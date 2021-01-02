Мужчина выпустил котика на прогулку, а вместо него вернулся настоящий монстр

После такого перевоплощения хозяину придётся делать в доме ремонт, а в ванную заходить он захочет нескоро — она превратилась в локацию из хоррора.
Джейми Найт, 34-летний хозяин ушастого Дарвина, вскочил среди ночи и не мог пошевелиться. Он застыл от того, что увидел перед собой. Котейка как ни в чём не бывало вернулся домой с прогулки, но его лапы, да и весь он сам, были в мазуте. Малыш решил устроить тыгыдык-тыгыдык, и вот что из этого получилось.
Если при виде этого фото вас не поглотила истерика — значит, у вас стальные нервы. Котик немножечко потоптался на коврике и пошёл дальше. Наверное, Дарвин понял: что-то с его шерстью не так, и решил отправиться в ванную. Смыть с себя машинное масло у него, конечно же, не получилось, а вот испортить плитку — да.
×
Фотография внушает ужас, и это мы ещё не подумали над тем, как это всё отмывать.
"Я был так шокирован и расстроен, что подумал, может быть, это кто-то его окунул в масло, — поделился переживаниями Джейми."
"Я был так шокирован и расстроен, что подумал, может быть, это кто-то его окунул в масло, — поделился переживаниями Джейми."
Хозяин пытался отмыть кота самостоятельно: в ход шли шампуни для животных и даже средства для мытья посуды. Но ничего не помогло.
Найт отчаялся и отвёз питомца к ветеринару, который признался, что никогда не встречал подобного.
Найт отчаялся и отвёз питомца к ветеринару, который признался, что никогда не встречал подобного.
Источник:
Ссылки по теме:
- 17 случаев, когда разные предметы идеально подходили друг к другу
- В Якутии нашли тушу шерстистого носорога уникальной сохранности
- 16 доказательств того, что в любой момент можно пойти против системы
- Маленькая черепаха уничтожила двухметровую рождественскую ель
- «2010 vs 2020»: люди показывают, как они изменились за 10 лет
25
Понравилось25
Новости партнёров
Загрузка...
Причём, делать это надо срочно - до того, как животинка отравилась насмерть "дарами" нефтехимии.
Ветеринар добавит успокивающего - чтобы легче было мыть, стероидов - от шока и против воспаления, и антибиотик - от сглазу.
Следите, чтобы животное не переохладилось - тёплое помещение, тёплая вода, фен, тёплое одеяло.
После окончательного отмывания - анализы крови.