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Крупная змея напугала отдыхавшую в гамаке маму с ребёнком

Крупная змея напугала отдыхавшую в гамаке маму с ребёнком (2 фото + 1 видео)

Автор:
04 января 2021 10:14
Сообщество : Животные
Метки: Вьетнам   в мире   гамак   животные   змея   повезло   
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В одном из городов Вьетнама качавшаяся с малышом в гамаке местная жительница случайно заметила крупную змею, которая уверенно ползла к ним. Женщина схватили ребенка и выбежала из комнаты.

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Метки: Вьетнам   в мире   гамак   животные   змея   повезло   
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pbkadastr2008 18 минут назад
...а ещё тебя называли желтый червяк!
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Alonso

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