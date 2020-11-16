Велосипедист заметил на проезжей части перепуганную собаку

Житель Лондона как обычно катался на велосипеде, как вдруг заметил собаку, бегущую прямо по проезжей части. Та бежала с поводком, который волочился по земле, и рисковала попасть под машину. Мужчина сразу поспешил за собачкой.
Житель Лондона по имени Рубен Маккартни (Reuben McCartney) катался на велосипеде, как вдруг заметил на дороге собаку. Она бежала почти среди машин, и за ней волочился поводок. Мужчина испугался, что бедняжку могут задавить, и сразу поспешил за ней.
Рубен объехал почти весь центр Лондона, и достичь цели ему удалось лишь где-то через час - он поймал собаку за поводок. Оказалось, собаку звали Кики (Kiki), и на ошейнике был указан номер хозяев, по которому мужчина позвонил. Ему ответила хозяйка, которая была счастлива приятным новостям.
Оказалось, у Кики была целая история "побега". Собака испугалась громких фейерверков возле дома, и убежала, выхватив поводок из рук хозяйки. "Я догонял ее около часа. Моментами терял ее из виду и боялся, что не увижу вновь, но она опять появлялась. У нас в семье всегда были собаки. Поэтому если подобное случится с нашими любимцами, буду надеяться, люди сделают также," - говорит мужчина, спасший собаку.
Хозяйка была очень рада и благодарна спасителю своей любимицы. В районе, где они живут, очень активное движение, поэтому хозяева жутко испугались за собаку, и сразу начали ее искать. Рубен вовремя оказался рядом. "Я очень благодарна Рубену за то, что он спас нашу красавицу прежде, чем случилось что-то плохое," - рассказывает хозяйка.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пес часто бродил возле автосалона, и сотрудники решили его осчастливить
- Оставленный на заправке песик нашел дорогу домой
- Хозяин привязал собаку к дереву, оставив печальную записку
- В Англии 800 собак закрыли купальный сезон
- Пара из Литвы переехала в Таиланд, и приютила 15 бездомных собак
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...