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Протестующий бросил "коктейль Молотова" в полицейских, но подпалил другого активиста

Протестующий бросил "коктейль Молотова" в полицейских, но подпалил другого активиста (6 фото + 1 видео)

Автор:
08 сентября 2020 09:02
Сообщество : Жизнь в США
Метки: blm   видео   коктейль молотова   манифест   поджог   портленд   сша   
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В Портленде перешли к использованию зажигательных смесей. Таким образом манифестанты попытались отметить сотый день с начала протестных акций. Но что-то пошло не так.

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Метки: blm   видео   коктейль молотова   манифест   поджог   портленд   сша   
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10  комментариев
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18k
Батончик с маком 55 минут назад
бей своих чтоб чужие боялись
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130
Brontozavr1 Минуту назад
Идиоты полицаи , вместо того чтобы вставать на колени, мыть им ноги, лучше перестаньте их убивать при задержании. И проблем не будет. Тупость американцев удивляет.
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3k
Дмитрий Горчилин 2 минуты назад
Ониждети, точно как на украинском майдане
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239
Nane First NameLast 13 минут назад
Френдли фаер забыл в настройках отключить
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1k
Vladimir Taranovich 19 минут назад
интересно, мусора угорали?))))
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Нету у янки опыта бросать зажигательые бутылки, сражаться с полицией, вести уличные бои. Они привыкли все это организовывать в других странах, а сами не умеют.
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490
GoInDown Полчаса назад
Чо вы к ним пристали, у них все в рамках демократии.
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5k
Фельдъегерь 41 минуту назад
когда девушка сказала, что родителей не будет дома
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2k
leto2016 48 минут назад
Коктейли молотова, постановочные фото, ночные беспорядки, провокации. С другой стороны звездюли, отсуцтвие формирования четкой оппозиции, удержание власти. Да и хз что еще там.
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889
Radugananebe 59 минут назад
идиоты.
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