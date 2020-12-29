Что можно подарить детям на Новый год-2021 в детском садике: идеи несладких подарков

Игрушки на Новый год в детский сад для детей 2 лет (ясельная группа)

Чтобы подарок приносил не только радость малышу, но и был полезным, учитывайте возрастные особенности ребенка. В ясельном возрасте у детей активно развивается координация движений, и улучшается ориентация в пространстве. Поэтому в этот период в качестве подарков детям в садике на Новый год подойдут:

куклы;

мячи;

пластиковые или деревянные кубики и пирамидки.

В 2 года малышам будет интересно закрашивать различные фигуры в раскрасках для самых маленьких. Такие книжки-раскраски на спиралях изготовлены из плотной, офсетной бумаги – ребенок не проткнет ее карандашом или фломастером. В раскраске для детей, которые только учатся рисовать, используют крупные изображения с четким жирным контуром.

Для развития мышления и логики у двухлетних детей подойдут книги в мягких обложках. Есть книги-игрушки, в которых ребенок должен не просто рассматривать картинки, но и взаимодействовать с книгой, например, проходить несложные лабиринты.

Развивающие игры и книги способствуют развитию внимания, памяти, усидчивости и прививают любовь к творчеству. Такие подарки на Новый год малышам в садике не должны быть слишком сложными, но и с не слишком простыми, чтобы ребенок не заскучал.

Несладкие подарки на новый год в детский сад для детей 3-4 года (младшая группа)

Слайм. Это игрушка-лизун представляет собой пластичную массу, которую мнут, тянут, надувают как шарик. Слайм приятно хрустит в руках. Современные производители предлагают безопасные и красивые лизуны, некоторые из которых ароматизированы. Они являются не только способом разработать мелкую моторику, но и снимают стресс.

Кинетический песок. Из этого материала для лепки можно создавать фигурки, он пластичен, не рассыпается и не высыхает. Ребенок узнает новые тактильные ощущения. К тому же игра с кинетическим песком имеет и другие плюсы: это гигиеничный, безопасный, устойчивый к влаге материал. Песок имеет воздушную, пористую текстуру и создает ощущение текучести в руках.

Рюкзаки и мягкие игрушки. Новогодние подарки для детей в детский сад без конфет бывают функциональными и эстетичными, например как детские сумочки в виде символа года – мышонка. Такой сувенир будет еще долго радовать малыша в повседневной жизни.

Несладкие новогодние подарки для детских садов для детей 4-5 лет (средняя группа)

Чем старше дошколята, тем избирательнее они относятся к сюрпризам. Для ребят из средней группы подарок должен быть увлекательным. В 4-5 лет у ребенка развивается практическое мышление, он начинает изучать, как устроены предметы. Мальчиков порадует конструктор, из деталей которого можно смастерить и машинку, и домик и другие фигурки.

Альтернатива для девочек – мозаика. Это красивое и кропотливое занятие. Мозаика разрабатывает мелкую моторику и пространственное видение. На сетчатой основе можно выкладывать любые узоры, так ребенок учится мыслить творчески.

Познавательную задачу будут решать такие подарки, как набор игрушечных зверей и магнитная азбука. Благодаря набору ребенок узнает, какие животные населяют планету и будет представлять, как они выглядят. А магнитная азбука даст понятие об алфавите. Такие подарки на Новый год 2021 в детский сад будут не только интересными для юных исследователей, но еще и полезными.

Универсальные подарки на новый год детям 5-6 лет (старшая группа)

Старшая группа – это последняя ступень перед школой. Ребенок уже очень смышленый, но по-прежнему с детской непосредственностью изучает мир вокруг. В этот период ему будут интересны такие экспериментальные процессы, как выращивание растения из семечка или смешение ингредиентов для слайма.

Интересными идеями для новогодних детских подарков в старшую группу детсада станут:

Набор для выращивания растений. Ребенок погрузится в увлекательную биологию и поймет, какие этапы проходит растение на пути от семечка до ростка. Чем больше разнонаправленных активностей пробует малыш, тем шире его кругозор.

Набор для приготовления слайма. Вместе с малышом вы можете смешать безопасные компоненты и создать тягучую и пластичную массу, с которой можно играть и наблюдать, как она меняет состояния.

Пазлы. Универсальный способ увлечь ребенка созданием картины из отдельных фрагментов. Пазлы развивают внимательность, усидчивость, логику и мелкую моторику.

Разнообразные новогодние игрушки для детей в детский сад являются отличным дополнением к сладким подаркам. После окончания торжества ребенок еще долго будет увлечен подаренной игрушкой.