Очередное задержание антимасочников попало на видео. На первый взгляд может показаться, что полицейские опять бессмысленно и беспощадно лютуют в отношении слабых и беззащитных. Но в этой истории все очень неоднозначно.
В городе Чистополь (Татарстан), двое сотрудников полиции вступили в противостояние с парой, которая находясь в продуктовом магазине, отказывалась надевать средства индивидуальной защиты, точнее, маски.
В ролике, записанном очевидцами видно, как женщину, которая сопротивляется действиям полицейских и кричит о том, что беременна, правоохранители валят на землю и пытаются надеть на нее наручники. В какой-то момент мужчина, видимо, будущий отец ребенка, пытается освободить возлюбленную. Под не лестные выкрики полицейским от очевидцев завязывается потасовка.
"Бессовестные, твари, вас на войну надо, как в сорок первом", - выкрикивают прохожие в адрес полицейских
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Но вся история перевернулась с ног на голову, когда полицейские озвучили свою версию происшествия. Заметив мужчину и женщину без масок на улице Базарная возле магазина находка, полицейские принялись составлять на них протоколы по административным статьям "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" и "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".
Полицейские утверждают, что парочка пыталась скрыться и вела себя крайне агрессивно, женщина даже несколько раз ударила правоохранителя по лицу. Тогда полицейские и решили задержать и отвести в отдел нарушителей. Нельзя сказать, что задержание прошло без сучка и задоринки, но в отдел нарушителей все же доставили.
Там оказалось, что женщина солгала о своей беременности, а ее 26-летний заступник мало того, что ранее был судим, так и еще и находился в состоянии наркотического опьянения.
В общем, парочка антимасочников нашла себе проблемы на ровном месте. Сотрудниками полиции уже собраны материалы по факту оскорбления и применения насилия в отношении представителей власти. Очевидно, Новый год они "справят" в обезьяннике.
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В свою очередь, молодые люди вели себя крайне агрессивно, в том числе отказывались назвать свои персональные данные. Для разбирательства было принято решение об их доставлении в отдел полиции. При этом граждане попытались скрыться, а девушка нанесла несколько ударов по лицу одному из сотрудников полиции», рассказали в ведомстве.
По результатам медицинского освидетельствования установлено, что задержанный 26-летний ранее судимый мужчина во время нападения на полицейских был в состоянии наркотического опьянения" (С). https://www.business-gazeta.ru/news/494379https://www.business-gazeta.ru/news/494379
Принуждение надеть/купить маску является уголовным преступлением: Ст. 42 УК РФ. «Исполнение незаконного приказа» (ответственность несёт как лицо отдавшее приказ, так и исполнитель). Ст. 111, 115 УК РФ. «Умышленное причинение вреда здоровью» (до 8 лет лишения свободы).
Ст. 136 УК РФ. «Дискриминация» (до 5 лет лишения свободы).
Ст.163 УК РФ. «Вымогательство» (до 4 лет лишения свободы). Ст. 286 УК РФ. «Превышение полномочий» (штраф до 80 т.р., до 4 лет лишения свободы).
Ст. 330 УК РФ. «Самоуправство» (штраф до 80 т.р., до 4 лет лишения свободы). Роспотребнадзор не штрафует за маски! Письмо от 22.07.2020 N 09-11169-2020-40 «О штрафах Роспотребнадзора» в нем говорится, что все предлагаемые меры носят рекомендательный характер и штрафы за них не предусмотрены. Отказ в продаже/услуге из-за отсутствия маски также противозаконен.
Нарушается: Ст. 497 ГК РФ. «О купле-продажи».
Ст. 426 ГК РФ. «Публичный Договор».
Ст. 16 Закона «О защите прав потребителей».
Собственно уже тысяча-миллионный случай самоуправства ментов на поверку оказавшийся пшиком.
Мля,сколько гонору-то и ссылок вместо простого одевания маски в помещении и проявления уважения к окружающим. Интеллехент ссылающийся-новый вид человека.
1. Ментам желательно иметь нательные камеры. Это значит чтобы не было всяких разночтений в обе стороны.
2. Проверять здесь написанные ссылочки не буду. Зачем? Сплошное бла-бла-бла, дискриминация,самоуправство и т.д.
Я тут по простому. По человечьи.
Итак,к вам подходит полисмен,предъявляет корочку, сам он может быть в форме.
Предлагает нацепить маску.Твои действия;
а.) Вежливо указать полисмену на незаконность требования и даже привести законы которыми должны все руководствоваться.
б.) Далее ход полисмена. Он соглашается и уходит. Был не прав, идиот же,не знал законов и пошел их нарушать. Или просто, не захотел конфликтовать убеждая идиота.
в.) Полисмен настаивает на своем требовании. Снова упорствуете. Полисмен тоже упорствует и уже (он в своем праве) задержать вас. Нет,уже не за маску и ее отсутствие. А скажем,проследовать для проверочки личности и документов в ближайший отдел. Лицо ваше подозрительное, упираетесь и т.д.
Там вас на сколько могут задержать по закону?
г.) И снова ваш ход. Вы упираетесь.Машете руками Кричите. Взываете прохожим что это полицаи, провоцируете беспорядки И может быть даже лезете в морду-лица этому полицейскому.
И вуаля, вы уже огребаете более серьезные статьи за "неповиновение". И понеслось.
А что же надо было делать, если тебя приглашают проследовать?
Ну, я же весь такой законопослушный,вон и все законы выучил с тем что бы маску не носить?
Ну так проследуй с полисменом в участок а там уже вызывай адвоката,прокуратуру, правозащитника,черта в ступе.Пиши жалобу и все что полагается по закону.
Накажи полисмена который грубо нарушил закон в отношении тебя потребовав носить маску.
Нет?
Изначально 18-летней студентке Скайлар Мак дали четыре месяца тюрьмы за нарушение строгих карантинных правил Каймановых островов, но неделю спустя срок урезали вдвое.
по-правильному, всех кто там лезет и орёт тоже принимать надо.
заслужил