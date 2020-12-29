Экспериментатор проверил, какую нагрузку выдерживает советский граненый стакан

В СССР все делалось по ГОСТу, а потому было качественным. Многие, успевшие пожить в Советском Союзе, убеждены в том, что это аксиома. Давайте посмотрим, насколько она верна.
Эта обычная посуда использовалась в СССР в общепите. Из нее пили газированную воду, пиво и даже чай в поездах. Блогер-экспериментатор решил определить, сколько килограммов выдержит стакан и задействовал гидравлический пресс.
В комментариях к видео пользователи с удовлетворением заметили, что качество вещей того времени даже не обсуждается. Не то что нынешних.
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