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Сколько по времени лететь человеку до Марса с Земли

Сколько по времени лететь человеку до Марса с Земли (16 фото + 3 видео + 1 гиф)

Автор:
19 декабря 2020 09:40
Сообщество : Космос
Метки: видео   интересно   космос   марс   планета   познавательно   полет   фото   
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Первым, кто непросто задумался о том сколько лететь человеку на Марс, а провёл технический анализ этой возможности, ещё в 1948 году стал Вернер фон Браун, учёный, один из основоположников современного ракетостроения. После него идея такого перелёта рассматривалась как первыми космическими державами, так и частными компаниями.

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Метки: видео   интересно   космос   марс   планета   познавательно   полет   фото   
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Карагандинская Полиграфия Час назад
"И не стоит беспокоиться об обратной поездки, потому что, по словам Илона, она будет бесплатной."(c) читаем между строк - её не будет...
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Puans-on 16 минут назад
Пока не перестанем летать на китайских (в хорошем смысле) фейерверках, будем заложниками на Земле.
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50k
Андрей 22 минуты назад
Главное - не забыть картошку с собой захватить: вдруг сажать придётся...
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8k
Taxi007 22 минуты назад
Давно здесь не было таких толковых постов
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