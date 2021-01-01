Дороже и строже. Какие новые цены и законы заработали с 1 января

Изменения, вступившие в силу с 1 января 2021 года. В новом году подорожает примерно все, кроме социально значимых продуктов, цены на которые будет регулировать правительство, получившее в конце года нагоняй за сахар и подсолнечное масло. Традиционно повышаются пенсии и маткапитал, а МРОТ и прожиточный минимум будут считать по-новому.
Метро и автобусы
Проезд в метро по жетону в Петербурге с 1 января дорожает https://www.fontanka.ru/2020/11/10/69536524/ с 55 до 60 рублей, в наземном транспорте — с 50 до 55 рублей. По «Подорожнику» одна поездка в подземке теперь стоит 41 рубль, а в автобусе, троллейбусе и трамвае — 36 рублей. При оплате банковской картой системы «Мир» в метро спишут 44 рубля, а «Единой картой петербуржца» — 39 рублей вместо 36.
В 2021 году одна поездка по карте «Мир» в метро обойдется в 44 рубля, по «Единой карте петербуржца» — в 39 рублей. Скидка к разовому тарифу составит 16 рублей и 21 рубль соответственно.
Проезд в метро по жетону в Петербурге с 1 января дорожает https://www.fontanka.ru/2020/11/10/69536524/ с 55 до 60 рублей, в наземном транспорте — с 50 до 55 рублей. По «Подорожнику» одна поездка в подземке теперь стоит 41 рубль, а в автобусе, троллейбусе и трамвае — 36 рублей. При оплате банковской картой системы «Мир» в метро спишут 44 рубля, а «Единой картой петербуржца» — 39 рублей вместо 36.
В 2021 году одна поездка по карте «Мир» в метро обойдется в 44 рубля, по «Единой карте петербуржца» — в 39 рублей. Скидка к разовому тарифу составит 16 рублей и 21 рубль соответственно.
Материнский капитал за первого ребенка увеличивается с 466,6 тыс. до 483,88 тыс. рублей. За рождение второго — с 150 тыс. до 155,55 тыс. рублей. Если за первого ребенка родители не получали капитал, при рождении второго они получат 639,4 тыс. рублей.
Страховая пенсия неработающих пенсионеров индексируется на 6,3%, до 17,4 тыс. рублей. Фиксированная выплата к пенсии по старости теперь составляет 6044 рублей 48 копеек. Социальную пенсию проиндексировали на 2,6%, а накопительную — снова заморозили.
Обновляются значения минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. МРОТ с 1 января составляет 12 792 рубля, что на 5,5% больше, чем раньше. Прожиточный минимум на душу населения по России вырос чуть меньше — на 3,7% — и составил 11 653 рубля. С этого года оба показателя будут высчитывать по-новому — из медианной зарплаты, а не из потребительской корзины, как раньше. Так, МРОТ составляет 42% от медианной зарплаты, а прожиточный минимум — 44,2%
Страховая пенсия неработающих пенсионеров индексируется на 6,3%, до 17,4 тыс. рублей. Фиксированная выплата к пенсии по старости теперь составляет 6044 рублей 48 копеек. Социальную пенсию проиндексировали на 2,6%, а накопительную — снова заморозили.
Обновляются значения минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. МРОТ с 1 января составляет 12 792 рубля, что на 5,5% больше, чем раньше. Прожиточный минимум на душу населения по России вырос чуть меньше — на 3,7% — и составил 11 653 рубля. С этого года оба показателя будут высчитывать по-новому — из медианной зарплаты, а не из потребительской корзины, как раньше. Так, МРОТ составляет 42% от медианной зарплаты, а прожиточный минимум — 44,2%
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Взносы в Фонд капитального ремонта в 2021 году вырастают на треть: с 8–9 до 11–12 рублей. Жители дореволюционных домов без лифта в месяц заплатят за капремонт 11,5 рублей с квадратного метра, а с лифтом — все 12 рублей. Жители сталинок будут перечислять по 11,34 и 11,84 рубля с «квадрата», кирпичных хрущевок — по 11,12 и 11,62 рубля, а панельных хрущевок — по 11,3 и 11,8 рубля. На ремонт панелек 1970–1980 годов горожане будут платить по 11,2 и 11,7 рубля, а на кирпичные постройки того же периода — по 11 и 11,5 рубля, так же, как и в случае с деревянными домами.
По инициативе президента, ставка НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей увеличилась с 13 до 15%. Это распространяется на зарплаты, дивиденды по акциям, доходы от операций с ценными бумагами, но не затронет единовременные доходы, такие как страховые выплаты и суммы, полученные от продажи имущества. Дополнительные деньги, собранные с помощью повышения ставки, направят на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.
Доходы физлица по всем его по банковским вкладам свыше 1 млн рублей облагаются налогом по ставке 13%. Сумма налога будет определяться как превышение процентов по вкладам над процентами по ключевой ставке ЦБ с 1 млн рублей.
Доходы физлица по всем его по банковским вкладам свыше 1 млн рублей облагаются налогом по ставке 13%. Сумма налога будет определяться как превышение процентов по вкладам над процентами по ключевой ставке ЦБ с 1 млн рублей.
Цены на социально значимые продукты, а в первую очередь сахар и подсолнечное масло, снизятся. По крайней мере, для этого правительство наделили правом устанавливать предельные розничные цены на такие товары. К ним относятся мясо, курица, рыба, масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, крупы, овощи и другие продукты. Ограничения правительства могут действовать не более 90 дней.
Завтраки в петербургских школах с 1 января дорожают с 61 до 63 рублей, а за обеды родителям придется заплатить 110 рублей вместо прошлогодних 106. Больше всего выросла цена комплексных обедов — с 167 до 173 рублей.
С 1 января расширяется программа сельской ипотеки. Теперь кредит по ставке 2,7–3% можно взять на строительство дома на арендованной земле. На первоначальный взнос, который составляет 10%, можно потратить маткапитал. В программе сельской ипотеки участвуют населенные пункты Ленобласти.
В многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию после 1 января 2021 года, с этого момента застройщики обязаны устанавливать «умные счетчики». Такие приборы автоматически списывают показатели о потраченной воде и электричестве и передают их управляющим компаниям или ресурсоснабжающим организациям.
В многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию после 1 января 2021 года, с этого момента застройщики обязаны устанавливать «умные счетчики». Такие приборы автоматически списывают показатели о потраченной воде и электричестве и передают их управляющим компаниям или ресурсоснабжающим организациям.
Водителей легковушек оштрафуют на 1500 рублей за неоплату проезда по платной дороге. Грузовики и автобусы за это нарушение заплатят по 5000 рублей.
Больше не действует автомобильный знак «Инвалид». Люди, претендующие на бесплатную парковку, должны оформлять разрешение на нее в электронной форме.
Больше не действует автомобильный знак «Инвалид». Люди, претендующие на бесплатную парковку, должны оформлять разрешение на нее в электронной форме.
Еще немного — и навсегда уйдет эпоха бумажных трудовых книжек. Всем, кто устраивается на работу впервые с 1 января, будут заводить только электронные. Обычные трудовые продолжат заполнять только тем сотрудникам, которые выбрали этот формат в конце 2020 года. Причем записи все равно будут переноситься в электронный дубликат.
Вступает в силу закон об удаленной работе, который официально закрепляет новые виды работы — дистанционную, временную дистанционную и комбинированную дистанционную. Работодатель может перевести сотрудников на удаленку принудительно, но при этом должен обеспечить их необходимым оборудованием или возместить затраты. Снижать при этом зарплату нельзя.
Также у работника появляется «право на оффлайн», нарушение которого приравнивается к сверхурочной работе. Но если служащий не выходит на связь без уважительной причины в течение двух дней, его могут законно уволить.
Вступает в силу закон об удаленной работе, который официально закрепляет новые виды работы — дистанционную, временную дистанционную и комбинированную дистанционную. Работодатель может перевести сотрудников на удаленку принудительно, но при этом должен обеспечить их необходимым оборудованием или возместить затраты. Снижать при этом зарплату нельзя.
Также у работника появляется «право на оффлайн», нарушение которого приравнивается к сверхурочной работе. Но если служащий не выходит на связь без уважительной причины в течение двух дней, его могут законно уволить.
Минимальная цена пол-литровой бутылки водки в 2021 году выросла на 5,7% до 243 рублей. Коньяк объемом 0,5 литра подорожал на 3% до 446 рублей. Минимальная цена бутылки шампанского тоже увеличилась на 3%, с 164 до 169 рублей. Бренди и другой алкоголь из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного и вискового дистиллятов в пол-литровой таре подорожал на 2,8%, до 324 рублей.
Акцизы на табак выросли на 20% по отношению к прошлому году. Ставка на сигареты составила 2359 рублей на тысячу штук, а на электронные сигареты и вейпы — 60 рублей за штуку.
Акцизы на табак выросли на 20% по отношению к прошлому году. Ставка на сигареты составила 2359 рублей на тысячу штук, а на электронные сигареты и вейпы — 60 рублей за штуку.
Регионам дали право с 1 января снова организовывать вытрезвители; правда, правила работы таких учреждений пока не прописаны. Места оказания помощи перебравшим со спиртным, предлагают создавать на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Доставлять туда людей смогут сотрудники полиции. Предварительно, оздоровительный отдых в вытрезвителе обойдется, как ночь в приличном хостеле, — в 1500 рублей.
Запрещается употребление, производство, изготовление, закупка, хранение, перевозка и сбыт закиси азота не в медицинских, промышленных и технических целях. Наказывать по закону будут за пропаганду и незаконную рекламу «веселящего газа».
Бизнес обязан маркировать товары легкой промышленности. Теперь все участники оборота будут вносить данные о движении товара в систему «Честный знак».
Отели, у которых нет свидетельства о категории, теперь оказывают услуги незаконно. За работу без свидетельства их могут привлечь к административной ответственности. Новое правило пока не распространяется гостиницы с номерным фондом в 15 и менее номеров. Они могут получить разрешающий работу документ до 1 января 2022 года.
Налог на прибыль для IT-компаний сократится на 3%, а отчисления в государственные внебюджетные фонды — с 14% до 7,6%. Компаниям разрешается направлять в пенсионный фонд 6%, в соцстрах — 1,5%, а в бюджет ОМС — 0,1%.
Единому регулятору азартных игр — быть. Его от имени государства учредит Минфин. Организация будет следить за деятельностью букмекеров в сети и отправлять миллионные отчисления спортивным федерациям и лигам на развитие спорта. Ранее группа компаний Qiwi увидела себя в роли оператора единого регулятора. Иначе ей придется сократить количество услуг, оказываемых букмекерскому рынку.
Отели, у которых нет свидетельства о категории, теперь оказывают услуги незаконно. За работу без свидетельства их могут привлечь к административной ответственности. Новое правило пока не распространяется гостиницы с номерным фондом в 15 и менее номеров. Они могут получить разрешающий работу документ до 1 января 2022 года.
Налог на прибыль для IT-компаний сократится на 3%, а отчисления в государственные внебюджетные фонды — с 14% до 7,6%. Компаниям разрешается направлять в пенсионный фонд 6%, в соцстрах — 1,5%, а в бюджет ОМС — 0,1%.
Единому регулятору азартных игр — быть. Его от имени государства учредит Минфин. Организация будет следить за деятельностью букмекеров в сети и отправлять миллионные отчисления спортивным федерациям и лигам на развитие спорта. Ранее группа компаний Qiwi увидела себя в роли оператора единого регулятора. Иначе ей придется сократить количество услуг, оказываемых букмекерскому рынку.
Теперь в России к иноагентам можно причислить физлица и организации, не зарегистрированные как юрлица, если они занимаются политической деятельностью. К ней авторы закона отнесли публичные выступления и обращения к госорганам, действия направленные «на получение определенного результата на выборах, референдуме», в том числе наблюдение за их проведением, и другую гражданскую активность.
Формально эта норма начала действовать с 30 ноября, когда документ был официально опубликован. Подробнее о законах, которые президент положил под елочку 30 декабря (наказание чиновников за оскорбление граждан, возможность блокировки Youtube» за цензуру и др.), читайте здесь. Многие из них вступают в силу через 10 дней после официального опубликования.
Формально эта норма начала действовать с 30 ноября, когда документ был официально опубликован. Подробнее о законах, которые президент положил под елочку 30 декабря (наказание чиновников за оскорбление граждан, возможность блокировки Youtube» за цензуру и др.), читайте здесь. Многие из них вступают в силу через 10 дней после официального опубликования.
В начале 2021 года вступил в силу закон, согласно которому россияне смогут уходить официально на удаленную работу. Законодательно будут оформлены сохранение зарплаты, а также обязанность руководителей обеспечивать своих сотрудников всем необходимым для подобной деятельности.
Теперь предусмотрено сразу три типа удаленной работы. Во время дистанционной работы сотрудник будет выполнять обязанности удаленно на постоянной основе вне территории работодателя. Временно удаленная работа подразумевает, что сотрудник будет трудиться в таком режиме какой-то определенный период. Также в законе обозначен комбинированный вид, по которому работники смогут сочетать удаленку с очным трудом.
Теперь предусмотрено сразу три типа удаленной работы. Во время дистанционной работы сотрудник будет выполнять обязанности удаленно на постоянной основе вне территории работодателя. Временно удаленная работа подразумевает, что сотрудник будет трудиться в таком режиме какой-то определенный период. Также в законе обозначен комбинированный вид, по которому работники смогут сочетать удаленку с очным трудом.
Россияне смогут легально проводить сделки с биткоинами и другими популярными криптовалютами, однако цифровые финансовые активы нельзя использовать в качестве средства платежа.
ЦФА могут стать объектом залога, участвовать в сделках по купле-продаже или обмену. Проводить сделки смогут российские банки и биржи, но для этого им потребуется быть включенными в специальный регистр Центробанка.
Банк России вправе определять признаки ЦФА, приобрести которые смогут лишь квалифицированные инвесторы, а также, в пределах определенной суммы, неквалифицированные инвесторы-физлица. Также российские физические и юридические лица смогут оспаривать в суде сделки с цифровой валютой. Чиновникам и ряду других лиц закон запрещает иметь цифровую валюту и ЦФА, выпущенные в иностранных системах.
ЦФА могут стать объектом залога, участвовать в сделках по купле-продаже или обмену. Проводить сделки смогут российские банки и биржи, но для этого им потребуется быть включенными в специальный регистр Центробанка.
Банк России вправе определять признаки ЦФА, приобрести которые смогут лишь квалифицированные инвесторы, а также, в пределах определенной суммы, неквалифицированные инвесторы-физлица. Также российские физические и юридические лица смогут оспаривать в суде сделки с цифровой валютой. Чиновникам и ряду других лиц закон запрещает иметь цифровую валюту и ЦФА, выпущенные в иностранных системах.
Также с 1 января в России заметно урезали перечень профессий, которые до этого момента были официально недоступны женщинам. Всего из списка решили убрать около 100 пунктов.
Так, теперь женщины смогут претендовать на работу трактористов, садиться за руль самосвалов, наниматься на суда матросами, боцманами и шкиперами.
На сети РЖД с 1 января начинают работать первые женщины - помощницы машиниста в локомотивных бригадах пассажирских поездов дальнего следования и пригородного сообщения.
Так, теперь женщины смогут претендовать на работу трактористов, садиться за руль самосвалов, наниматься на суда матросами, боцманами и шкиперами.
На сети РЖД с 1 января начинают работать первые женщины - помощницы машиниста в локомотивных бригадах пассажирских поездов дальнего следования и пригородного сообщения.
Минпросвещения предлагает с 2021 года прекратить приём на обучение по ряду специальностей среднего профессионального образования. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В пресс-службе ведомства рассказали РИА "Новости", что проект предписывает завершить приём по девяти профессиям и 23 специальностям, которые уже устарели. В перечень попали следующие квалификации: токарь, фрезеровщик, автомеханик, мастер отделочных строительных работ, слесарь, фрезеровщик-универсал, токарь-универсал, станочник, оптик-механик, лаборант-аналитик, а также специальности "монтаж" и "техническая эксплуатация промышленного оборудования".
— Современные навыки и компетенции указанных профессий и специальностей в более актуальном формате заложены в программах подготовки топ-50 перспективных профессий и специальностей, утверждённых ранее Минтрудом России и Минпросвещения России, — добавили в ведомстве.
Напомним, ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что в колледжах перестанут учить 100 профессиям. В список попали изготовитель эмалированной посуды, сушильщик в бумажном производстве, ткач, вышивальщица и сборщик изделий электронной техники.
В пресс-службе ведомства рассказали РИА "Новости", что проект предписывает завершить приём по девяти профессиям и 23 специальностям, которые уже устарели. В перечень попали следующие квалификации: токарь, фрезеровщик, автомеханик, мастер отделочных строительных работ, слесарь, фрезеровщик-универсал, токарь-универсал, станочник, оптик-механик, лаборант-аналитик, а также специальности "монтаж" и "техническая эксплуатация промышленного оборудования".
— Современные навыки и компетенции указанных профессий и специальностей в более актуальном формате заложены в программах подготовки топ-50 перспективных профессий и специальностей, утверждённых ранее Минтрудом России и Минпросвещения России, — добавили в ведомстве.
Напомним, ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что в колледжах перестанут учить 100 профессиям. В список попали изготовитель эмалированной посуды, сушильщик в бумажном производстве, ткач, вышивальщица и сборщик изделий электронной техники.
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А какие последствия для сотрудников ?
Все вышеперечисленное работодатель платит из собственных средств.
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Звиздец россии...
https://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/4bc/744.pdfhttps://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/4bc/744.pdf
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