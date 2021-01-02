Древние письмена, которые недавно расшифровали

Мировая история знает множество тайных обществ. Одно из них существовало в XVIII веке, его члены были одержимы лечением глаз. И то, что ученым удалось найти и расшифровать, — единственное письменное свидетельство существования Ордена окулистов.



Почему книга XVIII века оказалось трудной для понимания? Во-первых, 105-страничная книга была написана полностью от руки. Во-вторых, было трудно понять, на каком она языке. Ученым очень мешали греческие и римские буквы, которые оказались лишь «шумом», уловкой авторов, не желавших, чтобы их тайное общество стало явным. Когда буквы-помехи убрали, все стало проще. Вспомнив, что книгу обнаружили в Берлине и обратив внимание на то, что на первой странице имя Филипп написано на немецком, ученые быстро взломали код книги немецкого общества. Возможно, его члены не были врачами, потому что око — мистический знак во многих масонских обществах. В рукописи есть записи о политике, устройстве мира, религиозных ритуалах, споры о вере.