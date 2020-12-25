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Рубка атомной подводной лодки К-19 в Подмосковье

Рубка атомной подводной лодки К-19 в Подмосковье (9 фото + 1 видео)

Автор:
25 декабря 2020 10:37
Сообщество : Истории
Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   видео   интересно   к-19   лодки   подводная лода   рубка   фото   
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Недалеко от Москвы, есть удивительное место, где установлена рубка подводной лодки К-19.

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Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   видео   интересно   к-19   лодки   подводная лода   рубка   фото   
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1  комментарий
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ГородДомов 43 минуты назад
автор мог бы добавить историю как эта рубка появилась на этом месте в Подмосковье и почему . . многим же интересно .
если уж делать пост , так делать .
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