Мужчина выпустил котика на прогулку, а вместо него вернулся настоящий монстр

Джейми Найт, 34-летний хозяин ушастого Дарвина, вскочил среди ночи и не мог пошевелиться. Он застыл от того, что увидел перед собой. Котейка как ни в чём не бывало вернулся домой с прогулки, но его лапы, да и весь он сам, были в мазуте. Малыш решил устроить тыгыдык-тыгыдык, и вот что из этого получилось.