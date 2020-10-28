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Протесты, насилие и мародерство: американские копы опять застрелили темнокожего

Протесты, насилие и мародерство: американские копы опять застрелили темнокожего (8 фото + 4 видео)

Автор:
28 октября 2020 13:48
Сообщество : Жизнь в США
Метки: blm   Филадельфия   афроамериканцы   видео   мародерство   протесты   
1352
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Где-то мы это уже видели: в Филадельфии разграблено множество магазинов, зафиксированы нападения на белых и полицейских. Пострадало 30 правоохранителей, двоих из которых сбил грузовик.

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Метки: blm   Филадельфия   афроамериканцы   видео   мародерство   протесты   
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25  комментариев
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2k
Том Сойер Час назад
Протесты, насилие и мародерство: американские копы опять застрелили темнокожего
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2k
Артур Гевондян 3 минуты назад
14 выстрелов, это по 7 патронов в магазине у каждого из двоих копов? Профессионалы, блин.
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2k
Варяг 10 минут назад
Протесты, насилие и мародерство: американские копы опять застрелили темнокожего
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5k
JeanLuk 16 минут назад
Да и остальным грабителям по пуле надо, что бы в следующий раз остальным неповадно было
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2k
B7243 20 минут назад
Совсем недавно я предлагал, дабы шоу продолжалось, проделывать это, хотя бы раз в месяц. Похоже, что кто - то в америке, читает мои посты, и прислушивается к ним.
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92
евгений 22 минуты назад
Ждём очередные золотые кареты и целование ног
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7k
Шурум-бурум 22 минуты назад
я не понимаю, зачем копы его застрелили...
почему нельзя было его обездвижить тайзером и повесить на ближайшем дереве?
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2k
Варяг Шурум-бурум 9 минут назад
верёвеи не было...
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8k
ScorpionDS Полчаса назад
За что копов то наказывать, по видео очевидно, что применения оружия было оправдано, разве что 14 попаданий конечно перебор, можно было остановится на 2-3 ...
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845
Ясный Пень ScorpionDS 15 минут назад
Почему же перебор ? Просто скорострельность и кучность поражают воображение , но вполне соответствуют профессионализму людей , выбравших профессией защиту закона и порядка.
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445k
Alexey Berestenko Полчаса назад
В то же время родственники убитого чернокожего заявили, что у него обострились проблемы с психическим здоровьем, и полицейские об этом знали, поскольку в тот день приезжали в их дом три раза. Семья вызывала скорую, надеясь, что врачи помогут Уоллесу справиться с его состоянием, однако вместо них на вызов снова приехали сотрудники полиции, которые застрелили мужчину.

Т.е., в психиатрической лечебнице постоянная угроза жизни и здоровью медперсоналу - вызываем ОМОН и всех агрессивных больных отстреливаем!
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1k
Пачо Эррера 37 минут назад
Протесты, насилие и мародерство: американские копы опять застрелили темнокожего
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26
wr2x2 41 минуту назад
погибло 40 гражданских? что это за государство и полиция, которое не могут обеспечить безопасность добропорядочных граждан...
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7k
Bubba_Wash 43 минуты назад
Диво дивное. Нехта молчит.
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56k
Viktor 49 минут назад
Наверное надо больше на коленях перед ними ползать!

Наверное надо больше на коленях перед ними ползать!
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15k
SolomonA 53 минуты назад
Можно подумать, что если бы белый попер с ножом на копов - его бы не застрелили...
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25k
Игорь SolomonA 39 минут назад
Это другое!
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1k
Андрей 34рус 53 минуты назад
я вот смотрю на всю хренопляску и не могу понять копов - сцуак, он безоружный, не бежит на тебя, не берет в заложники людей - жахни ты ему по ногам, пару-тройку раз, не успокоится - тогда действуй сильнее...
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1k
maloy Андрей 34рус 49 минут назад
Он был с ножом, а не безоружный, а во вторых, ничего ему не мешает из трусов вынуть кольт, даже с дырявыми ногами. Обычно трупы из полицейских и получаются, когда не дооцениваешь противника или пожалеешь
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7k
Владимир Андрей 34рус 46 минут назад
Чтобы рикошет прилетел кому нибудь еще?
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55
Enkin Fled Андрей 34рус 12 минут назад
На вас бежит здоровый парень, с длинным кухарем и орет что-то тапа: "Я тя щас на куски покромсаю!!!". Ну как, хватит выдержки стрельнуть по ногам или еще куда не летально?
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2k
Georgy Aleksandrov 57 минут назад
с каких пор на фишках обычного негра "толерантно" называют темнокожим?
все больше это напоминает зоопарк, где животным в вольере дай только повод и они начинают бесое.б.ить.
Чел с ножом, его предупреждали. В чем проблема то? Что именно его соплеменникам не понравилось? Его нужно было дальше уговаривать и бегать от него и его ножа что ли?
Одно не понятно, зачем было его убивать? Могли же просто прострелив ноги, лишить его возможности передвигаться.
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2k
Georgy Aleksandrov 56 минут назад
хотя обездвиженный неадекват с ножом вполне может достать ствол и сделать то, что не получилось с ножом. так что действия полиции вполне логичны, вроде бы
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26
wr2x2 Georgy Aleksandrov 40 минут назад
у меня скорее вопрос - 14 пуль... 14, Карл!
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71k
Я Только спросить. 58 минут назад
Еще чуть чуть и доллар рухнет..
Еще чуть чуть и доллар рухнет..
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