"Приятного аппетита!": как выглядит сосиска под микроскопом

"По просьбам трудящихся (в комментарии под постом с сосиской) сфотала сосиски «Пятачок» и «Ратимир» под микроскопом. Все с ними хорошо и отлично. Ни плесени, ни ниток",- написала подписчица страницы blog_vladivostok, и другие, увидев "внутренний мир сосиски", выдохнули: мяса не обнаружено, можно спать спокойно.