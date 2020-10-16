Хозяин привязал собаку к дереву, оставив печальную записку

Собачку по кличке Роуди нашли на улице - та была привязана к дереву за поводок. Увидев ее, прохожие тут же вызвали сотрудников местного приюта. Когда они приехали, то обнаружили, что на ошейнике привязанной собаки висит баночка, а внутри была записка..
Роуди (Roadie) - наполовину немецкая, и наполовину австралийская овчарка. Ее нашли привязанной к дереву в округе Джонсон, США. Прохожие сразу вызвали сотрудников местного приюта, которые быстро приехали за собачкой.
Сотрудники сразу заметили, что на ошейнике Роуди висела маленькая баночка, внутри которой обнаружили записку. Стоило им открыть и прочитать ее, они не смогли сдержать эмоций. Оказывается, хозяин оставил собаку на произвол судьбы, потому что потерял всё..
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Вот переведенный текст записки:
Роуди сразу отвезли в приют, и начали о ней заботиться. Правда, как уверяют сотрудники, записка вызвала у них противоречивые чувства - ведь оставлять собаку так очень опасно: "Собака могла выбежать на дорогу и пострадать от машин. На нее также могли напасть волки или койоты," - сообщил волонтер приюта Майкл Делп. В таких случаях он призвал людей напрямую обращаться в приюты.
Вскоре для Роуди начали искать новых хозяев. Многих тронула история этой собаки, и больше 20 человек обратились в приют, желая забрать ее к себе. Персонал выбрал из всех заявок мужчину, который точно позаботится об этой красавице.
Руководитель пожарного участка Джереми Пелл искал собаку-компаньона для помощи в работе, которая в то же время будет верной любимицей. Ему понравилась Роуди, и он решил приехать познакомиться с ней. Она идеально подошла для этой роли!
Так у Роуди появился постоянный хозяин. Еще недавно она она даже не мечтала о том, что будет жить в пожарном участке и доблестно помогать его сотрудникам. Эта собачка многое пережила, но теперь она по-настоящему счастлива.
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