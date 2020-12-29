Полицейские утверждают, что парочка пыталась скрыться и вела себя крайне агрессивно, женщина даже несколько раз ударила правоохранителя по лицу. Тогда полицейские и решили задержать и отвести в отдел нарушителей. Нельзя сказать, что задержание прошло без сучка и задоринки, но в отдел нарушителей все же доставили.

Там оказалось, что женщина солгала о своей беременности, а ее 26-летний заступник мало того, что ранее был судим, так и еще и находился в состоянии наркотического опьянения.

В общем, парочка антимасочников нашла себе проблемы на ровном месте. Сотрудниками полиции уже собраны материалы по факту оскорбления и применения насилия в отношении представителей власти. Очевидно, Новый год они "справят" в обезьяннике.