Дороже и строже. Какие новые цены и законы заработали с 1 января

Бизнес обязан маркировать товары легкой промышленности. Теперь все участники оборота будут вносить данные о движении товара в систему «Честный знак».



Отели, у которых нет свидетельства о категории, теперь оказывают услуги незаконно. За работу без свидетельства их могут привлечь к административной ответственности. Новое правило пока не распространяется гостиницы с номерным фондом в 15 и менее номеров. Они могут получить разрешающий работу документ до 1 января 2022 года.



Налог на прибыль для IT-компаний сократится на 3%, а отчисления в государственные внебюджетные фонды — с 14% до 7,6%. Компаниям разрешается направлять в пенсионный фонд 6%, в соцстрах — 1,5%, а в бюджет ОМС — 0,1%.



Единому регулятору азартных игр — быть. Его от имени государства учредит Минфин. Организация будет следить за деятельностью букмекеров в сети и отправлять миллионные отчисления спортивным федерациям и лигам на развитие спорта. Ранее группа компаний Qiwi увидела себя в роли оператора единого регулятора. Иначе ей придется сократить количество услуг, оказываемых букмекерскому рынку.