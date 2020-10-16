Хозяин привязал собаку к дереву, оставив печальную записку

Роуди сразу отвезли в приют, и начали о ней заботиться. Правда, как уверяют сотрудники, записка вызвала у них противоречивые чувства - ведь оставлять собаку так очень опасно: "Собака могла выбежать на дорогу и пострадать от машин. На нее также могли напасть волки или койоты," - сообщил волонтер приюта Майкл Делп. В таких случаях он призвал людей напрямую обращаться в приюты.