FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
«Это вам не Россия»: как живут и сколько получают «наши» пенсионеры в США «Это вам не Россия»: как живут и сколько получают «наши»... ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки Веселые записки участника антарктической экспедиции Веселые записки участника антарктической экспедиции Призраки в доме помогли мужчине найти секретную дверь Призраки в доме помогли мужчине найти секретную дверь Привычки русских, которые удивляют китайцев Привычки русских, которые удивляют китайцев Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Врачи шутят Врачи шутят Критикуя Кремль Джен Псаки "подвисла", растеряв мысли Критикуя Кремль Джен Псаки "подвисла", растеряв мысли Друзья, перед нами компромат: убойные кадры с Google Maps, которых не должно быть Друзья, перед нами компромат: убойные кадры с Google Maps, которых... Открытие титана Открытие титана 35 трогательных доказательств того, что собака - лучший друг для ребенка 35 трогательных доказательств того, что собака - лучший друг для... Слишком милые: 30 крох, которые без спроса своруют ваше сердце Слишком милые: 30 крох, которые без спроса своруют ваше сердце Российский художник предложил LEGO создать набор по мотивам славянских сказок Российский художник предложил LEGO создать набор по мотивам... Не ходите, дети, в Австралию гулять: 17 фото фантастических тварей Не ходите, дети, в Австралию гулять: 17 фото фантастических тварей Кого любил Василий Лановой Кого любил Василий Лановой Бульдог успел подставить тонущему мальчику свой загривок с ручкой и отбуксировал его на мель: видео Бульдог успел подставить тонущему мальчику свой загривок с ручкой... Гифки Гифки Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Бродя по Санкт-Петербургу Бродя по Санкт-Петербургу
Этот мир сломался, несите следующий

Этот мир сломался, несите следующий (4 фото)

Автор:
30 января 2021 11:20
Метки: Black Lives Matter   негры   черные   
581
4
Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Black Lives Matter   негры   черные   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
19
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
856
Сергей 3 часа назад
Этот мир сломался, несите следующий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
20k
Мойша 15 минут назад
Я, думаю, что Европа с Америкой еще столкнется с Великим Черным Братством. И WASPам мало не покажется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
KOSTELLO Полчаса назад
призывы BLM к системным изменениям

Это он погромы и кражи, устроенные черномазыми, называет призывами?
Ну теперь осталось только канонизировать секс-меньшинства и можем смело переходить к апокалипсису
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
950
YAKOV 51 минуту назад
Этот мир сломался, несите следующий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Свирепый Бамбр 58 минут назад
Ничего удивительного. У нас рамзанке дырову героя дали, а им почему нельзя?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Влад Час назад
Трамп не развязал ни одной войны по этому не получил нобелевку.
Предлагаю выдвигать на премию мира котиков:Котики не развязывают войн. Котикам плевать на деньги и авторитеты. Котики симпатичнее Флойда. Котики есть везде. Любовь к котикам объединяет людей всего мира.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа Влад 48 минут назад
Если честно,то вы,школота,уже настоп"здили со своими котиками и прочими ми-ми-ми. Любить животных-это норм, но тыкать их везде-это уже клиника.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
AРТУР ITA 2 часа назад
Этот мир сломался, несите следующий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Ой, я вас умоляю. Нобелевка много лет - это тот же Оскар. Коньюктурщина и заигрывание. Скоро до уровня Евровидения скатиться. Поэтому забейте. Пусть награждают кого хотят. Любое здоровое общество само даст оценку и "наградит" БЛМ, ЛГБТ и прочую порнуху. Спорить или осуждать с безумием - самому таким становиться. Идут на йух.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр Vladimir Taranovich Час назад
Всмысле скоро скатится? Давно скатилась нобероевка в премию политики. А премия мира - это вообще чисто политическая, пропогандисткая премия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
Бегин, Киссинджер, мистер Горби, Обама, а теперь и афронегры. На очереди НАТО, Байден и Зеля.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Шурави Frank Borman Час назад
Будет выгодно они и ИГИЛу (запрещённая в РФ организация) вручат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Мойша Frank Borman 13 минут назад
Зеле не дадут - мелкий больно. И попрошайка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
TirAn 3 часа назад
После Обамы уже даже не смешно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Батончик с маком 3 часа назад
каждому негру дать пальму. может тогда они хоть до обезьян доэволюционируют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Izrin Maria 3 часа назад
Ой, кого только на неё не выдвигали, на Нобелевскую премию мира! Одного Гитлеоа выдвигали 29, если не ошибаюсь, раз - "от различных организаций или отдельных лиц".
И кто только её не получал!
Мир это переживёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
tamin 3 часа назад
Это серьёзно или панорама?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виталий Касандров tamin 3 часа назад
Смотрели бы западные каналы поняли панораме такого не выдумать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Вари правильно Вари правильно Заработать на блэкфейсе: зачем 100 лет назад белые американцы становились черными Заработать на блэкфейсе: зачем 100 лет назад белые американцы становились черными Бывший порноактер стал неонацистом и планировал расправиться с основательницей движения BLM Бывший порноактер стал неонацистом и планировал расправиться с основательницей движения BLM Жизнь и смерть безумного африканского президента Жизнь и смерть безумного африканского президента Сторонник BLM добился отчисления белой девушки из университета из-за одного слова Сторонник BLM добился отчисления белой девушки из университета из-за одного слова Чернокожие поклонницы Бейонсе ополчились на краснодарских девчат из-за фотографии Чернокожие поклонницы Бейонсе ополчились на краснодарских девчат из-за фотографии
_delphin_
denisoft.ru
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13120



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
6
60
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
Девушка захотела скидку на тепловую пушку, но всё пошло не по плану
0
170
Девушка захотела скидку на тепловую пушку, но всё пошло не по плану
﻿
Набирающие популярность
Пуленепробиваемый «Жук» 1978 года ищет нового владельца
0
4
Пуленепробиваемый «Жук» 1978 года ищет нового владельца
Полёт за рулем BMW из Питера в Москву на скорости в 230 км/ч закончился вполне предсказуемо
0
209
Полёт за рулем BMW из Питера в Москву на скорости в 230 км/ч закончился вполне...
«Это вам не Россия»: как живут и сколько получают «наши» пенсионеры в США
«Это вам не Россия»: как живут и сколько получают «наши» пенсионеры в США
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#кино#Россия#дом#прикольные#люди#Разное#девушки#дтп
#фото#прикол#природа#навальный#картинки#город#факты#в мире#дети#коты
#животные#интересное#сша#история#приколы#знаменитости#коронавирус#кот#дикая природа#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться