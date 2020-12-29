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35 трогательных фото животных, которым подарили новую жизнь

35 трогательных фото животных, которым подарили новую жизнь (36 фото)

Автор:
29 декабря 2020 21:07
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   питомцы   подборка   приют   приюты   
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Ежегодно на улице оказываются миллионы кошек и собак, и только некоторым из них везет, и они попадают в приюты. Другим везет еще больше - для них находят хозяев, или добрые люди находят их сами. Взять животное из приюта - это большое, доброе дело, которое обязательно вознаградится. Посмотрите на этих пушистиков, которые пережили немало, но им посчастливилось обрести любящих людей рядом. Спасибо за добрые дела!
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Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   питомцы   подборка   приют   приюты   
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Павел Минуту назад
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