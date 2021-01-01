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Екатеринбуржец выбил окно в своем авто ради проезда "Скорой"

Екатеринбуржец выбил окно в своем авто ради проезда "Скорой" (3 фото + 1 видео)

Автор:
01 января 2021 15:00
Сообщество : Жить в России
Метки: hyundai sonata   Скорая   видео   мужик   парковка   транспорт   
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Неотложка не могла припарковаться к подъезду из-за машины Hyundai Sonata, владелец которой посетовал на заклинившую и не открывавшуюся дверь. Впрочем, мужчина долго не раздумывал, а просто разбил стекло своей легковушки, чтобы дать "Скорой" подъехать к дому.

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Метки: hyundai sonata   Скорая   видео   мужик   парковка   транспорт   
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7  комментариев
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341
Электрик 19 минут назад
Нормальный человек! А это нонче - большая редкость....
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6k
Vallek 11 минут назад
Воспитание есть, мозгов - не хватает. Набери дома полторашку горячей воды из-под крана и растопи примерзшую дверь или замок.
И после мойки зимой нужно выпаривать влагу из салона - открываешь двери настежь на пару минут и геморроя уже не будет.
Но всë равно молодец.
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11k
робт Vallek 7 минут назад
при чем тут мороз, она заведенная стояла а "центральный" замок закрылся
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8k
albedo Полчаса назад
Я, кстати, заметил, что автохамов значительно поубавилось за последние годы.
Даже в плотном московском потоке Скорую ВСЕ стараются пропустить и практически никто за ней не пристраивается, чтобы на хвосте скорой миновать пробку.
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1k
satra albedo 14 минут назад
"Даже"
В Москве любая машина с красным крестом в приоритете. Город большой - корона коснулась почти всех. Дураков не осталось.
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1k
satra albedo 13 минут назад
А про "хвосты" - 100%. Иногда с аварийной кто-то вплотную едет, в 90% муж жену в роддом сопровождает.
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8k
albedo satra 4 минуты назад
Бывает пристраиваются, правда в основном пристраиваются машины из регионов.
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