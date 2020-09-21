Спасение собаки, брошенной умирать на улице

Житель Бразилии нашел на улице брошенную собаку, в ране которой завелись паразиты. Воспользовавшись помощью неравнодушных людей он смог вылечить животное и вернуть его нормальной жизни.
Алессандро Деско так любит собак, что стал для них своеобразным ангелом-хранителем. У Алессандро есть собственная некоммерческая организация, основной задачей которой является спасение собак, их лечение и поиск для них нового дома. Организации за время её деятельности уже немало раз удавалось менять в лучшую сторону судьбу многих собак, в том числе изменили они и жизнь Афины.
Питбуль по кличке Афина была найдена на окраине Сан-Паулу, Бразилия
27 апреля 2020 года, Алессандро позвонили по поводу одного животного, которое было найдено на окраине Сан-Паулу. Собаку, должно быть, оставили умирать в лесу с огромной гниющей раной на лбу и опухшими веками. В течение часа, или около того, Алессандро пытался отыскать бедное существо в высокой траве, где её ранее уже видели. Проявив достаточно терпения и решимости, мужчина всё же нашёл собаку, после чего немедленно отвёз её к ветеринару.
Медики удалили паразитов из её глубокой раны
Увидев её, врачи очень заволновались. В ране завелись личинки, а глаза собаки были полностью напухшими. Основная проблема заключалась в том, что инфекция в любой момент могла распространиться на её органы, это бы означало, что ситуация безнадёжна. Собаке сделали рентген и УЗИ, а после врачи медленно извлекли всех личинок из её раны. В дальнейшем животное прошло курс лечения, после которого ему удалось выздороветь и встать на свои лапы.
Афина выздоровела, и сейчас даже нельзя заподозрить то, что когда-то у неё была серьёзная травма
Афина сейчас выглядит совсем не так, как раньше. Её глаза сияют, она счастлива и игрива, а от предыдущей главы в её жизни остался лишь едва заметный шрам. На данный момент Алессандро подыскивает для неё новый дом с любящими хозяевами. Несмотря на то, что все считали, что она не выживет, любовь и решимость врачей и Алессандро смогли вернуть животное к жизни. Эта история — лишнее напоминание о том, что никогда нельзя списывать со счетов хорошую собаку.
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Мда. Назвать питбуля милой собачкой.