить что это значит
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8k
Атеист 2 часа назад
Хех, забавно, что народ все еще верит в это и несет им свое имущество,деньги. Чеки выдают? Налоги платят? Ой, о чем это я...
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24k
MatveiVainrub 2 часа назад
Нужно ли что то коментировать ?! Работники культа нюх потеряли ...
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29k
Volga_34 2 часа назад
В Калужской области собор начал продавать консервацию, предназначенную для бедных
В Калужской области собор начал продавать консервацию, предназначенную для бедных
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637
Колючий 2 часа назад
Просто бизнес-ничего личного
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2k
NIS 2 часа назад
Закаточная машинка крутится , лавэха мутится ...
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2k
евгений NIS Полчаса назад
аааахаха
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