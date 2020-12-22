Щенок, которого нашли облезлым в ведре, теперь помогает полиции

Бэджер действительно был активным мальчиком, который постоянно хотел играть, а особенно - искать что-то. Он показывал невероятные способности поиска, даже когда от него прятали простые теннисные мячики. Увидев его талант, опекуны Бэджера обратились в полицейский отдел - чтобы узнать, не требуются ли им собаки для обучения. В итоге, полиция познакомилась с песиком, и решила забрать его к себе на обучение.