Два бизнесмена скупили все игрушки в магазине и раздали их нуждающимся

Райан в спешке скупил все игрушки, которые остались в магазине D. Emlyn Lloyd и повесил на Facebook объявление, в котором призвал нуждающиеся семьи обратиться к нему и забрать игрушки — с соблюдением социального дистанцирования, конечно же.

«Я только что заключил сделку с Гаретом Прайсом и выкупил все игрушки, которые оставались в его магазине D. Emlyn Lloyd в Истраде, по себестоимости», — написал в посте на Facebook Райан.

«Мы с моим деловым партнером Полом Джонсом раздаем эти игрушки всем, кто не может приобрести подарки на Рождество. Пожалуйста, напишите мне в личку, если видите игрушки, которые понравились бы вашему ребенку, и которые вы по какой-то причине не можете приобрести сами».