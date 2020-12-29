97 приятных подарков всем родственникам на Новый год

Ближе к завершению календарного года, наверное, каждый задумывается о том, каким он был. За что мы ему благодарны? Какие радости, успехи, свершения и исполнение заветных мечтаний он нам принес? Самое главное, кто все это время нас сопровождал, поддерживал, был рядом в трудную минуту и радовался вместе с нами успеху?
Конечно же, это наши родные и близкие. Именно поэтому сейчас стоит вспомнить каждого из них и искренне отблагодарить. Пришло время уделить им чуточку своего внимания и заботы, подарить теплоту, праздничное настроение, зарядить позитивом на весь последующий год.
По-настоящему хороший презент не обязательно должен быть дорогим. Если вспомнить, чем увлекается человек и немного пофантазировать, то даем гарантию – ваш сюрприз порадует своего адресата и вызовет у него море положительных эмоций. В нашей статье вы найдете сотню лучших вариантов дорогих и бюджетных презентов для родственников любого возраста, пола, рода увлечений и образа жизни.
ТОП подарков родителям, свекрам, тестю и теще
Наши родители – самые близкие люди, которых нельзя обойти вниманием. Все, что вы для них подарите, должно символизировать уважение, заботу, любовь и благодарность. Ну и, конечно, нести в себе чуточку теплоты и душевности. Лучше не дарить деньги. Заботиться о родителях в финансовом плане можно и без повода. Новый год – это праздник, вселяющий в нас веру в чудо и волшебство.
Для того чтобы по-настоящему порадовать маму, свекровь или тещу – самое время вспомнить, какое любимое занятие у них имеется? Каждая женщина уникальна, неповторима и имеет какое-то свое хобби. Среди них самые популярные: вязание, вышивка крестиком, гладью, бисером или лентами, рисование, кулинария, увлечение фотографией и многое другое. Поэтому можно преподнести готовый комплект, содержащий в себе все необходимые материалы и инструменты. Например, набор для вышивания или рисования картины. Женщина с удовольствием будет посвящать ему свое свободное время.
Несколько актуальных идей для сторонников здорового образа жизни
Родителям всегда хочется подарить что-то особенное. Если ваша мама с папой являются приверженцами ЗОЖ, сделать это проще простого. Можно вручить один подарок на двоих или каждому преподнести что-то свое, например:
- годовой абонемент в фитнес клуб или бассейн;
- фитнес-трекер;
- фитбол;
- коврик для занятия йогой;
- спортивная одежда или обувь;
- красивая спортивная бутылочка для воды;
- спортивный велосипед или велотренажер, различные кардио тренажеры;
- яркая сумочка для спортивного инвентаря, чехол для коврика;
- массажный хула-хуп со счетчиком сожженных калорий;
- термопояс;
- очиститель/увлажнитель воздуха;
- всевозможные массажеры для тела с разными насадками;
- ортопедические подушки;
- уходовая косметика (не ниже среднего класса, а лучше – премиум качества) в виде скрабов, пилингов, кремов.
Общие подарки для родителей
Если вы решили вручить общий для родителей презент, вам стоит заглянуть сюда. В этой подборке имеются всевозможные подарки, рассчитанные на любой кошелек:
- бытовая техника, облегчающая ежедневные заботы (робот-пылесос, хлебопечка, микроволновка, мультиварка, кухонный комбайн, кофеварка и т.д.);
- портативный гриль, соковыжималка, кованый мангал;
- предметы интерьера (картина, настенные часы, ваза, красивая столовая посуда, ключница, фотоколлаж, настенный фотокалендарь с вашими совместными фото);
- путевка на рождественские каникулы в горы с комфортным отдыхом;
- сертификат на покупку бытовой техники в интернет-магазине;
- сертификат на день впечатлений (экскурсия куда-либо, мастер-класс гончарного искусства, совместная фотосессия, прогулка на лошадях, квадроциклах – все зависит от бодрости духа и пристрастий ваших родителей);
- цифровая техника – новенькая плазма, ноутбук, планшет;
- пара билетов в театр, кино;
- два электросамоката;
- оплаченный ужин в ресторане;
- парные термокружки;
- большая семейная фотокнига;
- комфортное компьютерное кресло;
- декоративный электрический камин;
- цифровая метеостанция, детально прогнозирующая погоду на ближайшие сутки;
- комнатный термометр с выносным датчиком для улицы;
- кресло-качалка из лозы или ротанга;
- набор для пикника;
- столик для завтрака в постели;
- оригинальный прикроватный коврик для спальни;
- предмет, на котором в уходящем году были сэкономлены деньги или его покупка отложилась в дальний ящик (например, новая люстра, комод, диван и прочее);
- кованая турка из меди;
- любимый сорт кофе или чая;
- дачникам понравится все для загородного дома – от ручного инструмента до предметов, предназначенных для его декора. Сюда же можно отнести кемпинговую мебель, гриль, барбекю, инструменты, работающие на двигателях (газонокосилки, бензопилы, мотоблоки и др.)
Презент для брата
Брат – это дружба и опора навсегда. Хорошо, когда он есть. Новый год – это отличный повод подарить ему радость, веселье и хорошее настроение. Выбирая презент, не смотрите на его стоимость, ведь важна не цена, а содержание.
Вполне вероятно, что никто не знает этого человека так, как вы, даже родители. Вам известны все его самые важные секреты, мечты, надежды. Исходя из этой информации, стоит отталкиваться в выборе идеального подарка.
В зависимости от его возраста, это могут быть:
- необычные предметы интерьера (3D светильники, светящиеся LED вывески, статуэтки);
- IT навороты – наушники, новые колонки, геймерская клавиатура, мышка, флешка, внешний накопитель, квадрокоптер;
- владельцу автомобиля подойдет видеомагнитола, кружка с подогревом, видеорегистратор, согревающая накидка на сидение, стереосистема, сертификат на тонировку стекол;
- спортсмену – силовые тренажеры, кроссовки, сумка для спортзала, мини-турник, абонемент в качалку, спортивное питание, фитнес-трекер;
- авантюристу подарите сертификат на прыжок с парашютом, экстремальное вождение, стрельбу в тире из боевого оружия, катание на квадроциклах;
- юмористу понравится свитшот с шуточной или мотивационной надписью, прикольные комнатные тапочки, интересная настольная игра, столовая тарелка со смешным слоганом, билет на стендап шоу;
- набор для виски с охлаждающими камнями;
- моющаяся клавиатура, которую можно легко очистить, просто подставив под струю воды;
- компактная электробритва, универсальный триммер для удаления волос;
- подписка на стриминговую площадку, например «Нетфликс» или «Кинопоиск» с любимыми фильмами;
- теплые перчатки с сенсорным датчиком облегчат жизнь в зимние дни, когда на улице мороз и не хочется вынимать руки из тепла, чтобы ответить на звонок;
- охотнику подойдет бинокль, мультитул, походная фляга с набором рюмок, термос, компактный ручной или налобный фонарь;
- рыбаку – вместительный садок для рыбы, рыбацкое раскладное кресло, барометр, эхолот, палатка для зимней рыбалки, гамак.
Чем порадовать сестру
Сестра (старшая или младшая) – самый близкий по духу человек. Она всегда найдет время, чтобы выслушать, помочь, пожалеть, дать дельный совет в непростой ситуации. С ней можно быть самим собой.
У вас могут быть разные интересы, предпочтения, круг общения. Витрины сувенирных магазинов завалены презентами на любой вкус, цвет и бюджет. Что же подарить любимой сестричке? Глаза разбегаются, время идет, а идей – никаких. Попробуем разобраться вместе:
- сладкоежка будет в восторге от шоколадного набора, корзинки с полезными вкусностями (крем-мед, пастила, шоколадные пасты разных вкусов, мармелад, зефир) или букета из тропических фруктов;
- студентке понравится электронная записная книга, электронная читалка, новый блокнот в кожаном переплете с именным тиснением, элитная перьевая ручка;
- любительнице «позависать» в социальных сетях можно положить под елочку штатив для телефона, монопод для селфи, световую кольцевую лампу, охлаждающую подставку для ноутбука, продвинутую камеру для создания качественных снимков, подписку на онлайн-планировщик для создания контент-плана или видеоредактор для монтажа качественных видеосюжетов;
- девушке, ценящей домашний комфорт, подарите декоративные диванные подушки, оригинальный настольный светильник, красивую столовую посуду, большую картину под существующий интерьерный стиль, стильные органайзеры для мелочей или одежды, настенную ключницу или цветущее комнатное растение;
- годовая подписка на любимое периодическое издание, журнал;
- из кухонных девайсов можно вручить оригинальный механический таймер, электронные продуктовые весы, набор силиконовых форм для выпечки, новый блендер, миксер, кухонный комбайн, магнитную доску на холодильник для записей, погружной термометр с термощупом, суперсовременную терку микроплан, всякую мелкую утварь в виде шумовок, кондитерских шприцов, пинцетов, кисточек, лопаток и т.д.
Что презентовать бабушкам и дедушкам
Эти родные любимые люди, как малые дети, особенно нуждаются в заботе и внимании. Чтобы им по-настоящему угодить, не обязательно сильно тратиться. Лучшим подарком для них будет ваш нежданный визит на новогодний огонек. Как правило, это очень консервативные во взглядах на современные вещи люди и им, как всегда, «Ничего не нужно!».
И все же стоит уделить немного времени, чтобы приготовить сюрприз, которым вы сможете порадовать старшее поколение. Постарайтесь разведать, в чем они действительно нуждаются на данный момент? Возможно, у них недавно сломался старенький пылесос, телевизор? Или появилось какое-то новое увлечение? Все это является ценной информацией для успешного выбора по-настоящему полезного подарка.
А тем временем ловите подсказку с готовыми вариантами:
- полезные бытовые приборы – робот-пылесос, кондиционер, увлажнитель, стиральная машинка, вытяжка, электрокамин;
- теплые вещи – большой шерстяной плед, парные свитера, новенькие валенки, красивые варежки, электропростыня, банные халаты;
- для здоровья и комфорта – ортопедические подушки, матрас, массажная накидка на кресло, ручные массажеры, новый тонометр, соляной светильник;
- для интерьера – праздничная скатерть, красивая картина или панно, новые чехлы для дивана и кресел, красивое покрывало для кровати;
- для отдыха – путевка на двоих в ближайший оздоровительный санаторий, кресло-качалка из лозы;
- полезные мелочи – футляры для очков, термокружка, термос, будильник-проектор;
- для души – фотокнига из любимых семейных фотографий, видеопоздравление, альбом с генеалогическим деревом, отреставрированное любимое фото в красивой рамке;
- съедобные презенты – хорошие шоколадные конфеты, набор меда разных сортов, любимые фрукты, морские деликатесы, элитное вино, чай или кофе в большой упаковке;
- по интересам – принадлежности для автомобиля, снасти для рыбалки, охоты, наборы по рукоделию, ручные инструменты для работы на дачном участке и пр.;
- сюрпризы, сделанные своими руками (от маленьких внучат) – рамка для семейного фото, аппликация, новогодняя открытка, вкусный пирог к праздничному столу.
Сувениры для дяди, тети
Если вы относитесь к тем племянникам, которые часто гостят у своего дяди и тети, то к концу года перед вами встанет вопрос, что же им подарить?
Конечно, все люди разные и подобрать универсальный презент, который подойдет любому, невозможно. Правильный вектор в поиске подарка вам зададут знания об увлечениях и предпочтениях дорогих родственников.
Предлагаем вашему вниманию идеи, которые могут натолкнуть на выбор того самого идеального подарка.
- Интерьерные штучки. Все, что может послужить украшением для дома. Например, большая картина триптих, необычные настенные часы, диванные подушечки, рамка-коллаж для семейных фотографий, ваза для цветов (настольная, напольная), фарфоровые фигурки. Сюда же можно отнести новогодний декор. Например, украшения для елки, светодиодные гирлянды для стены, новогодний лазерный проектор.
- Качественный домашний текстиль. Это элитное постельное бельё, праздничная скатерть, дивандеки, пледы, покрывала, наборы полотенец, кухонные салфетки.
- Для отдыха или выхода в свет. Парочка билетов в СПА, сауну или баню, на расслабляющий массаж, билеты в кинотеатр или на юмористический концерт. Из развлечений можно подарить сертификаты на конную прогулку, чайную церемонию, экскурсию на шоколадную фабрику, страусиную ферму, соляные пещеры.
- Подарки для красоты – наборы качественной уходовой косметики в красивой упаковке. Тете – всевозможные кремы, скраб для тела, соль, пена для ванны, набор аромамасел. Дяде – мужской гель для душа, брендовая косметика для бритья, любимый парфюм, дезодорант (сухой или в форме спрея).
- Бьюти-сертификаты. Для тети – абонемент в салон красоты, дяде – визит в барбер-шоп.
- Подарок с заботой о здоровье – парочка умных электрических зубных щеток.
- Что-то из аксессуаров. Зонты, шарфы, шейные платки, ремни, запонки, галстуки, футляры для очков.
- Для гармоничной организации пространства. Красивые и качественные органайзеры для рукоделия, инструментов. Настольные органайзеры для украшений, деревянные подставки под телефон, часы, ключи и другие важные мелочи. Большая настенная ключница с указанной фамилией семьи, которой она предназначается.
Что спрятать под елочку для маленьких внучат, племянников
Всем известно, что бабушки и дедушки очень любят баловать своих внуков, вопреки наставлению строгих родителей. Рождественские и новогодние праздники – замечательный повод исполнять заветные желания.
Чаще всего, чтобы разузнать, о чем мечтает дитя, достаточно попросить поделиться секретом о желаемом подарке или написать письмо Деду Морозу. Тогда не придется ломать голову и угадывать, какой же презент приведет ребенка в восторг.
Если разузнать тайну не представляется возможным, ознакомьтесь с нашими простыми рекомендациями. Сегодня речь пойдет о том, как угодить с подарком и малышне, и подросткам.
- Самое главное – определитесь с бюджетом. Не экономьте на качестве, безопасности и практичности презента.
- Выбирайте подарок в соответствии с возрастом ребенка. Если речь идет о малышах, учитывайте, что на каждой игрушке указан рекомендуемый возраст, для которого она предназначается.
- Учитывайте интересы и увлечения ребенка. Это знание поможет найти действительно ценный для ребенка подарок.
Ознакомились с этими рекомендациями? Теперь можно отправляться в детский мир в поисках заветной мечты. Здесь вы найдете подходящие игры для детей любого возраста. И не забудьте про сладости, которые так любят все дети.
- Легендарный «Лего» и другие конструкторы. Это серии наборов деталей для сборки и моделирования разных предметов. Различаются между собой размером и, соответственно, рекомендуемым возрастом.
- Различные настольные игры тоже можно подобрать для малышей и деток постарше.
- Для девочек – куклы, коляски, кукольные домики, игрушечная мебель и бытовая техника, мягкие игрушки.
- Мальчикам – машинки, модульные гаражи, треки, роботы-трансформеры, железная дорога, пистолет, лук.
- Вигвам, сухой бассейн с шариками, столик со стульчиком.
- Тематические наборы «Больничка», «Магазин с кассовым аппаратом», «Салон красоты».
- Карнавальный костюм или пижама-кигуруми.
- Книги. Малышам – картонные, с цветными рисунками и интересными стишками. Старшему поколению обязательно выбирайте жанр, который нравится, детские энциклопедии.
- Светильник-проектор, домашний планетарий, телескоп.
- Велосипед, роликовые коньки, самокат, скейт, гироборд, санки, ледянка.
- Пазлы – простые и объемные.
- Комплекты для детского творчества – квилинг, плетение, вышивка, выжигание, моделирование.
- Сертификат на прохождение квеста, посещение парка аттракционов, билет в кинотеатр на премьеру нового мультфильма.
- Для мальчика-подростка – современные наушники, портативные колонки, флешка, модный свитшот, кроссовки.
- Для девочки-подростка – смарт-часы, бижутерия, фен, маникюрный набор, подростковая косметика, красивый свитер.
Варианты презентов для невестки, зятя
Прежде чем что-то выбирать, посоветуйтесь с дочерью или сыном. Они точно знают, что хочет вторая половинка, и смогут дать ценный совет. Помните, что даримый предмет должен быть исключительно полезным в хозяйстве или соответствовать увлечениям адресата.
- Аксессуары. Для невестки – шелковый платок, палантин, качественный зонт, кожаный кошелек. Зятю – стильные запонки, галстук, ремень, бумажник, ключница.
- Мелкие бытовые приборы или инструменты. Невестке – миксер, блендер, кухонные электронные весы, кофемолка, лампа для сушки гель-лака. Зятю – набор ручных инструментов, дрель, шуруповерт, автомобильный компрессор и т.д.
- Парные предметы – термокружки, футболки, халаты, тапочки.
- Путевка на курорт, сертификат в СПА на двоих, на массаж, семейную фотосессию, билеты в кинотеатр, на концерт любимой группы.
- Новогодние атрибуты – праздничная скатерть, украшения для дома и елки, светодиодная гирлянда.
- Текстиль для дома – постельное бельё, набор полотенец для всей семьи.
- Современные гаджеты (ноутбук, смарт-часы, планшет, электронная читалка) или сертификат на их приобретение.
Источник:
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