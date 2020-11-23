Хозяева воссоединились с украденной собакой, которая пропала в 2014 году

"В последний раз я проверяла сайты с потерянными собаками около двух лет назад, поэтому это все казалось нам чудом.. Я была готова к тому, что Бонни может выглядеть плохо, но на самом деле она выглядит очень хорошо. Я знаю, что ветеринары прекрасно о ней позаботились," - говорит хозяйка собачки.