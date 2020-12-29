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Что можно подарить детям на Новый год-2021 в детском садике: идеи несладких подарков

Что можно подарить детям на Новый год-2021 в детском садике: идеи несладких подарков (1 фото)

Автор:
29 декабря 2020 09:45
Сообщество : Фабрика идей
Метки: 2021 год   новый год   подарок   подарок детям   подарок на новый год детям   список   фото   
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Декабрь – пора детских утренников в детских садах. Чтобы праздник удался, важно заранее продумать детские новогодние подарки. Альтернативой сладким наборам с конфетами выступают различные игрушки, маленькие сувениры, товары из серии «Сделай сам». Как сориентироваться в этом многообразии и как правильно выбрать подарки на новый год в детский сад, учитывая возраст юных участников торжества?

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Метки: 2021 год   новый год   подарок   подарок детям   подарок на новый год детям   список   фото   
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