Протестующий бросил "коктейль Молотова" в полицейских, но подпалил другого активиста

В Портленде перешли к использованию зажигательных смесей. Таким образом манифестанты попытались отметить сотый день с начала протестных акций. Но что-то пошло не так.
5 сентября,"юбилейная" акция, которую протестующие приурочили к сотому дню беспорядков в городе, прошла с огоньком. В прямом и переносном смысле.
А теперь топотушки...
BLM-активист попытался бросить бутылку с зажигательной смесью в полицейских, перекрывших проезжую часть. До стражей порядка она не долетела и приземлилась рядом с другим манифестантом. Охваченный пламенем он отбежал в сторону, рухнул на асфальт, пытаясь сбить огонь.
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Помните шутку про обезьяну с гранатой? Тут это буквально— эдуард зельцман (@edikzeltsmann) September 7, 2020
В ходе протестов власти Портленда ежедневно арестовывают особо отличившихся активистов. В ночь, когда использовали "коктейли Молотова" стражи правопорядка задержали 15 человек. Их обвиняют в оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, хулиганстве, владении опасными устройствами и поджогах.
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