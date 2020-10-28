Протесты, насилие и мародерство: американские копы опять застрелили темнокожего

В американском городе Филадельфия вспыхнули очередные протесты из-за убийства полицейскими местного чернокожего жителя.





Инцидент произошел в понедельник вечером. Камера очевидцев запечатлела, как 27-летний рэпер Уолтер Уоллес вооруженный ножом идет в сторону полицейских. И несмотря на попытки матери остановить Уолтера и уговоры сотрудников полиции бросить оружие - афроамериканец не подчинился.

Полицейские выстрелили 14 раз. Все пули попали в цель. Уоллес умер на месте.





