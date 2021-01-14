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16 гениальных идей, которые здорово облегчают жизнь

16 гениальных идей, которые здорово облегчают жизнь (17 фото)

Автор:
14 января 2021 09:40
Сообщество : Фабрика идей
Метки: в мире   вещи   изобретения   класс   креатив   подборка   удобство   фото   
841
17
Нестандартные, простые и дешевые решения повседневных проблем из разных уголков планеты.
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Метки: в мире   вещи   изобретения   класс   креатив   подборка   удобство   фото   
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Мафусаил 57 минут назад
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