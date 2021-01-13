В Калужской области собор начал продавать консервацию, предназначенную для бедных

Оказалось, что ежегодно Собор проводит благотворительную акцию в городе по сбору домашней консервации, которую позже "передают" малообеспеченным или многодетным семьям. В комментариях жители города рассказали, что необязательно было нести закрутки в Собор – в акции участвовали детские сады и школы города, и многие родители приносили еду в эти учреждения.