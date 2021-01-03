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Скифы. Кто они и откуда пришли?

Скифы. Кто они и откуда пришли? (5 фото)

Автор:
03 января 2021 09:55
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Скифы   интересно   факты   фото   
568
5
Скифы – легендарный народ, некогда населявший обширные территории современных Украины, России и Казахстана.
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Метки: Исторические факты   Скифы   интересно   факты   фото   
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Андрей Час назад
Да, скифы мы! Да, азиаты мы! С раскосыми и жадными очами!!... Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых, нежных наших лапах?
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