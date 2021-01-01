Екатеринбуржец выбил окно в своем авто ради проезда "Скорой"

В канун Нового года люди продолжают болеть. И врачи неотложек по-прежнему спешат к ним на помощь. Вот только порой подъехать или отъехать от дома нет возможности из-за припаркованных рядом авто. Как в этом случае поступают их владельцы? По-разному. Этот екатеринбуржец, к примеру, не стал медлить и расколошматил стекло машины, чтобы дать проезд "Скорой".