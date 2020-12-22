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Щенок, которого нашли облезлым в ведре, теперь помогает полиции

Щенок, которого нашли облезлым в ведре, теперь помогает полиции (4 фото)

Автор:
22 декабря 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   питомцы   собака   собаки   фото   
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Когда-то маленького кокер-спаниеля нашли выброшенным на улицу в ведре. Щенок был тощим, почти лысым из-за запущенной чесотки, с ушной и глазной инфекцией. Кто знал, что когда этот малыш подрастет, у него обнаружат очень необычные таланты..

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Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   питомцы   собака   собаки   фото   
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1  комментарий
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KapitanKefir Полчаса назад
Это Русский спаниэль. Охотничья собака, поэтому и ищет всегда что то. У самого такой
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