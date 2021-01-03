Скифы. Кто они и откуда пришли?

Скифия – типичное кочевое государство, не имевшее четких границ и жесткого контроля центра над регионами. Империя пребывала в состоянии раздробленности и держалась на формальном союзе племен.



У государства был царь, чья власть являлась наследственной и обожествлялась. Однако она ограничивалась советом вождей и народным собранием.



В обществе ярко выделялись прослойки аристократов, жрецов и воинов. Женщины и мужчины имели равные права. Анализ ДНК более 1000 скелетов скифских воинов, с почестями захороненных в курганах, показал, что 37% из них были женщинами.



Скифам приписывается изобретение кочевой тактики боя, с обманными маневрами, стратегическим отступлением и применением конных лучников.



Существовало такое государство с VIII века до н.э. по IV век н.э. В период расцвета в IV веке до н.э. столица империи располагалась в Запорожской области Украины.