Велосипедист заметил на проезжей части перепуганную собаку

Оказалось, у Кики была целая история "побега". Собака испугалась громких фейерверков возле дома, и убежала, выхватив поводок из рук хозяйки. "Я догонял ее около часа. Моментами терял ее из виду и боялся, что не увижу вновь, но она опять появлялась. У нас в семье всегда были собаки. Поэтому если подобное случится с нашими любимцами, буду надеяться, люди сделают также," - говорит мужчина, спасший собаку.