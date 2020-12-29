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Экспериментатор проверил, какую нагрузку выдерживает советский граненый стакан

Экспериментатор проверил, какую нагрузку выдерживает советский граненый стакан (3 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2020 08:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ГОСТ   видео   гидравлический пресс   граненый стакан   интересно   нагрузка   эксперимент   
1168
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В СССР все делалось по ГОСТу, а потому было качественным. Многие, успевшие пожить в Советском Союзе, убеждены в том, что это аксиома. Давайте посмотрим, насколько она верна.

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Метки: ГОСТ   видео   гидравлический пресс   граненый стакан   интересно   нагрузка   эксперимент   
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11  комментариев
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1k
Domax3000 51 минуту назад
А если стакан перед испытанием обмотать синей изолентой?...
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5k
McAir Domax3000 Полчаса назад
Пресс в утиль уйдёт.
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8k
Kostick 9 минут назад
пиво из стакана? да ладно!
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2k
Vladimir 18 минут назад
И где в быту прикладывали такую вертикальную силу? Он разбивался, если его просто уронить на кафельный пол, в той же советской пельменной при распитии на троих - и не дай бог с водкой!
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29k
Tvgra Полчаса назад
Экспериментатор проверил, какую нагрузку выдерживает советский граненый стакан
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57k
Viktor 41 минуту назад
Служил я как-то в армии в СССРе, вернее в БССРе и повезли нас, человек десять на стройку в другой город (какой уже не помню). Ну как обычно скинулись у кого бабки были и послали гонца за винишком. Ну пойло-то добыли, а вот как пить - ни стакана, ни кружки, с горла не удобно как-то, а рядом какой-то заводик, пойду, думаю, может там добуду какую-нибудь посуду. Пролез в дырку, захожу в цех - мама дорогая, а это завод всякой посуды и цех гранёных стаканов! Попросил, да бери скока надо! Так что пили с новых, ещё тёплых гранёных стаканов. Извините за "многа букаф", просто вспомнилось!
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3k
ваня панкин 45 минут назад
класс... настоящий гранчак...
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7k
Себастьян Перейра 46 минут назад
Нагрузку, нужно так проверять
Нагрузку, нужно так проверять
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272
Alexander 50 минут назад
Да уж, стакан похож на СССР, все пользовались и были уверены в его крепости, но пресс есть пресс, простите что может и не в тему, но вроде похоже на аллегорию
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20k
Батончик с маком Alexander 13 минут назад
короче ты долб.оёб который везде пытается обосрать СССР.
не получается у тебя. ты просто сам себе на голову насрал, тупая жертва егэ
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