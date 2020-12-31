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Почему «Венеры палеолита» были тучными

Почему «Венеры палеолита» были тучными (5 фото)

Автор:
31 декабря 2020 10:21
Сообщество : Факты
Метки: Венеры палеолита   интересно   познавательно   скульптура   факты   фото   
636
5
Разгадан секрет древнейших скульптур планеты.
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Метки: Венеры палеолита   интересно   познавательно   скульптура   факты   фото   
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2  комментария
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Ser Полчаса назад
И сегодня сохранились в заповедных местах.
И сегодня сохранились в заповедных местах.
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