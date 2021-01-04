Крупная змея напугала отдыхавшую в гамаке маму с ребёнком

В одном из городов Вьетнама качавшаяся с малышом в гамаке местная жительница случайно заметила крупную змею, которая уверенно ползла к ним. Женщина схватили ребенка и выбежала из комнаты.
Мама, мирно и смиренно качавшаяся с малышом в гамаке, неожиданно заметила очень крупную змею, которая ползла прямо к ним. Естественно, женщина, вскрикнув, схватила ребёнка и ретировалась.
Похоже, что пресмыкающееся было разочаровано таким негостеприимным поведением. Поняв, что помещение опустело, а интересный гамак больше не раскачивается, змея уползла прочь.
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