Крупная змея напугала отдыхавшую в гамаке маму с ребёнком

В одном из городов Вьетнама качавшаяся с малышом в гамаке местная жительница случайно заметила крупную змею, которая уверенно ползла к ним. Женщина схватили ребенка и выбежала из комнаты.

0 Источник: Мама, мирно и смиренно качавшаяся с малышом в гамаке, неожиданно заметила очень крупную змею, которая ползла прямо к ним. Естественно, женщина, вскрикнув, схватила ребёнка и ретировалась.

Похоже, что пресмыкающееся было разочаровано таким негостеприимным поведением. Поняв, что помещение опустело, а интересный гамак больше не раскачивается, змея уползла прочь.