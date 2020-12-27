"Приятного аппетита!": как выглядит сосиска под микроскопом

Микроскоп позволяет взглянуть на многие привычные вещи под другим ракурсом. После того как в сети рассмотрели "внутренний мир" сосиски, кажется, кто-то из особенно впечатлительных может стать вегетарианцем.
Помните, как интересно было в детстве рассматривать в увеличительное стекло все, что попадалось под руку? Кому-то везло, и в его арсенале был простенький микроскоп. Сколько чудес открывалось при рассматривании капли речной воды или шерстинки кота!
Пользователь Сети на Инстаграм-странице blog_vladivostok решил узнать, что скрывает в себе обычная магазинная сосиска. Судя по комментариям, которые были оставлены под этим видео в соцсетях, многие догадывались, что мяса в этом продукте не так чтобы много, но не подозревали о дополнительных включениях. Впрочем, не станем спойлерить - смотрите сами.
После этого видео жительница Приморья решила проверить магазинные сосиск местного производства и опубликовала свой фотоотчет.
"По просьбам трудящихся (в комментарии под постом с сосиской) сфотала сосиски «Пятачок» и «Ратимир» под микроскопом. Все с ними хорошо и отлично. Ни плесени, ни ниток",- написала подписчица страницы blog_vladivostok, и другие, увидев "внутренний мир сосиски", выдохнули: мяса не обнаружено, можно спать спокойно.
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