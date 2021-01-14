16 гениальных идей, которые здорово облегчают жизнь

Иногда всё гениальное действительно очень просто и очевидно. Поэтому, глядя на некоторые решения в дизайне или приспособления, которые облегчают жизнь, думаешь: «Вау, такая мелочь, но это же то, чего всегда не хватало! И как никто до этого раньше не додумался?» Мы решили собрать для вас примеры таких мелочей, которые делают жизнь людей удобнее, комфортнее и интереснее.