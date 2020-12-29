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Два бизнесмена скупили все игрушки в магазине и раздали их нуждающимся

Два бизнесмена скупили все игрушки в магазине и раздали их нуждающимся (4 фото)

Автор:
29 декабря 2020 17:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: великобритания   добрые новости   игрушки   новый год   подарки   рождество   уэльс   
196
4

Два британских предпринимателя в этом году взяли на себя роль Деда Мороза: они скупили абсолютно все товары в магазине игрушек и раздали их нуждающимся семьям.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: великобритания   добрые новости   игрушки   новый год   подарки   рождество   уэльс   
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578
Uggla 2 часа назад
"Да не оскудеет рука дающего" (c)
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3k
fin4all Полчаса назад
из-за этих двух благодетелей дети из нормальных, не нуждающихся семей остались без подарков. Им просто не хватило.
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6k
klop Полчаса назад
Представляю если бы у нас так сделали уже обасрали бы что типа жмоты могли и подороже подарков накупить.
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11k
робт 3 часа назад
какой то очень маленький магазин был судя по фото

и да...
Ссылка coub.com
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