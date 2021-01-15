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Не тает и не плавится: краснодарцы выясняют качество выпавшего снега

Не тает и не плавится: краснодарцы выясняют качество выпавшего снега (8 фото + 3 видео)

Автор:
15 января 2021 12:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Кубань   видео   краснодар   снег   снег не тает   снегопад   эксперимент   
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Соцсети Кубани охватил новый бум - на этот раз снежный. Жители пробуют определить качество странного снега, который отказывается таять даже при высоких температурах. А те, кто хорошо учился в школе, просто радуются настоящей зиме.

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Метки: Кубань   видео   краснодар   снег   снег не тает   снегопад   эксперимент   
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13  комментариев
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20k
Батончик с маком Час назад
это называется "страдать от безделья"
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Cornho fraxinus 40 минут назад
Забавно вы разместили в одной фразе образование и "непричем".
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5k
McAir 2 минуты назад
А если вскипятить воду в бумажном стакане на открытом огне, у этих неандертальцев, наверное, просто взорвётся мозг и в чудеса уверуют: "Бумага не горит!!! Сплошная химия и ГМО!!!"
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Комментарий удален
−10
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KOSTELLO Час назад
Не знаю, как в Агрономе, в самом Краснодаре, всё за день потаяло.
Сегодня ночью нового навалило
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4k
Барт Симпсон KOSTELLO Час назад
в воскресенье вообще обещают "смерч переходящий в камнепад" с морозом, что редкость за последние 10 лет.
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4k
Sanar KOSTELLO Час назад
Такая же фигня в соседнем регионе, ночью высыпет см 5-6, за день всё тает, утром чуть во дворе и перед домом разгрёб чтоб быстрее растаяло, уже растаяло)
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4k
Sanar Барт Симпсон Час назад
Обещают "холода" до минус 10-14, жители большинства регионов нас не поймут)))
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2k
Ям Sanar 39 минут назад
а у на в Сибири потеплело до -17 сегодня!!! скоро на пляж пойдём
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4k
Sanar Ям Полчаса назад
Да у вас там свежо, до 97 года 10 лет в Алтайском крае в городе Камень-на-Оби жил (отец военный), потом сам стал военным и с юга на ДВ, так что я не совсем абрикос на юге рос)))
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3k
Андрей 2 часа назад
а нас в школе учить кипятить воду на огне в бумажной коробочке
примерно как тут:
https://studfile.net/preview/6716819/page:19/https://studfile.net/preview/6716819/page:19/
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