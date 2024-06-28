В России разработают ГОСТ для шаурмы

Роскачество совместно с Федерацией рестораторов разработает специализированный ГОСТ для шаурмы, которому обязаны будут следовать все изготовители этого блюда. В Роскачестве пояснили, что в Росси нет чётких требований к процессам изготовления полуфабрикатов из мяса птицы для шаурмы, а также к готовой продукции.

В Роскачестве пояснили, что шаурма относится к продуктам повышенного риска. Дело в том, что все составляющие разной температуры, а также в шаурме высокая влажность. Из-за этого патогенные микроорганизмы развиваются достаточно быстро.