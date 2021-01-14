16 гениальных идей, которые здорово облегчают жизнь

Нестандартные, простые и дешевые решения повседневных проблем из разных уголков планеты.
Иногда всё гениальное действительно очень просто и очевидно. Поэтому, глядя на некоторые решения в дизайне или приспособления, которые облегчают жизнь, думаешь: «Вау, такая мелочь, но это же то, чего всегда не хватало! И как никто до этого раньше не додумался?» Мы решили собрать для вас примеры таких мелочей, которые делают жизнь людей удобнее, комфортнее и интереснее.
Пешеходный переход, который проецируется на дорогу
Такой точно не останется незамеченным, и снегом его не занесёт.
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«В мою новую водолазку встроена маска»
Есть у такого решения и минус: если пользоваться маской, то и всю водолазку придётся стирать чаще. Но в экстренном случае, если забыл дома медицинскую маску, то такой вариант может выручить.
Аппарат с моющим средством в Праге, который позволяет снова наполнять бутылки от него, а не покупать новые
Лифт с кнопками, которые можно нажимать ногами
Отличное решение в пандемию, когда не хочется лишний раз касаться руками поверхностей.
На коробке от пиццы показаны идеи её альтернативного использования
Например, по мнению изготовителя, коробка неплохо подойдёт в качестве домика для кота и для выращивания растений. Также с её помощью вы можете кататься с горы или выстроить крепость на диване. Коробка от пиццы может стать для вас костюмом, зонтиком или украшением на стене. Можете поиграть ею в фрисби или использовать в ремонте, подставляя под банку с краской. Вот такая многофункциональная вещь!
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