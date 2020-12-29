Американская студентка проведет два месяца в тюрьме за нарушение карантина

Изначально 18-летней студентке Скайлар Мак дали четыре месяца тюрьмы за нарушение строгих карантинных правил Каймановых островов, но неделю спустя срок урезали вдвое.