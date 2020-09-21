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Спасение собаки, брошенной умирать на улице

Спасение собаки, брошенной умирать на улице (16 фото)

Автор:
21 сентября 2020 08:24
Сообщество : Животные
Метки: бразилия   в мире   добро   животные   повезло   собака   спасение   
1641
16
Житель Бразилии нашел на улице брошенную собаку, в ране которой завелись паразиты. Воспользовавшись помощью неравнодушных людей он смог вылечить животное и вернуть его нормальной жизни.

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Метки: бразилия   в мире   добро   животные   повезло   собака   спасение   
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1k
Владимир 2 часа назад
собаня!
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25k
Игорь 2 часа назад
"Вы только посмотрите на эту милую собачку!"
=============
Мда. Назвать питбуля милой собачкой.
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271
newegg Игорь 4 минуты назад
Домашняя собака - это на 99% отражение своего хозяина.
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