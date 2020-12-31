Почему «Венеры палеолита» были тучными

Ученые пришли к выводу, что именно из-за сложностей с добычей пропитания и в целом из-за дефицита пищи ожирение стало желанным состоянием для древних людей, которые жили ближе к северу. Худым женщинам в тот период было гораздо сложнее выносить ребенка, чем полным, так что фактически тучная «Венера» служила талисманом, который способен был защитить в период беременности и кормления ребенка.



Но «Венеры палеолита» были не просто временным оберегом: скорее всего, они передавались из поколения в поколение, от матери к дочери. У многих из них есть отверстия, по всей видимости, их носили на шее как амулеты. Также многие из статуэток имеют потертости, вероятно, у них была далеко не одна хозяйка. Ценность таких находок в том, что именно искусство помогало древним людям морально справиться со сложными условиями жизни и суровым климатом.