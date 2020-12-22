Щенок, которого нашли облезлым в ведре, теперь помогает полиции

Когда-то маленького кокер-спаниеля нашли выброшенным на улицу в ведре. Щенок был тощим, почти лысым из-за запущенной чесотки, с ушной и глазной инфекцией. Кто знал, что когда этот малыш подрастет, у него обнаружат очень необычные таланты..
Кокер-спаниеля по кличке Бэджер (Badger) нашли выброшенным на улицу в ведре в графстве Суссекс, Англия. Голодный, перепуганный, тощий щенок был очень слабым и еле двигался - на него нельзя было взглянуть без жалости. Его спасли сотрудники центра RSPCA.
Бэджер был почти лысым из-за запущенной чесотки, а также у него обнаружили ушную и глазную инфекцию. Когда Бэджер подрос и восстановился, для него нашли семью. Правда, через несколько дней щенка вернули обратно в центр спасения - якобы, он был слишком активным.
Бэджер действительно был активным мальчиком, который постоянно хотел играть, а особенно - искать что-то. Он показывал невероятные способности поиска, даже когда от него прятали простые теннисные мячики. Увидев его талант, опекуны Бэджера обратились в полицейский отдел - чтобы узнать, не требуются ли им собаки для обучения. В итоге, полиция познакомилась с песиком, и решила забрать его к себе на обучение.
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