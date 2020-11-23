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Хозяева воссоединились с украденной собакой, которая пропала в 2014 году

Хозяева воссоединились с украденной собакой, которая пропала в 2014 году (4 фото)

Автор:
23 ноября 2020 17:41
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   питомцы   собака   собаки   фото   
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Семейная пара из Англии потеряла свою любимую собаку, кокер-спаниель по кличке Бонни (Bonnie) в мае 2014 года. Как бы они ни искали любимицу, через несколько лет потеряли надежду на то, что когда-нибудь увидят ее снова. Но спустя шесть лет, совсем недавно, раздался звонок из приюта. Хозяева не могли поверить своим ушам..
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Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   питомцы   собака   собаки   фото   
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denis karablev 38 минут назад
Не особо она и рада...
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7k
Alex Djeff 16 минут назад
"Как бы они ни искали любимицу, через несколько лет потеряли надежду"
Гугл-переводчик, конечно, делает успехи, но неплохо бы перечитывать то, что он переводит...
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