Рубка атомной подводной лодки К-19 в Подмосковье

С 1959 года К-19 преследовали неудачи и аварии. Но самый первый «звоночек» прозвенел, когда лодку спускали на воду. Дело в том, что на флоте есть традиция - разбивать бутылку шампанского о борт спускаемого корабля, или судана. Если речь о военной тематике, это корабль, а если о гражданской, это судно. Так вот, при спуске K-19 бутылка не разбилась.



А самая серьёзная авария случилась в июле 1961 года. Когда подводная лодка возвращалась на базу, случилась серьёзная авария правого ядерного реактора. Это событие отражено в фильме K-19: The Widowmaker с Харрисоном Фордом в главной роли.



Рубка, которая установлена в Подмосковье та самая. Именно она участвовала во всех печальных событиях.