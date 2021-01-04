Поляк в костюме Санты упал со своего 7-метрового велосипеда при попытке установить рекорд

В польском городе Белосток хозяин мастерской по изготовлению кастомных велосипедов упал с самого высокого велосипеда в мире при попытке установить мировой рекорд. Падение любителя острых ощущений на землю попало на видео.
Попытка установления рекорда Гиннесса Адамом Здановичем, основателем крупнейшей польской мастерской по изготовлению велосипедов, чуть не стала фатальной для любителя острых ощущений.
Польский экстремал в самый ответственный момент, когда десятки телекамер снимали попытку установления нового рекорда, не удержал равновесия и упал с 7-метровой высоты на землю.
Потерявшего сознание польского экстремала доставили в больницу, откуда его выписали вечером в тот же день.
Потерявшего сознание польского экстремала доставили в больницу, откуда его выписали вечером в тот же день.
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В итоге мужчина все же побил предыдущий рекорд и проехал более 108 метров на самом высоком велосипеде в мире.
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