В России разработают ГОСТ для шаурмы

Виной всему массовые отравления.
Роскачество совместно с Федерацией рестораторов разработает специализированный ГОСТ для шаурмы, которому обязаны будут следовать все изготовители этого блюда. В Роскачестве пояснили, что в Росси нет чётких требований к процессам изготовления полуфабрикатов из мяса птицы для шаурмы, а также к готовой продукции.
В Роскачестве пояснили, что шаурма относится к продуктам повышенного риска. Дело в том, что все составляющие разной температуры, а также в шаурме высокая влажность. Из-за этого патогенные микроорганизмы развиваются достаточно быстро.
«Недобросовестные владельцы экономят на оборудовании и персонале плюс спешат обслужить как можно больше клиентов. Таким образом, они ставят под угрозу здоровье потребителей. Мы предлагаем сделать конкретно эти требования обязательными, а также обеспечить контроль их исполнения. Например, те заведения, которые не соблюдают такие правила при изготовлении части блюд, должны их исключать из меню или закрыться», — объяснил глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов.
ГОСТ, по мнению специалистов, необходим. Роскачество в этом году проверило 29 брендов шаурмы и результаты оказались неутешительные. Лишь продукция одного из них была безопасной, в остальных зафиксировали нарушения - кишечная палочка, листерии и золотистый стафилококк.
Единые стандарты приготовления, состава и качества шаурмы рынку не повредят, поскольку продукт готовится и продается повсеместно по всей стране и важно, чтобы производители и сотрудники в точках общепита знали, как правильно это делать, — сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
Мы на Фишках даже проводили исследование шаурмы.
Этот пост помогли сделать фишкяне из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Омска, Астрахани, Пензы, Майкопа и Солнечногорска. Сколько можно купить шаурмы на среднюю заработную плату в том или ином городе? Где в России самая дешёвая шаурма, а где самая необычная?
Источник:
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Если его соблюдать не будут, ничего не изменится.
А если нормально готовить, из нормальных продуктов, то и ГОСТ не требуется.
Это нужно очень-очень не любить и не уважать себя.....