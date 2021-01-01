Екатеринбуржец выбил окно в своем авто ради проезда "Скорой"

Неотложка не могла припарковаться к подъезду из-за машины Hyundai Sonata, владелец которой посетовал на заклинившую и не открывавшуюся дверь. Впрочем, мужчина долго не раздумывал, а просто разбил стекло своей легковушки, чтобы дать "Скорой" подъехать к дому.
В канун Нового года люди продолжают болеть. И врачи неотложек по-прежнему спешат к ним на помощь. Вот только порой подъехать или отъехать от дома нет возможности из-за припаркованных рядом авто. Как в этом случае поступают их владельцы? По-разному. Этот екатеринбуржец, к примеру, не стал медлить и расколошматил стекло машины, чтобы дать проезд "Скорой".
Свидетелем произошедшего стал администратор паблика в ВК, который снял видео.
Водитель неотложки включал сирену, сигналил, и только через некоторое время рядом с Hyundai Sonata появился мужчина, который рассказал, что не может открыть дверь машины, которые заклинило после мойки. После этого он разбил стекло, чтобы отъехать и освободить дорогу "Скорой".
На фоне автохамов, мешающих проезду неотложки, этот екатеринбуржец выглядит героем. Это, конечно, заявление громкое, однако, положа руку на сердце, кто бы так сделал? Особенно, если желающих оттллкать машину поблизости не было.
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И после мойки зимой нужно выпаривать влагу из салона - открываешь двери настежь на пару минут и геморроя уже не будет.
Но всë равно молодец.
Даже в плотном московском потоке Скорую ВСЕ стараются пропустить и практически никто за ней не пристраивается, чтобы на хвосте скорой миновать пробку.
В Москве любая машина с красным крестом в приоритете. Город большой - корона коснулась почти всех. Дураков не осталось.