Спасение собаки, брошенной умирать на улице

Афина сейчас выглядит совсем не так, как раньше. Её глаза сияют, она счастлива и игрива, а от предыдущей главы в её жизни остался лишь едва заметный шрам. На данный момент Алессандро подыскивает для неё новый дом с любящими хозяевами. Несмотря на то, что все считали, что она не выживет, любовь и решимость врачей и Алессандро смогли вернуть животное к жизни. Эта история — лишнее напоминание о том, что никогда нельзя списывать со счетов хорошую собаку.