97 приятных подарков всем родственникам на Новый год

Конечно же, это наши родные и близкие. Именно поэтому сейчас стоит вспомнить каждого из них и искренне отблагодарить. Пришло время уделить им чуточку своего внимания и заботы, подарить теплоту, праздничное настроение, зарядить позитивом на весь последующий год.





По-настоящему хороший презент не обязательно должен быть дорогим. Если вспомнить, чем увлекается человек и немного пофантазировать, то даем гарантию – ваш сюрприз порадует своего адресата и вызовет у него море положительных эмоций. В нашей статье вы найдете сотню лучших вариантов дорогих и бюджетных презентов для родственников любого возраста, пола, рода увлечений и образа жизни.

ТОП подарков родителям, свекрам, тестю и теще

Наши родители – самые близкие люди, которых нельзя обойти вниманием. Все, что вы для них подарите, должно символизировать уважение, заботу, любовь и благодарность. Ну и, конечно, нести в себе чуточку теплоты и душевности. Лучше не дарить деньги. Заботиться о родителях в финансовом плане можно и без повода. Новый год – это праздник, вселяющий в нас веру в чудо и волшебство.

Для того чтобы по-настоящему порадовать маму, свекровь или тещу – самое время вспомнить, какое любимое занятие у них имеется? Каждая женщина уникальна, неповторима и имеет какое-то свое хобби. Среди них самые популярные: вязание, вышивка крестиком, гладью, бисером или лентами, рисование, кулинария, увлечение фотографией и многое другое. Поэтому можно преподнести готовый комплект, содержащий в себе все необходимые материалы и инструменты. Например, набор для вышивания или рисования картины. Женщина с удовольствием будет посвящать ему свое свободное время.

Несколько актуальных идей для сторонников здорового образа жизни

Родителям всегда хочется подарить что-то особенное. Если ваша мама с папой являются приверженцами ЗОЖ, сделать это проще простого. Можно вручить один подарок на двоих или каждому преподнести что-то свое, например:

годовой абонемент в фитнес клуб или бассейн;

фитнес-трекер;

фитбол;

коврик для занятия йогой;

спортивная одежда или обувь;

красивая спортивная бутылочка для воды;

спортивный велосипед или велотренажер, различные кардио тренажеры;

яркая сумочка для спортивного инвентаря, чехол для коврика;

массажный хула-хуп со счетчиком сожженных калорий;

термопояс;

очиститель/увлажнитель воздуха;

всевозможные массажеры для тела с разными насадками;

ортопедические подушки;

уходовая косметика (не ниже среднего класса, а лучше – премиум качества) в виде скрабов, пилингов, кремов.

Общие подарки для родителей

Если вы решили вручить общий для родителей презент, вам стоит заглянуть сюда. В этой подборке имеются всевозможные подарки, рассчитанные на любой кошелек:

бытовая техника, облегчающая ежедневные заботы (робот-пылесос, хлебопечка, микроволновка, мультиварка, кухонный комбайн, кофеварка и т.д.);

портативный гриль, соковыжималка, кованый мангал;

предметы интерьера (картина, настенные часы, ваза, красивая столовая посуда, ключница, фотоколлаж, настенный фотокалендарь с вашими совместными фото);

путевка на рождественские каникулы в горы с комфортным отдыхом;

сертификат на покупку бытовой техники в интернет-магазине;

сертификат на день впечатлений (экскурсия куда-либо, мастер-класс гончарного искусства, совместная фотосессия, прогулка на лошадях, квадроциклах – все зависит от бодрости духа и пристрастий ваших родителей);

цифровая техника – новенькая плазма, ноутбук, планшет;

пара билетов в театр, кино;

два электросамоката;

оплаченный ужин в ресторане;

парные термокружки;

большая семейная фотокнига;

комфортное компьютерное кресло;

декоративный электрический камин;

цифровая метеостанция, детально прогнозирующая погоду на ближайшие сутки;

комнатный термометр с выносным датчиком для улицы;

кресло-качалка из лозы или ротанга;

набор для пикника;

столик для завтрака в постели;

оригинальный прикроватный коврик для спальни;

предмет, на котором в уходящем году были сэкономлены деньги или его покупка отложилась в дальний ящик (например, новая люстра, комод, диван и прочее);

кованая турка из меди;

любимый сорт кофе или чая;

дачникам понравится все для загородного дома – от ручного инструмента до предметов, предназначенных для его декора. Сюда же можно отнести кемпинговую мебель, гриль, барбекю, инструменты, работающие на двигателях (газонокосилки, бензопилы, мотоблоки и др.)

Презент для брата