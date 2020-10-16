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Хозяин привязал собаку к дереву, оставив печальную записку

Хозяин привязал собаку к дереву, оставив печальную записку (10 фото)

Автор:
16 октября 2020 13:10
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   питомцы   собака   собаки   фото   
1835
10
Собачку по кличке Роуди нашли на улице - та была привязана к дереву за поводок. Увидев ее, прохожие тут же вызвали сотрудников местного приюта. Когда они приехали, то обнаружили, что на ошейнике привязанной собаки висит баночка, а внутри была записка..
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Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   питомцы   собака   собаки   фото   
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104
Наталия Стругачева 56 минут назад
Пёс - шоколадный нос
Красивая собака. Только не поняла зачем нужно было оставлять её на улице, почему бывший хозяин сразу не отвез в приют.
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Иван Час назад
Весело они там живут.. на улице могут волки или койоты сожрать..
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