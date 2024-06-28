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В России разработают ГОСТ для шаурмы

В России разработают ГОСТ для шаурмы

Автор:
28 июня 2024 18:50
Сообщество : Еда
Метки: ГОСТ   Еда   Россия   Шаурма   качество продуктов   качество шаурмы   продукты   
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Виной всему массовые отравления.

Роскачество совместно с Федерацией рестораторов разработает специализированный ГОСТ для шаурмы, которому обязаны будут следовать все изготовители этого блюда. В Роскачестве пояснили, что в Росси нет чётких требований к процессам изготовления полуфабрикатов из мяса птицы для шаурмы, а также к готовой продукции.

В Роскачестве пояснили, что шаурма относится к продуктам повышенного риска. Дело в том, что все составляющие разной температуры, а также в шаурме высокая влажность. Из-за этого патогенные микроорганизмы развиваются достаточно быстро.

«Недобросовестные владельцы экономят на оборудовании и персонале плюс спешат обслужить как можно больше клиентов. Таким образом, они ставят под угрозу здоровье потребителей. Мы предлагаем сделать конкретно эти требования обязательными, а также обеспечить контроль их исполнения. Например, те заведения, которые не соблюдают такие правила при изготовлении части блюд, должны их исключать из меню или закрыться», — объяснил глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов.

ГОСТ, по мнению специалистов, необходим. Роскачество в этом году проверило 29 брендов шаурмы и результаты оказались неутешительные. Лишь продукция одного из них была безопасной, в остальных зафиксировали нарушения - кишечная палочка, листерии и золотистый стафилококк.

Единые стандарты приготовления, состава и качества шаурмы рынку не повредят, поскольку продукт готовится и продается повсеместно по всей стране и важно, чтобы производители и сотрудники в точках общепита знали, как правильно это делать, — сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Мы на Фишках даже проводили исследование шаурмы.

Этот пост помогли сделать фишкяне из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Омска, Астрахани, Пензы, Майкопа и Солнечногорска. Сколько можно купить шаурмы на среднюю заработную плату в том или ином городе? Где в России самая дешёвая шаурма, а где самая необычная?

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Метки: ГОСТ   Еда   Россия   Шаурма   качество продуктов   качество шаурмы   продукты   
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13  комментариев
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63k
turyst Час назад
Да хоть два ГОСТа.
Если его соблюдать не будут, ничего не изменится.

А если нормально готовить, из нормальных продуктов, то и ГОСТ не требуется.
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1
Allix 12 минут назад
Ну вот и решение проблемы.
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10k
uehl Полчаса назад
Не надо ничего покупать у этих гостей. Лучше дома самому сделать.
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893k
А.Берестенко Полчаса назад
А на шаверму ГОСТ?
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12k
MakDag 44 минуты назад
Если найдете в шаурме чип, будьте уверены, о собачке заботились.
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27k
sssss3 45 минут назад
покупать эту дрянь из рук "гостей" нашей страны, и потом есть эту гадость на улице.
Это нужно очень-очень не любить и не уважать себя.....
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23k
alexis Час назад
Может достаточно не испорченных продуктов?
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29k
Влад Час назад
А при чем тут ГОСТ? В шаурме травиться не чем если продукты свежие. Если взять свежие помидоры, огурцы и курятину то в каких пропорциях их не смешивай яда не получиться. Продукт должен быть изначально тухлым. А от раздолбайства ГОСТ не спасет. Тут нужен не ГОСТ а СЭС.
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3k
Damvrot Hohlam Час назад
ага, ща .
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