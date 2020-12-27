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"Приятного аппетита!": как выглядит сосиска под микроскопом

"Приятного аппетита!": как выглядит сосиска под микроскопом (3 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2020 08:01
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: видео   интересно   микроскоп   мяса не обнаружено   сосиски   увеличение   
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Микроскоп позволяет взглянуть на многие привычные вещи под другим ракурсом. После того как в сети рассмотрели "внутренний мир" сосиски, кажется, кто-то из особенно впечатлительных может стать вегетарианцем.

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Метки: видео   интересно   микроскоп   мяса не обнаружено   сосиски   увеличение   
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16  комментариев
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997
max Час назад
"Приятного аппетита!": как выглядит сосиска под микроскопом
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2k
portroy 17 минут назад
Ухо, горло, нос, сиська, писька, хвост!
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37k
Сергей 40 минут назад
Чего то я запереживал за мужика этой жительницы Приморья, как бы она дальше не пошла в своих экспериментах.
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13k
Роман 51 минуту назад
"Приятного аппетита!": как выглядит сосиска под микроскопом
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2k
Чиуауа Час назад
Млять, дебилы... вы ещё очко под микроскопом покажите!
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628k
Result Автор поста Чиуауа 57 минут назад
Похоже, у кого-то утро не было добрым.)
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32k
parallax 2 часа назад
Там походу, работник мясокомбината попал в мясорубку вместе с спецодеждой.
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16k
Андрей Иванов 2 часа назад
Какими вегетарианцами? Там мяса нет. Туалетная бумага и пальмовое масло - это как раз вегетарианство.
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997
max Андрей Иванов Час назад
Надеюсь бумага не использованная
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400
Обратная сторона Луны max 47 минут назад
Это называется "вкусовая добавка"
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1k
Radugananebe 2 часа назад
В общем, кожа, шерсть, перья -из чего там эти сосиски делают?
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15k
Ego sum qui sum Radugananebe 2 часа назад
это всегда сюрприз, что найдут на помойке из того и делают
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624
Ksenia2 Ego sum qui sum 2 часа назад
А нормальное мясо там вообще бывает?
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4k
Vadim Radugananebe 2 часа назад
Плюс Е450, Е621, Е300, Е407, Е412, Е415, Е250 ну и соль, перец, плазма крови, растительный белок.
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14k
Юрий Radugananebe Час назад
из сои....

из сои....
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3k
ezhik Юрий 44 минуты назад
да смотри, из сои. дорогая она....а вот шкуры, копыта, рога...крахмал- самое оно
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