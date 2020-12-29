35 трогательных фото животных, которым подарили новую жизнь

Ежегодно на улице оказываются миллионы кошек и собак, и только некоторым из них везет, и они попадают в приюты. Другим везет еще больше - для них находят хозяев, или добрые люди находят их сами. Взять животное из приюта - это большое, доброе дело, которое обязательно вознаградится. Посмотрите на этих пушистиков, которые пережили немало, но им посчастливилось обрести любящих людей рядом. Спасибо за добрые дела!

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"Он был самым слабым из всех щенят. Мне сказали, что возможно он слепой, глухой, и долго не проживет. С десятым днем рождения, мой лучший друг!" 0 Источник:

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"Фрэнки родился с четырьмя ушками и одним глазом, но он просто прекрасен, и теперь он наш" 0 Источник:

"После того, как умерла моя кошка, я пошла в приют и попросила кошку, которая дольше всех там живет. Это была пожилая черная кошка. Знакомьтесь - моя Дита Вон Панцер" 0 Источник:

Этих собак приютили с разницей в три года. Тест ДНК выявил, что они родственники! 0 Источник:

"Улыбка пожилого Эда, когда его забрали из приюта. Красавчик!" 0 Источник:

"Я отец-одиночка, и строго сказал своей 7-летней дочери - никаких щенков, но... Знакомьтесь, Вафля" 0 Источник:

"Сегодня мы забрали из приюта самое нежное, милое, ласковое существо. Знакомьтесь, Билл" 0 Источник:

"Месяц назад мы взяли кота из приюта. Вот что я вижу теперь каждый раз, открывая холодильник" 0 Источник:

"В приюте мне сказали, что Аттикус - очень пугливый кот. Когда я принес его домой, он прятался по углам. Но через несколько дней он начал показываться - вот он во всей красе!" 0 Источник:

"Как только я сказал, что забираю ее с собой, она запрыгнула мне на плечи" 0 Источник:

"Кажется, они были созданы друг для друга" 0 Источник:

"Жестокие люди повредили Дэнди челюсть, но теперь он со мной, и он - настоящее чудо" 0 Источник:

"А я приютил этого 12-летнего засранца. Он очень упрямый, ленивый, хрюкает во сне и везде пускает слюни. Но я безумно люблю его" 0 Источник:

"Взяли пожилого песика из приюта. Посмотрите на эту прелесть" 0 Источник:

"Пришел в приют, чтобы посмотреть собак, но увидел эту кроху, и не смог уйти без нее" 0 Источник:

"Этот уникальный мальчик теперь наш" 0 Источник:

"Приютила эту черную красотку. В приюте говорили, она не ласкова.. Но вот что делает искренняя любовь!" 0 Источник:

"Это - Белла. Моя первая собака за 20 лет" 0 Источник:

"Приютский котенок живет у нас только 4 дня, а он уже влюблен в моего домашнего кота" 0 Источник:

"Мы с женой приняли этого старичка в свою семью" 0 Источник:

"Наша Бонни - новый член семьи. Она обожает рассматривать корм на витрине" 0 Источник:

"Решил забрать из приюта эту прелесть. Прошла неделя, и она начала доверять мне - даже села на плечо" 0 Источник:

"А я приютил эту милую леди по имени Оливка. Теперь мы с ней команда!" 0 Источник:

"Этот худощавый малыш страдал от чесотки, и я взяла его из приюта месяц назад. Вот его трансформация!" 0 Источник:

"Взяли двух очаровательных братьев из приюта. Путь домой" 0 Источник:

"После трех месяцев попыток завоевать ее доверие, эта леди наконец доверилась мне. Теперь она в моей банде!" 0 Источник:

"Наш новый член семьи уже готов к Новому году" 0 Источник:

"Приютила кошечку! Вот ее первое фото в новом доме" 0 Источник:

"Мы взяли спасенного грейхаунда, который раньше участвовал в бегах. Нас предупредили, что он очень плохо ладит с другими собаками. Вот, спустя месяц, он целуется с нашей" 0 Источник:

"Дженни пять лет использовали для разведения, и один приют спас ее. Теперь она живет у моих родителей, и учится быть любимой питомицей" 0 Источник:

"Месяц назад этот джентельмен страдал от кучи инфекций и никого к себе не подпускал. Вот что с ним сделала любовь!" 0 Источник:

"Взяла этого приятеля из приюта. Теперь он везде и всегда со мной!" 0 Источник:

"Изначально мы взяли ее на передержку, но кажется, она уже живет с нами" 0 Источник:

"Ветеринары хотели усыпить Лулу, но я спасла ее за неделю до этого. Мы души не чаем друг в друге" 0 Источник: