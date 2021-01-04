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Поляк в костюме Санты упал со своего 7-метрового велосипеда при попытке установить рекорд

Поляк в костюме Санты упал со своего 7-метрового велосипеда при попытке установить рекорд (2 фото + 1 видео)

Автор:
04 января 2021 10:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Польша   велосипед   видео   неудача   падение   поляк   рекорд   фейл   
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В польском городе Белосток хозяин мастерской по изготовлению кастомных велосипедов упал с самого высокого велосипеда в мире при попытке установить мировой рекорд. Падение любителя острых ощущений на землю попало на видео.

Источник:

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Метки: Польша   велосипед   видео   неудача   падение   поляк   рекорд   фейл   
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7  комментариев
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15k
Александр Сучков Полчаса назад
Что за страховка, которая дала долететь до асфальта?)))
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220
Сергей 19 минут назад
это не дед мороз , это клоун
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2k
Max Lu Час назад
с такой страховкой можно и без неё
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4k
Александр Час назад
Страховку до праздников рассчитывали? На праздники он малость отожрался?
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58k
Viktor Час назад
А где 108 метров?
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30k
Опаньки Час назад
ни велосипед не могут построить, ни страховку наладить
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679
фхранцуз Час назад
центр тяжести? нет, не слышал!
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