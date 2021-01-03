Марианская впадина - неизвестные факты

Благодаря современным технологиям люди потихонечку приоткрывают завесу тайн и загадок нашей планеты исследуют места, до которых раньше и не мечтали добраться. Одним из таких мест является Марианская впадина. В 2009 году она была признана национальны памятником США.
Глубинный жёлоб
Более 70% нашей планеты занимает Мировой океан, при этом исследовано лишь 5% его дна. Говорят, что в морских и океанских глубинах сокрыты города древних цивилизаций и обитают гигантские животные, якобы вымершие миллионы лет назад. Рыбаки не раз сталкивались с огромными кальмарами и необъяснимыми явлениями, когда ловили рыбу на большой глубине. Особенный интерес для учёных представляет район Марианской впадины — самого глубокого места на планете.
Это не просто дыра, а огромный жёлоб в форме полумесяца, образовавшийся миллионы лет назад в земной коре в результате сдвига тектонических плит. Его длина около 2550 км, а ширина 69 км. Расположенная в западной части Тихого океана, своё название впадина получила в честь Марианского архипелага, находящегося неподалёку.
Также её называют дном Земли. Марианскую впадину и Эверест, высота которого 8848 м, именуют томографическими полюсами Земли (Северный и Южный — географические полюса). Последнее измерение глубины впадины провели российские учёные 8 мая 2020 года — приборы зафиксировали 10 028 м.
Бездна «Челленджера»
Марианский жёлоб обнаружила британская исследовательская команда корвета «Челленджер» в 1875 году во время трёхлетней экспедиции по изучению Индийского, Тихого и Атлантического океанов. Капитаном и руководителем экспедиции был полярник и опытный моряк Джордж Стронг Нэрс (1831 — 1915). Первые измерения глубины провели с помощью лота, который представлял собой обычную верёвку с метками и гирей на конце. Максимальная глубина составила 8367 м — в честь судна это место назвали Бездной «Челленджера».
Оно находится в юго-западной части впадины, в 340 км на юго-запад от острова Гуам. Следующая экспедиция — опять английская и снова на «Челленджере» (уже другом) — прибыла сюда в 1951 году. Замер глубины проводили эхолотом (фиксируется время прохождения акустического импульса, отражённого от дна). Приборы показали глубину 10863 м. В 1957 году к исследованиям впадины подключилась научно-исследовательская команда под руководством Алексея Добровольского на судне «Витязь». Приборы показали глубину 11022 м. Тогда же были обнаружены барофильные бактерии, которым удалось приспособиться к полному отсутствию света и чудовищному давлению (в 1071 раз выше атмосферного).
Живущие во мраке
В 2009 году с помощью глубоководного робота «Нерея» в Марианской впадине впервые были сделаны фото- и видеоматериалы, на которых запечатлены странные и даже страшные обитатели жёлоба. Огромные глаза, вращающиеся в разные стороны, длинные острые зубы, шипы вместо плавников… Есть даже рыбы с прозрачными головами и огромные двухметровые черви безо рта и ануса.
Практически все обнаруженные рыбёшки полностью или частично светятся в темноте. Особый интерес вызвала рыба-дракон, испускающая инфракрасные лучи, отражение которых она потом сама и улавливает. Все эти необычные виды серьёзно расширили представление учёных о фауне Мирового океана.
Скорее жив, чем мёртв
В Марианской впадине были обнаружены зубы гигантской акулы, принадлежавшие хищнику длиной не меньше 25 м и весом под 100 т. По мнению исследователей, это вполне мог быть доисторический мегалодон, вымерший 2 500 000 лет назад. Но возраст зубов всего от 11000 до 24000 лет. Получается, что акулы-гиганты не исчезли миллионы лет назад и некоторые из них продолжали обитать на дне Марианского жёлоба. А возможно, и до сих пор там обитают. Так, в 1948 году австралийские ловцы омаров, промышлявшие в районе Марианской впадины, своими глазами видели огромную прозрачную рыбину. Её длина достигала 30 м, и, судя по их описаниям, это точно был мегалодон. А в 1964 году на побережье Индонезии во время прибоя вынесло тушу мёртвой акулы длиной 26 м. И такие случаи не единичны.
Недавно японские ихтиологи провели эксперимент. В заливе Суруга, недалеко от Марианской впадины, на глубину примерно 2000 м они опустили огромный контейнер с ароматной приманкой. За происходящим следили по мониторам, на которые транслировалось изображение с видеокамер, развешанных по периметру контейнера. Сначала приманку облепило множество акул разных видов и размеров. Затем все акулы в спешке уплыли и появился 60-метровый исполин! Гигантская рыбина, напоминающая акулу-мегалодона, поставила в тупик всех биологов мира. Но дальше предположений дело не пошло, и что это было за животное, достоверно так и не удалось установить.
В 2003 году американцы опустили в Марианскую впадину беспилотный аппарат на шести стальных тросах.
Рекорды и рекордсмены
Первое погружение на дно Марианского жёлоба совершили лейтенант ВМС США Дон Уолш и исследователь Жак Пикар 23 января 1960 года в батискафе «Триест», спроектированном отцом Жака Огюстом Пикаром. Там исследователи неожиданно увидели плоских рыб размером до 30 см, похожих на камбалу.
26 марта 2012 года кинорежиссёр Джеймс Кэмерон стал третьим человеком в истории, достигшим самой глубокой точки Мирового океана, и первым, сделавшим это в одиночку. Кэмерон погружался на аппарате, оборудованном всем необходимым для съёмки, и достиг глубины 10 908 м. Отснятые кадры легли в основу научно-документального фильма «Путешествие к центру Земли» (2012).
28 апреля 2019 года американец Виктор Весково установил рекорд глубины погружения человека — 10928 м и стал первым, покорившим и высочайшую вершину мира — Эверест, и глубочайшую впадину. В июне 2020 года в качестве пилота он спускался в провал ещё трижды. В частности, доставил туда Кэтрин Салливан — она стала первой женщиной, побывавшей в Марианской впадине.
Второй туда спустилась Ванесса О'Брайен — альпинистка, до этого покорившая Эверест: В Марианском жёлобе на сегодняшний день побывало 13 человек. Для сравнения: в космос слетало почти 600 землян. В 2017 году о намерении опуститься на дно Земли заявил и российский путешественник Фёдор Конюхов.
Платформа была оборудована по последнему слову техники: чувствительные видео — и аудиосистемы, мощные прожекторы.
В первые часы погружения ничего необычного не происходило. Но затем на экранах стали мелькать 12-16-метровые объекты, чем-то напоминающие драконов. Микрофоны улавливали глухие удары и скрежет металла. Было решено срочно поднять дорогостоящий аппарат, который явно подвергался атакам. Предчувствия исследователей подтвердились: на корпусе батискафа были вмятины, а мощнейшие тросы как будто подпилены. Что это за существа и каким образом они
Смогли подпилить тросы дюймового сечения? Учёные пока разводят руками.
Монстры впадины
Ещё один ужасающий случай произошёл с немецким аппаратом «Хайфиш», на борту которого был экипаж. При спуске в Марианский жёлоб подводное судно резко остановилось на глубине 7000 м. В свете инфракрасного излучения исследователи с ужасом увидели, что их батискаф пытается проглотить огромный ящер. Чтобы спастись, члены команды догадались пустить электрический разряд по поверхности судна.
Только тогда монстр выпустил аппарат из своих челюстей и скрылся. Естественно, рассказам немцев никто не верит, ведь, кроме их свидетельств, нет никаких доказательств существования этого монстра.
Какие ещё сюрпризы ждут исследователей Марианской впадины? Одни считают её местом «парковки» НЛО, которые регулярно прилетают для изучения нашей планеты. Другие уверены, что именно там находится легендарная Атлантида, которая процветает и по сей день, но уже в океанских глубинах. Правда это или нет, покажет только время.
Морской Витязь
В 1995 году с помощью автоматического батискафа «Кайко» японцы смогли взять пробы грунта, в котором было найдено 13 видов одноклеточных, ранее науке неизвестных. Это невероятно, но они существуют в неизменном виде не один миллиард лет.
8 мая 2020 года там же на глубину 10028 м впервые погрузился российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь-Д». Более 3 часов он проводил картографирование, фото- и видеосъёмку морского дна, записывал параметры морской среды.
Источник:
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Не доставайте оттуда ничего !
Ну его накуй. Хватает нам уже приключений в году.