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Сообщество Без кота и жизнь не та 751 пост • 344 подписчика подписаться
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Мужчина выпустил котика на прогулку, а вместо него вернулся настоящий монстр

Мужчина выпустил котика на прогулку, а вместо него вернулся настоящий монстр (5 фото)

Автор:
02 января 2021 09:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: в мире   животные   история   кот   люди   умора   фото   
1043
5
После такого перевоплощения хозяину придётся делать в доме ремонт, а в ванную заходить он захочет нескоро — она превратилась в локацию из хоррора.
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Метки: в мире   животные   история   кот   люди   умора   фото   
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Izrin Maria Час назад
Мазут/дёготь/гудрон смывают обычным растительным маслом. А уж его смывают средством для посуды.
Причём, делать это надо срочно - до того, как животинка отравилась насмерть "дарами" нефтехимии.
Ветеринар добавит успокивающего - чтобы легче было мыть, стероидов - от шока и против воспаления, и антибиотик - от сглазу.
Следите, чтобы животное не переохладилось - тёплое помещение, тёплая вода, фен, тёплое одеяло.
После окончательного отмывания - анализы крови.
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Frank Borman 53 минуты назад
Кто не хочет хоррор-локации, тот делает своему котику инстант-кастрацию. Чик-чик - и боллы котика говорят гуд-бай.
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