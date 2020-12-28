По прозвищу «Спрут»: как одна компания «приватизировала» сразу несколько независимых государств

Произошло это, как водится, достаточно случайным образом. В июне 1870 года некий довольно молодой 30-летний капитан Лоренцо Доу Бейкер отвез на своей шхуне The Telegraph компанию золотоискателей в Венесуэлу, на берега реки Ориноко. На обратной дороге шхуна зашла в ямайский город Порт Антонио для текущего ремонта, и предприимчивый Лоренцо принялся искать попутный груз для дополнительного заработка. О бананах в США широко еще не было известно, тем не менее Бейкер рискнул взять на борт 608 связок зеленых фруктов. Затея оказалась крайне удачной. Через две недели плавания уже созревшая за время дороги экзотика прибыла в порт Джерси-Сити напротив Манхэттена, где и была успешно продана с хорошей прибылью.

Шхуна немедленно отправилась обратно на Ямайку, и в этот раз взяла на борт уже 1408 связок, которые были доставлены в Бостон. Для сравнения каждая из них обошлась капитану в 25 центов, а была продана в США уже за $2,5—3,25 в зависимости от состояния связки. Бейкер считать умел: взяв в партнеры Эндрю Престона, работавшего клерком в компании, которая купила вторую ямайскую партию, он основал Boston Fruit Company, ставшую впоследствии крупнейшим игроком на банановом рынке островов Вест-Индии.