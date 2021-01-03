Марианская впадина - неизвестные факты

Скорее жив, чем мёртв

В Марианской впадине были обнаружены зубы гигантской акулы, принадлежавшие хищнику длиной не меньше 25 м и весом под 100 т. По мнению исследователей, это вполне мог быть доисторический мегалодон, вымерший 2 500 000 лет назад. Но возраст зубов всего от 11000 до 24000 лет. Получается, что акулы-гиганты не исчезли миллионы лет назад и некоторые из них продолжали обитать на дне Марианского жёлоба. А возможно, и до сих пор там обитают. Так, в 1948 году австралийские ловцы омаров, промышлявшие в районе Марианской впадины, своими глазами видели огромную прозрачную рыбину. Её длина достигала 30 м, и, судя по их описаниям, это точно был мегалодон. А в 1964 году на побережье Индонезии во время прибоя вынесло тушу мёртвой акулы длиной 26 м. И такие случаи не единичны.



Недавно японские ихтиологи провели эксперимент. В заливе Суруга, недалеко от Марианской впадины, на глубину примерно 2000 м они опустили огромный контейнер с ароматной приманкой. За происходящим следили по мониторам, на которые транслировалось изображение с видеокамер, развешанных по периметру контейнера. Сначала приманку облепило множество акул разных видов и размеров. Затем все акулы в спешке уплыли и появился 60-метровый исполин! Гигантская рыбина, напоминающая акулу-мегалодона, поставила в тупик всех биологов мира. Но дальше предположений дело не пошло, и что это было за животное, достоверно так и не удалось установить.

В 2003 году американцы опустили в Марианскую впадину беспилотный аппарат на шести стальных тросах.