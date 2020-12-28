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По прозвищу «Спрут»: как одна компания «приватизировала» сразу несколько независимых государств

По прозвищу «Спрут»: как одна компания «приватизировала» сразу несколько независимых государств (20 фото)

Автор:
28 декабря 2020 15:30
Метки: бананы   страницы истории   сша   
1401
20
Самыми устрашающими фигурами для читателя послевоенных советских газет (и зрителя программы «Время») были многочисленные латиноамериканские диктаторы. Даже с американцами были периоды потепления отношений, когда риторика в адрес их руководителей менялась. Но загорелыми генералами в пышных погонах и (часто) темных очках, которые регулярно приходили к власти в, казалось бы, каждой первой стране региона, принято было пугать детей.
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Метки: бананы   страницы истории   сша   
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7  комментариев
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387
Электрик 6 часов назад
Очень познавательный и интересный пост, спасибо автору!!
Очень познавательный и интересный пост, спасибо автору!!
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7k
Михалыч 2 часа назад
"и его токсичных отношениях с компанией «Везувий»," - интересно, надолго в русском языке останется термин "токсичные отношения"? Как то это по гейски звучит.
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27
Zed 3 часа назад
спасибо! +
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465
Обратная сторона Луны 3 часа назад
его токсичных отношениях с компанией «Везувий», закончившихся абьюзом

Не знаю, как О'Генри, но лев наш, толстой, точно в гробу перевернулся от таких лексических построений
прям, как будто про вайнштейна прочитал.
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36k
Прораб 3 часа назад
Спасибо, познавательно
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5k
Нестерин Сергей 3 часа назад
Ну вот и "Чикиту" под "фонарик" вывели. Автору- благодарность. А если по датам- странам погуглить, мож и ещё чего всплывёт.
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11k
Serg2001 5 часов назад
Запомнилась фраза: "Это был капитализм, возведенный в максимум, когда сильнейший не просто не обращал внимания на слабейших, а делал их своими рабами, используя местных коллаборантов".
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