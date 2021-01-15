Не тает и не плавится: краснодарцы выясняют качество выпавшего снега

Соцсети Кубани охватил новый бум - на этот раз снежный. Жители пробуют определить качество странного снега, который отказывается таять даже при высоких температурах. А те, кто хорошо учился в школе, просто радуются настоящей зиме.
Кубань завалило снегом, и жители региона считают, что с ним что-то не так. В соцсетях делятся своими экспериментами: снег пытаются поджечь, чтобы растопить, а он не тает.
Первопроходцем стал житель хутора Ленина. Мужчина записал ролик, в котором удивился тому, что снег лежит во дворе при плюсовой температуре под дождем уже вторые сутки, но не тает. Кубанец решается растопить снежок над пламенем зажигалки и удивляется тому, что видит.
Следом за ним эксперимент со снегом повторили и другие жители Краснодарского края.
Эти "опыты" заслужили массу комментариев, в основном - ироничных. Интернет-пользователи удивлялись: как же так, взрослые, казалось бы, люди, а элементарных вещей, которые проходят в школе, не знают. "Если не знать физику, то мир наполняется чудесами!" - @ mr.pronenko_dv
"А то, что снег впитывает воду в оставшийся комок — этого никто не знает? Расскажу вам тайну, раз вас так легко удивить... Я комком снега убираю воду с коврика в салоне авто. Бегите пробовать...". - @iliaberlizov
А один из пользователей и вовсе "обломал" неучам "операцию снег", рассказав о том, почему тот не тает:
"Именно так и ведет себя настоящий снег, если его поджечь зажигалкой. Астроном, писатель Фил Плейт повторил такой же эксперимент в своем блоге и объяснил, почему так происходит: снег нагревается с помощью зажигалки, из-за своей пористой природы поглощает воду по мере ее таяния, и создается впечатление, что он не тает. Черные же следы появляются от самих зажигалок, когда при сжигании бутана, входящего в состав, на комке снега создается то, что называется сажей. Также после появления теории о фейковом снеге другие пользователи показывали, что пламя пропановой горелки не производит видимой сажи, в отличии от сажи, которая остается от бутановой зажигалки." - @borzenkov_alex
"А то, что снег впитывает воду в оставшийся комок — этого никто не знает? Расскажу вам тайну, раз вас так легко удивить... Я комком снега убираю воду с коврика в салоне авто. Бегите пробовать...". - @iliaberlizov
А один из пользователей и вовсе "обломал" неучам "операцию снег", рассказав о том, почему тот не тает:
"Именно так и ведет себя настоящий снег, если его поджечь зажигалкой. Астроном, писатель Фил Плейт повторил такой же эксперимент в своем блоге и объяснил, почему так происходит: снег нагревается с помощью зажигалки, из-за своей пористой природы поглощает воду по мере ее таяния, и создается впечатление, что он не тает. Черные же следы появляются от самих зажигалок, когда при сжигании бутана, входящего в состав, на комке снега создается то, что называется сажей. Также после появления теории о фейковом снеге другие пользователи показывали, что пламя пропановой горелки не производит видимой сажи, в отличии от сажи, которая остается от бутановой зажигалки." - @borzenkov_alex
В южных городах снег - стихийное бедствие
А потом снег растаял и превратил город в Венецию
Все: надеются, что 2021-ый будет хорошим годом— #MDK (@mudakoff) January 14, 2021
Жители Краснодара: уже не надеются pic.twitter.com/BuwDFx5PBH
А там, где постарались коммунальщики, обнажились старые дорожные проблемы - рытвины, колдобины и ямы
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Сегодня ночью нового навалило
примерно как тут:
https://studfile.net/preview/6716819/page:19/https://studfile.net/preview/6716819/page:19/