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Марианская впадина - неизвестные факты

Марианская впадина - неизвестные факты (7 фото)

Автор:
03 января 2021 11:34
Метки: интересно   океан   факты   
1570
7

Благодаря современным технологиям люди потихонечку приоткрывают завесу тайн и загадок нашей планеты исследуют места, до которых раньше и не мечтали добраться. Одним из таких мест является Марианская впадина. В 2009 году она была признана национальны памятником США.

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Метки: интересно   океан   факты   
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5  комментариев
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44k
Albert GER 2 часа назад
Вы там это....
Не доставайте оттуда ничего !
Ну его накуй. Хватает нам уже приключений в году.
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1k
Бровеносец в потёмках 23 минуты назад
Только озаглавить нужно было не "неизвестные факты", а идиотские сказки. Почему-то нет ни одной видеозаписи или хотя бы фотографии "60-метровых гигантов", "12-16 метровых рыб" и прочей чепухи. Или как всегда, "учёные скрывают"?
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897
safon1 Час назад
Помогайте котикам-чистюлям! Без таких статей трудно сблёвывать шерсть!
Помогайте котикам-чистюлям! Без таких статей трудно сблёвывать шерсть!
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41k
Карандаш 2 часа назад
...Но затем на экранах стали мелькать 12-16-метровые объекты, чем-то напоминающие драконов...

...Но затем на экранах стали мелькать 12-16-метровые объекты, чем-то напоминающие драконов...
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