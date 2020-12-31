Почему «Венеры палеолита» были тучными

Разгадан секрет древнейших скульптур планеты.
Одни из самых древних скульптур были созданы в эпоху позднего палеолита: это были фигуры женщин. Хоть внешне они и разные, у всех у них были ярко выраженные феминные черты: большая грудь, ягодицы, живот. Их прозвали «Венерами палеолита». Недавно ученые сделали новое открытие и поделились тем, почему же древние люди создавали скульптуры таких тучных женщин.
Первая Венера
Впервые древнюю статуэтку женщины нашли во Франции в середине XIX столетия. За ее столь ярко выраженные женские формы скульптуру прозвали «Венерой распутной», тем самым противопоставив ее многим скульптурам «Венеры скромной» из Древнего Рима: римляне изображали богиню, прикрывающую руками грудь и лоно.
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Первая в истории найденная Венера была названа «распутной»
С тех пор подобные статуэтки находили на многих палеонтологических стоянках, начиная с Европы и заканчивая стоянками недалеко от Байкала.
Сегодня известно более ста «Венер», все они были созданы от 8 до 40 тысяч лет назад. Их вырезали из мягких каменных пород, бивней мамонтов, костей, лепили из глины. У всех этих фигурок есть одна общая черта: в них явно видна женская фигура, причем с достаточно пышными формами. У «Венер» большая грудь, выдающиеся ягодицы и живот, все остальное вырезано весьма схематично: руки и ноги лишь набросаны, а кисти и ступни вовсе не просматриваются. Также большинство фигурок не имеет лица, а лишь намек на голову.
С тех пор подобные статуэтки находили на многих палеонтологических стоянках, начиная с Европы и заканчивая стоянками недалеко от Байкала.
Сегодня известно более ста «Венер», все они были созданы от 8 до 40 тысяч лет назад. Их вырезали из мягких каменных пород, бивней мамонтов, костей, лепили из глины. У всех этих фигурок есть одна общая черта: в них явно видна женская фигура, причем с достаточно пышными формами. У «Венер» большая грудь, выдающиеся ягодицы и живот, все остальное вырезано весьма схематично: руки и ноги лишь набросаны, а кисти и ступни вовсе не просматриваются. Также большинство фигурок не имеет лица, а лишь намек на голову.
Идеальная женщина позднего палеолита
Ученые долгое время не могли точно сказать, что именно символизировали «палеолитические Венеры». Версии были разные: это могли быть талисманы, приносящие удачу, обереги и даже эротические статуэтки. Самая распространенная теория гласила, что это фигурки богини-матери, которой поклонялись люди эпохи палеолита, ее образ прослеживается во всех мировых мифологиях. Она символизировала продолжение рода и плодородие.
Недавние исследования доказали, что все-таки «Венеры» изображают то, как должна выглядеть идеальная женщина в представлении людей времен палеолита. Причем в зависимости от того, где жили древние люди, эти представления несколько различались.
Чем холоднее климат, тем пышнее «Венеры»
Эксперты из Университета Колорадо проанализировали десятки «Венер» и пришли к выводу, что уж слишком реалистично вырезаны фигуры: «Венеры» либо беременны, либо страдают ожирением. По их мнению, они не могут быть просто символами богини-матери.
Самые старые фигурки более худые, чем поздние «Венеры». Это связывают с тем, что климат в период позднего палеолита менялся и становился холоднее, а самый холодный период наступил примерно в 25-17 тысячелетиях до нашей эры.
Самые старые фигурки более худые, чем поздние «Венеры». Это связывают с тем, что климат в период позднего палеолита менялся и становился холоднее, а самый холодный период наступил примерно в 25-17 тысячелетиях до нашей эры.
По мере того, как опускались температуры и появлялось все больше ледников, древние люди все чаще испытывали проблемы с теплом. Именно в этот период появились первые зимние убежища, в которых жили целыми общинами. Конечно, чтобы как-то выжить, люди уходили в теплые края и двигались в сторону юга. И вот именно в этот период, когда температуры на планете становились ниже, в основном и начали появляться «Венеры» с более пышными формами. Причем тут есть своя закономерность: статуэтки, найденные на стоянках, расположенных ближе к ледникам, были гораздо полнее, чем фигурки с южных стоянок.
Ученые пришли к выводу, что именно из-за сложностей с добычей пропитания и в целом из-за дефицита пищи ожирение стало желанным состоянием для древних людей, которые жили ближе к северу. Худым женщинам в тот период было гораздо сложнее выносить ребенка, чем полным, так что фактически тучная «Венера» служила талисманом, который способен был защитить в период беременности и кормления ребенка.
Но «Венеры палеолита» были не просто временным оберегом: скорее всего, они передавались из поколения в поколение, от матери к дочери. У многих из них есть отверстия, по всей видимости, их носили на шее как амулеты. Также многие из статуэток имеют потертости, вероятно, у них была далеко не одна хозяйка. Ценность таких находок в том, что именно искусство помогало древним людям морально справиться со сложными условиями жизни и суровым климатом.
Но «Венеры палеолита» были не просто временным оберегом: скорее всего, они передавались из поколения в поколение, от матери к дочери. У многих из них есть отверстия, по всей видимости, их носили на шее как амулеты. Также многие из статуэток имеют потертости, вероятно, у них была далеко не одна хозяйка. Ценность таких находок в том, что именно искусство помогало древним людям морально справиться со сложными условиями жизни и суровым климатом.
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