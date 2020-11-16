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Велосипедист заметил на проезжей части перепуганную собаку

Велосипедист заметил на проезжей части перепуганную собаку (4 фото)

Автор:
16 ноября 2020 20:09
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   питомцы   собака   собаки   фото   
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Житель Лондона как обычно катался на велосипеде, как вдруг заметил собаку, бегущую прямо по проезжей части. Та бежала с поводком, который волочился по земле, и рисковала попасть под машину. Мужчина сразу поспешил за собачкой.

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Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   питомцы   собака   собаки   фото   
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1  комментарий
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Albert GER Час назад
Хорошо шо это был Рубен, а не Линь Синь Чань)))
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