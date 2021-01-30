Этот мир сломался, несите следующий

Он также отверг критические замечания, которые указывали на то, что движение стояло за насилием в американских городах.

"Исследования показали, что большинство демонстраций, организованных Black Lives Matter, носили мирный характер", - добавил он.

По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них навалился ему коленом на шею. Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы.