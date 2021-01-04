Поляк в костюме Санты упал со своего 7-метрового велосипеда при попытке установить рекорд

Польский экстремал в самый ответственный момент, когда десятки телекамер снимали попытку установления нового рекорда, не удержал равновесия и упал с 7-метровой высоты на землю.



Потерявшего сознание польского экстремала доставили в больницу, откуда его выписали вечером в тот же день.