Не тает и не плавится: краснодарцы выясняют качество выпавшего снега

Эти "опыты" заслужили массу комментариев, в основном - ироничных. Интернет-пользователи удивлялись: как же так, взрослые, казалось бы, люди, а элементарных вещей, которые проходят в школе, не знают. "Если не знать физику, то мир наполняется чудесами!" - @ mr.pronenko_dv

"А то, что снег впитывает воду в оставшийся комок — этого никто не знает? Расскажу вам тайну, раз вас так легко удивить... Я комком снега убираю воду с коврика в салоне авто. Бегите пробовать...". - @iliaberlizov



А один из пользователей и вовсе "обломал" неучам "операцию снег", рассказав о том, почему тот не тает:

"Именно так и ведет себя настоящий снег, если его поджечь зажигалкой. Астроном, писатель Фил Плейт повторил такой же эксперимент в своем блоге и объяснил, почему так происходит: снег нагревается с помощью зажигалки, из-за своей пористой природы поглощает воду по мере ее таяния, и создается впечатление, что он не тает. Черные же следы появляются от самих зажигалок, когда при сжигании бутана, входящего в состав, на комке снега создается то, что называется сажей. Также после появления теории о фейковом снеге другие пользователи показывали, что пламя пропановой горелки не производит видимой сажи, в отличии от сажи, которая остается от бутановой зажигалки." - @borzenkov_alex