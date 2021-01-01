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Дороже и строже. Какие новые цены и законы заработали с 1 января

Дороже и строже. Какие новые цены и законы заработали с 1 января (18 фото)

Автор:
01 января 2021 11:36
Метки: Россия   законы   налоги   
465
18
Изменения, вступившие в силу с 1 января 2021 года. В новом году подорожает примерно все, кроме социально значимых продуктов, цены на которые будет регулировать правительство, получившее в конце года нагоняй за сахар и подсолнечное масло. Традиционно повышаются пенсии и маткапитал, а МРОТ и прожиточный минимум будут считать по-новому.
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Метки: Россия   законы   налоги   
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18  комментариев
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8k
Kostick 2 часа назад
что они там регулируют тридварасы? сильвупле, вчерашнее фото.

что они там регулируют тридварасы? сильвупле, вчерашнее фото.
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30k
Опаньки 47 минут назад
стойте, я еще не опохмелился, а вы тут такие страшилки показываете
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7
Анна 2 часа назад
Налог на прибыль для IT-компаний сократится на 3%, а отчисления в государственные внебюджетные фонды с 14% до 7,6%. Компаниям разрешается направлять в пенсионный фонд 6%, в соцстрах 1,5%, а в бюджет ОМС 0,1%.

А какие последствия для сотрудников ?
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8k
Агент Безопасной Национальности Анна Полчаса назад
А какие должны быть?
Все вышеперечисленное работодатель платит из собственных средств.
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224
Борис 2 часа назад
В перечень попали следующие квалификации: токарь, фрезеровщик, автомеханик, мастер отделочных строительных работ, слесарь, фрезеровщик-универсал, токарь-универсал, станочник, оптик-механик, лаборант-аналитик, а также специальности "монтаж" и "техническая эксплуатация промышленного оборудования".
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Звиздец россии...
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4k
Иван Борис 2 часа назад
Да просто переименовали всю эту требуху. Тот же х*й, только в другой руке.
https://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/4bc/744.pdfhttps://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/4bc/744.pdf
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9k
Сережа Борис 46 минут назад
Теперь уборщица станет менеджером по экологии офиса и заместитель директора по клинингу.
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25k
Антон 2 часа назад
Я впервые на НГ увидел, как мало люди запускали фейерверки (Казахстан, Целиноград). Во все предыдущие годы, как плохо не становилось, денег на развлечение люди не жалели. Что говорит о том, что настоящая жопа только приближается...
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18k
Вишенка Крокодилова Антон 2 часа назад
А у нас в Севастополе никогда еще не было столько фейерверков, как в этом году.
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8k
Атеист Антон 2 часа назад
Ой да ну? А у нас в городе наоборот долго бабахали, да еще и активно.. Я таких залпов лет 5 точно не слышал. Так что где как. Щас уже 12 часов, а до сих пор кто-то что-то периодически бабахает)) Не салюты, конеч, а просто мощные петарды, т.е не дешевые. Я удивлен, что у меня сигналка в машине не сработала от этих бахов, с учетом того,что гараж недалеко от мест любительских запусков расположен. Походу гараж хорошо от звуков и вибрации защищает :)

С Новым Годом!
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6k
Ковыль Перистый Атеист 2 часа назад
У нас тоже вовсю бабахали. Самара.
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2k
roman-delisov Вишенка Крокодилова Час назад
Как ни странно, но в моём Мухосранске тоже. Живу я рядом с районом, в народе называемым "Поле чудес". Там имеют "скромные" домишки очень не бедные и влиятельные люди моего Мухосранска. Фейерверочная канонада там началась часов с 10 вечера и беспрерывно продолжалась часов до двух. Такого я еще не видел за предыдущие 5 лет.
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8k
albedo Антон 41 минуту назад
Так выходит у вас в КАЗАХСТАНЕ жопа приближается!!!
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