Протесты, насилие и мародерство: американские копы опять застрелили темнокожего

Где-то мы это уже видели: в Филадельфии разграблено множество магазинов, зафиксированы нападения на белых и полицейских. Пострадало 30 правоохранителей, двоих из которых сбил грузовик.
В американском городе Филадельфия вспыхнули очередные протесты из-за убийства полицейскими местного чернокожего жителя.
Инцидент произошел в понедельник вечером. Камера очевидцев запечатлела, как 27-летний рэпер Уолтер Уоллес вооруженный ножом идет в сторону полицейских. И несмотря на попытки матери остановить Уолтера и уговоры сотрудников полиции бросить оружие - афроамериканец не подчинился.
Полицейские выстрелили 14 раз. Все пули попали в цель. Уоллес умер на месте.
Семья погибшего утверждает, что Уоллес
не виноват страдал психическими расстройствами и принимал лекарства.
Как оказалось, у убитого гражданина была куча приводов за домашнее насилие, ограбление, вандализм и прочие преступления. А на момент гибели Уоллес ожидал суда по обвинению в угрозе убийством.
Что касается протестов, то все началось после того, как борцы за права чернокожих и сочувствующие им пришли к участку и потребовали наказать копов, которые буквально изрешетили несчастного афроамериканца.
Rioting and looting have kicked off in #Philadelphia following the fatal police shooting of #WalterWallaceJr. pic.twitter.com/SKelc7fH9M— It's Going Down (@IGD_News) October 27, 2020
Но очень быстро скандирование лозунгов переросло в насилие и грабежи. Протестующие начали кидать в полицейских камнями, жечь служебные машины и разбивать витрины магазинов, попутно занимаясь излюбленным лутингом.
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По итогам ночного противостояния пострадало 70 человек, 30 из которых оказались полицейскими.
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Было сожжено несколько полицейских машин и разграблено свыше 30 магазинов, не считая уничтоженной муниципальной собственности в виде банкоматов и остановок.
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Сообщается, что пикап намеренно въехал в полицейское оцепление и сбил двух правоохранителей.
At the Philadelphia BLM riot, a cop got hit or run over by a speeding vehicle. pic.twitter.com/S12XuEoNAi— Andy Ngô (@MrAndyNgo) October 27, 2020
В беспорядках в Филадельфии участвовало более тысячи человек. Полицейские задержали по меньшей мере 91 человека, 12 из которых обвиняются в нападении на представителей власти, остальных задержали за погромы.
Управление местной полиции перешло на усиленный режим и посоветовало жителям сразу семи районов, где проходили погромы и столкновения с полицией, не выходить на улицу.
Сообщается, что для борьбы с мародерами и поддержания порядка в городе были мобилизованы сотни служащих Национальной гвардии штата Пенсильвания.
Мародёры ночью устроили налёты на магазины в Филадельфии. Они опустошили торговые центры и супермаркеты — украли еду, технику и всё, что смогли вынести pic.twitter.com/2kdU0ET7np— lifenews_ru (@lifenews_ru) October 28, 2020
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почему нельзя было его обездвижить тайзером и повесить на ближайшем дереве?
Т.е., в психиатрической лечебнице постоянная угроза жизни и здоровью медперсоналу - вызываем ОМОН и всех агрессивных больных отстреливаем!
все больше это напоминает зоопарк, где животным в вольере дай только повод и они начинают бесое.б.ить.
Чел с ножом, его предупреждали. В чем проблема то? Что именно его соплеменникам не понравилось? Его нужно было дальше уговаривать и бегать от него и его ножа что ли?
Одно не понятно, зачем было его убивать? Могли же просто прострелив ноги, лишить его возможности передвигаться.