35 трогательных фото животных, которым подарили новую жизнь

Ежегодно на улице оказываются миллионы кошек и собак, и только некоторым из них везет, и они попадают в приюты. Другим везет еще больше - для них находят хозяев, или добрые люди находят их сами. Взять животное из приюта - это большое, доброе дело, которое обязательно вознаградится. Посмотрите на этих пушистиков, которые пережили немало, но им посчастливилось обрести любящих людей рядом. Спасибо за добрые дела!
"Он был самым слабым из всех щенят. Мне сказали, что возможно он слепой, глухой, и долго не проживет. С десятым днем рождения, мой лучший друг!"
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"Фрэнки родился с четырьмя ушками и одним глазом, но он просто прекрасен, и теперь он наш"
"После того, как умерла моя кошка, я пошла в приют и попросила кошку, которая дольше всех там живет. Это была пожилая черная кошка. Знакомьтесь - моя Дита Вон Панцер"
"Я отец-одиночка, и строго сказал своей 7-летней дочери - никаких щенков, но... Знакомьтесь, Вафля"
"Месяц назад мы взяли кота из приюта. Вот что я вижу теперь каждый раз, открывая холодильник"
"В приюте мне сказали, что Аттикус - очень пугливый кот. Когда я принес его домой, он прятался по углам. Но через несколько дней он начал показываться - вот он во всей красе!"
"А я приютил этого 12-летнего засранца. Он очень упрямый, ленивый, хрюкает во сне и везде пускает слюни. Но я безумно люблю его"
"Приютила эту черную красотку. В приюте говорили, она не ласкова.. Но вот что делает искренняя любовь!"
"Решил забрать из приюта эту прелесть. Прошла неделя, и она начала доверять мне - даже села на плечо"
"Этот худощавый малыш страдал от чесотки, и я взяла его из приюта месяц назад. Вот его трансформация!"
"После трех месяцев попыток завоевать ее доверие, эта леди наконец доверилась мне. Теперь она в моей банде!"
"Мы взяли спасенного грейхаунда, который раньше участвовал в бегах. Нас предупредили, что он очень плохо ладит с другими собаками. Вот, спустя месяц, он целуется с нашей"
"Дженни пять лет использовали для разведения, и один приют спас ее. Теперь она живет у моих родителей, и учится быть любимой питомицей"
"Месяц назад этот джентельмен страдал от кучи инфекций и никого к себе не подпускал. Вот что с ним сделала любовь!"
"Ветеринары хотели усыпить Лулу, но я спасла ее за неделю до этого. Мы души не чаем друг в друге"
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