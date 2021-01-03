Скифы. Кто они и откуда пришли?

Скифы – легендарный народ, некогда населявший обширные территории современных Украины, России и Казахстана.
Загадочные кочевники оказали значительное влияние на формирование славянского этноса и, по мнению ряда историков, дали толчок к образованию первой государственности.
Кто они такие?
Под скифами принято подразумевать более двух десятков различных ираноязычных племен, объединенных общей культурой и социальной организацией.
При этом внешний вид и образ жизни этих племен значительно отличался. Одни вели сугубо кочевую жизнь, другие строили укрепленные города и возделывали землю.
При этом внешний вид и образ жизни этих племен значительно отличался. Одни вели сугубо кочевую жизнь, другие строили укрепленные города и возделывали землю.
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Согласно греческим писателям, лесостепные племена отличались высоким ростом и худощавым телосложением, степные обладали светлыми чертами лица, крупным телом и рыжими волосами. Забавно, что современные исследования подтвердили эти описания, 19% причерноморских скифов страдали ожирением.
Как бы то ни было, генетический анализ останков выявил родство древнего народа со многими нациями, населяющими современную Россию. В той или иной мере, кровь античных кочевников течет не только в славянах, но также в тюрках и представителях Кавказа.
Как бы то ни было, генетический анализ останков выявил родство древнего народа со многими нациями, населяющими современную Россию. В той или иной мере, кровь античных кочевников течет не только в славянах, но также в тюрках и представителях Кавказа.
Как выглядело Скифское государство?
Скифия – типичное кочевое государство, не имевшее четких границ и жесткого контроля центра над регионами. Империя пребывала в состоянии раздробленности и держалась на формальном союзе племен.
У государства был царь, чья власть являлась наследственной и обожествлялась. Однако она ограничивалась советом вождей и народным собранием.
В обществе ярко выделялись прослойки аристократов, жрецов и воинов. Женщины и мужчины имели равные права. Анализ ДНК более 1000 скелетов скифских воинов, с почестями захороненных в курганах, показал, что 37% из них были женщинами.
Скифам приписывается изобретение кочевой тактики боя, с обманными маневрами, стратегическим отступлением и применением конных лучников.
Существовало такое государство с VIII века до н.э. по IV век н.э. В период расцвета в IV веке до н.э. столица империи располагалась в Запорожской области Украины.
У государства был царь, чья власть являлась наследственной и обожествлялась. Однако она ограничивалась советом вождей и народным собранием.
В обществе ярко выделялись прослойки аристократов, жрецов и воинов. Женщины и мужчины имели равные права. Анализ ДНК более 1000 скелетов скифских воинов, с почестями захороненных в курганах, показал, что 37% из них были женщинами.
Скифам приписывается изобретение кочевой тактики боя, с обманными маневрами, стратегическим отступлением и применением конных лучников.
Существовало такое государство с VIII века до н.э. по IV век н.э. В период расцвета в IV веке до н.э. столица империи располагалась в Запорожской области Украины.
Куда исчезли скифы?
В греческой истории скифы запомнились победоносными походами в Малую Азию, разгромом войска персидского царя Дария I и македонской армии Зопириона (полководца Александра Македонского).
Скифия успешно отражала нападения с Юга и Запада, встречаясь с войсками оседлых народов, однако терпела поражения от других кочевников.
Между 280—260 годами до н. э. Скифию атаковали сарматы. Скифы удержали Крым, земли современных Молдавии, Западной Украины, Румынии и Болгарии, но потеряли восточные угодья.
В I веке до н.э. Крым отбило греческое Понтийское царство. Соперничество с греками привело к политической раздробленности.
Однако добили Скифию готы. Во второй половине III века н.э. древнегерманские племена, откочевавшие из Скандинавии, завоевали Крым и Приазовье.
Праздновали победу готы относительно недолго. К IV веку н.э. до Крыма дошли изгнанные из Китая гунны. Новый могущественный кочевой народ покорил готов и продолжил нашествие дальше на Запад.
В этих условиях, скифы просто растворились среди завоевателей.
Скифия успешно отражала нападения с Юга и Запада, встречаясь с войсками оседлых народов, однако терпела поражения от других кочевников.
Между 280—260 годами до н. э. Скифию атаковали сарматы. Скифы удержали Крым, земли современных Молдавии, Западной Украины, Румынии и Болгарии, но потеряли восточные угодья.
В I веке до н.э. Крым отбило греческое Понтийское царство. Соперничество с греками привело к политической раздробленности.
Однако добили Скифию готы. Во второй половине III века н.э. древнегерманские племена, откочевавшие из Скандинавии, завоевали Крым и Приазовье.
Праздновали победу готы относительно недолго. К IV веку н.э. до Крыма дошли изгнанные из Китая гунны. Новый могущественный кочевой народ покорил готов и продолжил нашествие дальше на Запад.
В этих условиях, скифы просто растворились среди завоевателей.
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Метки: Исторические факты Скифы интересно факты фото
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