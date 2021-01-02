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Древние письмена, которые недавно расшифровали

Древние письмена, которые недавно расшифровали (4 фото)

Автор:
02 января 2021 10:00
Сообщество : Наука
Метки: Древние письмена   интересно   история   наука   факты   фото   
407
4
Наши древние предки то, что случилось и что стало известным или понятным, фиксировали на папирусе, фресках, предметах обихода и даже на стенах жилищ.
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Метки: Древние письмена   интересно   история   наука   факты   фото   
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4k
saliamnn Полчаса назад
А это слабо расшифровать?
А это слабо расшифровать?
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8k
Агент Безопасной Национальности saliamnn 17 минут назад
Все возможно...

Все возможно...
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