Два бизнесмена скупили все игрушки в магазине и раздали их нуждающимся

Два британских предпринимателя в этом году взяли на себя роль Деда Мороза: они скупили абсолютно все товары в магазине игрушек и раздали их нуждающимся семьям.
Райан Пауэлл со своим деловым партнером Полом Джонсом из Южного Уэльса захотели помочь нуждающимся семьям, когда услышали, что все магазины в Уэльсе, которые не являются обязательными для жизнеобеспечения, должны закрыться из-за пандемии.
Райан в спешке скупил все игрушки, которые остались в магазине D. Emlyn Lloyd и повесил на Facebook объявление, в котором призвал нуждающиеся семьи обратиться к нему и забрать игрушки — с соблюдением социального дистанцирования, конечно же.
«Я только что заключил сделку с Гаретом Прайсом и выкупил все игрушки, которые оставались в его магазине D. Emlyn Lloyd в Истраде, по себестоимости», — написал в посте на Facebook Райан.
«Мы с моим деловым партнером Полом Джонсом раздаем эти игрушки всем, кто не может приобрести подарки на Рождество. Пожалуйста, напишите мне в личку, если видите игрушки, которые понравились бы вашему ребенку, и которые вы по какой-то причине не можете приобрести сами».
Пост сразу же собрал сотни репостов и комментариев. В интервью Wales Online Райан сказал: «Я работодатель, у нас работает около 80 человек. Я знаю, что многие рассчитывают на свою последнюю зарплату перед Рождеством, чтобы начать покупать подарки. Мы с женой как раз думали, как помочь этим людям, когда увидели пост D. Emlyn Lloyds, что у них остались нераспроданные игрушки. Я связался с ними и сказал, что куплю их все».
Райан добавил: «Пока я листал все сообщения, чтобы разобраться, кто что получит, у меня в горле стоял ком, а в глазах — слезы, поскольку я знал, через что людям пришлось пройти в этом году. Хотел бы я сделать это раньше. Такого отклика я никак не ожидал. Люди, которые писали мне, ждали последнюю зарплату и пособия. Родители-одиночки, которые не хотели рисковать и ходить по магазинам с детьми».
Райан создал страницу на краудфандинговом сервисе JustGiving в надежде собрать три тысячи фунтов, чтобы помочь еще более нуждающимся семьям.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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и да...