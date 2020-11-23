Хозяева воссоединились с украденной собакой, которая пропала в 2014 году

Семейная пара из Англии потеряла свою любимую собаку, кокер-спаниель по кличке Бонни (Bonnie) в мае 2014 года. Как бы они ни искали любимицу, через несколько лет потеряли надежду на то, что когда-нибудь увидят ее снова. Но спустя шесть лет, совсем недавно, раздался звонок из приюта. Хозяева не могли поверить своим ушам..
Британская семейная пара, Кэролайн и Саймон, потеряли свою любимую собаку, кокер-спаниель по кличке Бонни (Bonnie) в мае 2014 года. С тех пор семья была подавлена горем, ведь они думали, что больше никогда не увидят свою любимицу. Но спустя много лет, лишь недавно, случилось настоящее чудо. Когда семье позвонили из приюта, они не поверили своим ушам..
Сотрудники приюта сообщили, что их собаку нашли в 320 километрах от Норфолка, где живет семья. Вероятнее всего, Бонни украли для разведения, но к счастью, собака не пострадала за все это время. Ее хозяева не могли поверить тому, что их любимицу нашли спустя шесть долгих лет, когда они уже потеряли надежду.
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"В последний раз я проверяла сайты с потерянными собаками около двух лет назад, поэтому это все казалось нам чудом.. Я была готова к тому, что Бонни может выглядеть плохо, но на самом деле она выглядит очень хорошо. Я знаю, что ветеринары прекрасно о ней позаботились," - говорит хозяйка собачки.
"Неизвестно, что Бонни пережила. Кто-то заработал на ней кучу денег, и это очень печально. Также за все эти годы она ни разу не была у ветеринара - там могли бы отследить ее чип. Однако, мы рады, что ее удалось вернуть домой в целости и сохранности. Прекрасное событие в этом непростом году!" - говорят сотрудники приюта Terrington St John Veterinary Centre, куда попала Бонни.
Воссоединение Бонни с хозяевами:
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