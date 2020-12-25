Рубка атомной подводной лодки К-19 в Подмосковье

Недалеко от Москвы, есть удивительное место, где установлена рубка подводной лодки К-19.
Это та самая подлодка, которую моряки, служившие на ней прозвали «Хиросимой». Такое прозвище лодка получила из-за огромного количества аварий произошедшей на ней.
Лодка К-19 — первый в СССР атомный ракетоносец. Год спуска на воду 11 октября 1959 года. Проектировали и собирали её в спешке для того, чтобы обеспечить равновесие сил с тогдашним противником Соединёнными Штатами Америки.
Лодка К-19 — первый в СССР атомный ракетоносец. Год спуска на воду 11 октября 1959 года. Проектировали и собирали её в спешке для того, чтобы обеспечить равновесие сил с тогдашним противником Соединёнными Штатами Америки.
С 1959 года К-19 преследовали неудачи и аварии. Но самый первый «звоночек» прозвенел, когда лодку спускали на воду. Дело в том, что на флоте есть традиция - разбивать бутылку шампанского о борт спускаемого корабля, или судана. Если речь о военной тематике, это корабль, а если о гражданской, это судно. Так вот, при спуске K-19 бутылка не разбилась.
А самая серьёзная авария случилась в июле 1961 года. Когда подводная лодка возвращалась на базу, случилась серьёзная авария правого ядерного реактора. Это событие отражено в фильме K-19: The Widowmaker с Харрисоном Фордом в главной роли.
Рубка, которая установлена в Подмосковье та самая. Именно она участвовала во всех печальных событиях.
А самая серьёзная авария случилась в июле 1961 года. Когда подводная лодка возвращалась на базу, случилась серьёзная авария правого ядерного реактора. Это событие отражено в фильме K-19: The Widowmaker с Харрисоном Фордом в главной роли.
Рубка, которая установлена в Подмосковье та самая. Именно она участвовала во всех печальных событиях.
Внутри рубка пустая. Но раньше в ней располагался ходовой мостик, который полностью затоплялся водной при погружении. Я покажу на примере другой подлодки, как это выглядело.
Итак, внутри ходовой рубки. Я могу ошибаться в терминах, но суть конструкции у всех одна. Ходовая рубка соединяется длинным «лазом» с боевой рубкой.
Боевая рубка в свою очередь соединяется с боевым постом глубоко внутри подводной лодки. На фото - люк с красной крышкой.
Боевая рубка небольшая и герметичная, в ней расположены перископы. Командирский и штурманский.
К сожалению, рубка К-19 на берегу Пяловского водохранилища пустая. Но это на 100% историческая реликвия. Как говорят «Слов и из песни не выкинешь».
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